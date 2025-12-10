Актировки для школьников в Сургуте на сегодня: будет ли отмена занятий

Занятия в школах Сургута из-за погодных условий не отменяются Фото: Илья Московец © URA.RU

В Сургуте, 10 декабря, прогнозируется температура воздуха в диапазоне от -19 до -10 градусов. В течение дня прогнозируется облачная погода с осадками в виде снега, скорость ветра составит 6–12 м/с. Об этом сообщает сервис Gismeteo.

Первая смена

Сегодня школьники учатся в обычном режиме. Погода не достигла уровня, при котором объявляют актировку.

Вторая смена

Когда в ХМАО объявляют актированные дни

Решение об отмене очных уроков принимают с учетом не только температуры воздуха, но и силы ветра. Под ограничения могут попасть ученики всех возрастов — от младших классов до выпускников.

Если занятия отменяют, школы переходят на дистанционный формат обучения. Такая практика применяется в регионе с 2020 года.

Для учащихся 1–4 классов занятия отменяются при температуре −29 градусов без ветра, при −27, если скорость ветра не превышает 5 м/с, при −25 градусов, если ветер дует со скоростью от 5 до 10 м/с. А также при −24, если скорость ветра превышает 10 м/с.

Для учащихся 1–9 классов занятия отменяются при температуре −32 градуса без ветра, при −30, если скорость ветра не превышает 5 м/с, при −28, если ветер дует со скоростью от 5 до 10 м/с. Также занятия отменяются при −27 градусов, если скорость ветра превышает 10 м/с.