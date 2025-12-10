В Курганской области некому заниматься погребением умерших

В Курганской области выявили системные проблемы в похоронном деле Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области в 18 муниципалитетах нет специализированных служб, которые должны заниматься погребением умерших. При этом всего в регионе 24 муниципальных и два городских округа. Об этой и других проблемах сообщает прокуратура.

«В прокуратуре Курганской области под председательством прокурора Владислава Московских прошло межведомственное совещание по вопросам состояния законности в сфере оказания ритуальных услуг, погребения и похоронного дела. Прокурор области отметил, что в этой области правоотношений имеется ряд системных недостатков, негативно влияющих на состояние законности. Так, в 18 муниципальных образованиях не созданы специализированные службы по вопросам похоронного дела, на которые возлагаются обязанности по осуществлению погребения умерших. Их деятельность не регламентирована», — сообщается на сайте прокуратуры Курганской области.

Кроме этого, территориальные прокуроры регулярно выявляют несанкционированные свалки и нарушения вывоза мусора с кладбищ. 97 земельных участков, занятых кладбищами, не переведены из земель лесного фонда в подходящую категорию. В завершение совещания прокурор указал на необходимость неравнодушного отношения к проблемам. Был выработан комплекс мер для соблюдения федерального законодательства при создании и содержании мест погребения.

