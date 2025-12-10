В Тюмени резко потеплеет до -8 градусов
Морозы в Тюмени пойдут на спад
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В Тюмени, 10 декабря, ожидается переменная облачность. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе на своем официальном сайте. Ночью температура воздуха может опуститься до -30 градусов, а в дневные часы потеплеет до -8 градусов.
«В среду, 10 декабря, в Тюмени переменная облачность. Ночью -20, -25, местами до -30. Днем -8, -13», — отмечается в сообщении ведомства. По данным синоптиков, в ближайшее время ожидается ослабление морозов, при этом существенных осадков не прогнозируется.
На протяжении суток в регионе сохранится юго-западный ветер с порывами до 14 метров в секунду. Влажность воздуха составит 84%. Занятия в школах пройдут в обычном режиме.
