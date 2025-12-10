Получил по лицу полицейским ботинком: дело об избиении спасателя в Асбесте отправили на доработку

Бумаги вернули прокурору на доработку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокурору Асбеста (Свердловская область) вернули материалы уголовного дела о превышении полномочий сотрудником полиции. Бумаги отправили на доработку, сообщили URA.RU в пресс-службе региональных судов.

«Выявлены данные, существенно влияющие на оценку <...> предварительного расследования фактических обстоятельств, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения <...>. Уголовное дело по обвинению <...> в совершении преступления, предусмотренного п. „а“ ч. 3 ст. 286 РФ, возвращено прокурору <...> для устранения препятствий его рассмотрения», — отметили в ведомстве.

По версии следствия, в январе 2025 года в ходе мероприятий по задержанию предполагаемого нарушителя инспектор БДД отделения ГИБДД МО МВД России «Асбестовский» нанес лежащему на земле мужчине не менее одного удара ногой в область головы. Потерпевшим оказался сотрудник Управления гражданской защиты.

Родственники пострадавшего рассказывали журналистам, что спасатель попал в больницу с переломом правой скуловой кости и сотрясением мозга. Ему потребовалась операция.