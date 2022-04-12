Путин показал, как санкции повлияли на планы России

Это сигнал потенциальным союзникам страны

12 апреля 2022 в 23:44 Размер текста - 17 +

Президент Владимир Путин показал надежность сотрудничества с Россией Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент РФ Владимир Путин заявлением о возобновлении программы освоения Луны 12 апреля во время визита на космодром Восточный показал, что экономика страны выдержит давление Запада и не откажется от масштабных проектов, объяснили URA.RU политологи. По их словам, это сигнал странам, которые не ввели санкции о том, что РФ является надежным партнером. Российский лидер 12 апреля во время визита в город Циолковский ознакомился с ходом строительства космодрома и его инфраструктурных объектов вместе с белорусским президентом Александром Лукашенко. Их сопровождал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Экскурсию по космодрому Восточный для Владимира Путина (слева) и Александра Лукашенко (в центре) провел глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин (справа) Фото: Kremlin.ru Руководители двух стран посетили строительные площадки командного пункта и сооружения для старта ракет-носителей «Ангара». Затем Путин поздравил россиян с Днем космонавтики и вручил госнаграды трем сотрудникам Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. «Более шести десятилетий назад — 12 апреля 1961 года — советский офицер Юрий Алексеевич Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос. В память о его подвиге, об этом свершении мы отмечаем День космонавтики. Каждый из нас испытывает сегодня особые чувства. Это неподдельная гордость за поколения, которые совершили грандиозный технологический прорыв, и одновременно это вера в будущее, в нашу силу и последовательное развитие, в то, что мы обязательно добьемся всех поставленных целей. Уверен, что так и будет», — сказал в начале своей речи президент. В основе достижений страны лежат открытия и разработки величайших мыслителей — Циолковского, Королева, Глушко, Челомея и других ученых и конструкторов, инженеров и рабочих, которые трудились на страну, сражались за Родину на заводах и в конструкторских бюро, подчеркнул глава государства. «Первыми создали искусственный спутник Земли, пилотируемый корабль, космическую станцию, осуществили автономные миссии для изучения Луны и Марса. Именно отечественный космический аппарат впервые опустился на раскаленную поверхность Венеры», — заметил Путин. Такое техническое решение до сих пор не смогли разработать в других страны, добавил российский лидер. Президент рассказал о планах развития космической отрасли: будет продолжено строительство транспортного корабля нового поколения, кроме того, существует задел для технологий ядерной космической энергетики. «Возобновим лунную программу — речь о запуске с космодрома Восточный автономного аппарата, космического роботизированного комплекса «Луна-25», — заявил глава РФ. Россия и Белоруссия будут сотрудничать в космической сфере Фото: Антон Белицкий © URA.RU Путин также сообщил о взаимодействии России и Белоруссии по теме космоса. Научно-промышленный потенциал предприятий обеих стран был объединен для производства и запуска специальных космических аппаратов, будет сформирована общая инфраструктура, позволяющая Союзному государству независимо выйти в космос, добавил президент. «Еще одно решение, о котором хотел бы сказать особо. Прошу „Роскосмос“ обеспечить необходимую подготовку и полет на российском космическом корабле представителя Белоруссии», — отметил Путин. По его словам, это станет важной вехой для сотрудничества Москвы и Минска в области космоса. Кроме того, рабочие и специалисты из Белоруссии смогут участвовать в развитии города Циолковский и космодрома Восточный, сказал президент. Путин показывает, что санкционное давление не оказывает разрушающего влияния на ключевые отрасли нашей страны, считает гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. По мнению эксперта, сигнал президента ориентирован на сильные и экономически развитые государства, которые не поддерживают США и присматриваются к тому, справиться ли Россия с давлением Запада. Страны Африки, Латинской Америки, Индонезия, Индия, Малайзия и Филиппины сейчас раздумывают продолжать ли с Россией отношения, поскольку не знают выдержат ли она давление Запада, пояснил политолог. «Российский космический проект [по освоению Луны] демонстрирует готовность Москвы преодолеть санкции. Российская лунная программа — это не про космос, это про нефть, про покупку российских танков и истребителей», — сказал Шпунт. Возобновление лунной программы показывает, что санкции разрушающее влияние на ключевые отрасли экономики России Фото: Официальный сайт «Роскосмос» Заявление Путина о возобновлении лунной программы — это сигнал к тому, что Россия не находится в международной изоляции и готова сотрудничать не только с Западом, но и с другими странами, согласилась со Шпунтом эксперт по внешней политике Центра политической конъюнктуры Евгения Войко. «Космическая программа России является индикатором того, что наша страна не собирается сворачивать инфраструктурные проекты, и ей есть, что предложить для сотрудничества с другими государствами», — считает политолог. Статья по теме Санкции изменили отношение россиян к Путину Темой с освоением космоса президент показывает научно-техническую и военно-техническую мощь России, то, что несмотря на санкционное давление, страна остается не только военной, но и космической державой, считает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Китай, Индия и Пакистан могли бы поучаствовать в российской лунной программе. Эта программа — своеобразный документ о престиже. Он позволит Москве обсуждать сотрудничество в сферах, которые не связаны с космосом», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Президент РФ Владимир Путин заявлением о возобновлении программы освоения Луны 12 апреля во время визита на космодром Восточный показал, что экономика страны выдержит давление Запада и не откажется от масштабных проектов, объяснили URA.RU политологи. По их словам, это сигнал странам, которые не ввели санкции о том, что РФ является надежным партнером. Российский лидер 12 апреля во время визита в город Циолковский ознакомился с ходом строительства космодрома и его инфраструктурных объектов вместе с белорусским президентом Александром Лукашенко. Их сопровождал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Руководители двух стран посетили строительные площадки командного пункта и сооружения для старта ракет-носителей «Ангара». Затем Путин поздравил россиян с Днем космонавтики и вручил госнаграды трем сотрудникам Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. «Более шести десятилетий назад — 12 апреля 1961 года — советский офицер Юрий Алексеевич Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос. В память о его подвиге, об этом свершении мы отмечаем День космонавтики. Каждый из нас испытывает сегодня особые чувства. Это неподдельная гордость за поколения, которые совершили грандиозный технологический прорыв, и одновременно это вера в будущее, в нашу силу и последовательное развитие, в то, что мы обязательно добьемся всех поставленных целей. Уверен, что так и будет», — сказал в начале своей речи президент. В основе достижений страны лежат открытия и разработки величайших мыслителей — Циолковского, Королева, Глушко, Челомея и других ученых и конструкторов, инженеров и рабочих, которые трудились на страну, сражались за Родину на заводах и в конструкторских бюро, подчеркнул глава государства. «Первыми создали искусственный спутник Земли, пилотируемый корабль, космическую станцию, осуществили автономные миссии для изучения Луны и Марса. Именно отечественный космический аппарат впервые опустился на раскаленную поверхность Венеры», — заметил Путин. Такое техническое решение до сих пор не смогли разработать в других страны, добавил российский лидер. Президент рассказал о планах развития космической отрасли: будет продолжено строительство транспортного корабля нового поколения, кроме того, существует задел для технологий ядерной космической энергетики. «Возобновим лунную программу — речь о запуске с космодрома Восточный автономного аппарата, космического роботизированного комплекса «Луна-25», — заявил глава РФ. Путин также сообщил о взаимодействии России и Белоруссии по теме космоса. Научно-промышленный потенциал предприятий обеих стран был объединен для производства и запуска специальных космических аппаратов, будет сформирована общая инфраструктура, позволяющая Союзному государству независимо выйти в космос, добавил президент. «Еще одно решение, о котором хотел бы сказать особо. Прошу „Роскосмос“ обеспечить необходимую подготовку и полет на российском космическом корабле представителя Белоруссии», — отметил Путин. По его словам, это станет важной вехой для сотрудничества Москвы и Минска в области космоса. Кроме того, рабочие и специалисты из Белоруссии смогут участвовать в развитии города Циолковский и космодрома Восточный, сказал президент. Путин показывает, что санкционное давление не оказывает разрушающего влияния на ключевые отрасли нашей страны, считает гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. По мнению эксперта, сигнал президента ориентирован на сильные и экономически развитые государства, которые не поддерживают США и присматриваются к тому, справиться ли Россия с давлением Запада. Страны Африки, Латинской Америки, Индонезия, Индия, Малайзия и Филиппины сейчас раздумывают продолжать ли с Россией отношения, поскольку не знают выдержат ли она давление Запада, пояснил политолог. «Российский космический проект [по освоению Луны] демонстрирует готовность Москвы преодолеть санкции. Российская лунная программа — это не про космос, это про нефть, про покупку российских танков и истребителей», — сказал Шпунт. Заявление Путина о возобновлении лунной программы — это сигнал к тому, что Россия не находится в международной изоляции и готова сотрудничать не только с Западом, но и с другими странами, согласилась со Шпунтом эксперт по внешней политике Центра политической конъюнктуры Евгения Войко. «Космическая программа России является индикатором того, что наша страна не собирается сворачивать инфраструктурные проекты, и ей есть, что предложить для сотрудничества с другими государствами», — считает политолог. Темой с освоением космоса президент показывает научно-техническую и военно-техническую мощь России, то, что несмотря на санкционное давление, страна остается не только военной, но и космической державой, считает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Китай, Индия и Пакистан могли бы поучаствовать в российской лунной программе. Эта программа — своеобразный документ о престиже. Он позволит Москве обсуждать сотрудничество в сферах, которые не связаны с космосом», — резюмировал эксперт.