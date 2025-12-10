Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Получил по лицу полицейским ботинком: дело об избиении спасателя в Асбесте отправили на доработку

Дело свердловского гаишника, избившего спасателя, вернули следствию
10 декабря 2025 в 05:48
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Бумаги вернули прокурору на доработку

Бумаги вернули прокурору на доработку

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокурору Асбеста (Свердловская область) вернули материалы уголовного дела о превышении полномочий сотрудником полиции. Бумаги отправили на доработку, сообщили URA.RU в пресс-службе региональных судов.

«Выявлены данные, существенно влияющие на оценку <...> предварительного расследования фактических обстоятельств, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения <...>. Уголовное дело по обвинению <...> в совершении преступления, предусмотренного п. „а“ ч. 3 ст. 286 РФ, возвращено прокурору <...> для устранения препятствий его рассмотрения», — отметили в ведомстве.

По версии следствия, в январе 2025 года в ходе мероприятий по задержанию предполагаемого нарушителя инспектор БДД отделения ГИБДД МО МВД России «Асбестовский» нанес лежащему на земле мужчине не менее одного удара ногой в область головы. Потерпевшим оказался сотрудник Управления гражданской защиты.

Продолжение после рекламы

Родственники пострадавшего рассказывали журналистам, что спасатель попал в больницу с переломом правой скуловой кости и сотрясением мозга. Ему потребовалась операция. 

Полицейские погнались за потерпевшим, который передвигался на квадроцикле, без включенных спецсигналов. Когда спасатель остановился, мимо него пронесся автомобиль ДПС, а через несколько секунд мужчина был сбит с ног. Уже лежа на земле с руками за спиной, он поинтересовался о причинах задержания — от правоохранителя вместо ответа последовал удар ногой в лицо.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал