В Тюмени резко потеплеет до -8 градусов

Морозы в Тюмени пойдут на спад Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени, 10 декабря, ожидается переменная облачность. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе на своем официальном сайте. Ночью температура воздуха может опуститься до -30 градусов, а в дневные часы потеплеет до -8 градусов.

«В среду, 10 декабря, в Тюмени переменная облачность. Ночью -20, -25, местами до -30. Днем -8, -13», — отмечается в сообщении ведомства. По данным синоптиков, в ближайшее время ожидается ослабление морозов, при этом существенных осадков не прогнозируется.