В челябинских школах не стали отменять уроки, но предупредили о непогоде
В Челябинске школьники, ожидавшие отмены уроков из-за морозов, отправятся на учебу
Фото: Илья Московец © URA.RU
В школах Челябинска не стали отменять уроки из-за морозной погоды. Об этом сообщает ЕДДС.
«Сегодня, 10 декабря, занятия в школах города проводятся в обычном режиме», — сообщается в telegram-канале «ЕДДС-112 Челябинск». Школьникам придется пойти на учебу.
Вместе с тем, ведомство предупредило горожан о непогоде. Из-за перепадов температур возможны гололедные явления, поэтому передвигаться как пешеходам, так и автомобилистам следует с предельной осторожностью.
Ранее в ночь на 10 декабря в Челябинске прогнозировалось понижение температуры до 25 градусов. Школьники ожидали, что занятия могут быть отменены из-за холодной погоды. Однако утром столбик термометра оказался на отметке около 21 градуса.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!