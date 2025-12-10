Логотип РИА URA.RU
В челябинских школах не стали отменять уроки, но предупредили о непогоде

10 декабря 2025 в 06:09
В Челябинске школьники, ожидавшие отмены уроков из-за морозов, отправятся на учебу

Фото: Илья Московец © URA.RU

В школах Челябинска не стали отменять уроки из-за морозной погоды. Об этом сообщает ЕДДС.

«Сегодня, 10 декабря, занятия в школах города проводятся в обычном режиме», — сообщается в telegram-канале «ЕДДС-112 Челябинск». Школьникам придется пойти на учебу. 

Вместе с тем, ведомство предупредило горожан о непогоде. Из-за перепадов температур возможны гололедные явления, поэтому передвигаться как пешеходам, так и автомобилистам следует с предельной осторожностью.

Ранее в ночь на 10 декабря в Челябинске прогнозировалось понижение температуры до 25 градусов. Школьники ожидали, что занятия могут быть отменены из-за холодной погоды. Однако утром столбик термометра оказался на отметке около 21 градуса. 

