Путин запустил план по независимости России от технологий Запада

Главную роль сыграет любимый проект президента

11 мая 2022 в 21:16 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин раскрыл будущих новых российских революционеров Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В условиях санкций Россия будет искать самостоятельные решения и добиваться технологической независимости от Запада. Для этого президент РФ Владимир Путин заявил о расширении деятельности образовательного центра «Сириус» и масштабировании его опыта на всю страну, комментируют URA.RU эксперты итоги заседания попечительского совета фонда «Талант и успех» 11 мая. Технологической революции ожидают от увлеченной молодежи, которая приедет учиться и работать в «Сириус», отмечают политологи. Заседание попечительского совета фонда, созданного по инициативе президента, прошло не по привычному шаблону видеоконференций. Практически все его участники находились по другую сторону экрана, однако глава фонда, руководитель центра «Сириус» и одноименной федеральной территории Елена Шмелева сидела по правую руку от Путина. Именно к ней президент неожиданно стал обращаться за комментариями уже во время своего вступительного слова. Глава «Сириуса» Елена Шмелева оказалась единственной, кто сидел рядом с президентом во время заседания попечительского совета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Путин напомнил, что семь лет назад «Сириус» создавался как центр «развития науки и технологий и образования по этим направлениям» для школьников. Сегодня работает еще и одноименный университет для талантливой молодежи. «Энергия, смелость молодых людей будут помогать созданию новых смыслов, новых идей и новых решений. А „Сириус“ послужит яркой путеводной звездой для них, причем не только в горизонте текущего десятилетия, но и на весь XXI век», — отметил президент. «Сириус» должен сыграть значимую роль в укреплении технологического суверенитета страны, заявил Путин. «Принципиально важно выполнить все намеченные планы по формированию в Имеретинской долине мощного инновационного центра. Уже этим летом должен открыться современный лабораторный комплекс, что существенно усилит научную и образовательную базу университета „Сириус“», — подчеркнул Путин. «Сириус» должен стать местом создания инноваций, которые позволят обеспечить технологический суверенитет страны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В обеспечении технологического суверенитета страны будут участвовать и компании-резиденты федеральной территории. Но от бизнеса ждут «по-настоящему прорывных решений и коммерчески успешных продуктов», а также участия «в создании программ массовой подготовки кадров, способных работать с передовыми технологиями», отметил президент. Для этого на базе IT-колледжа будут отрабатываться ускоренные механизмы подготовки специалистов для IT-отрасли. В «Сириусе» будут созданы «специальные модули по кибербезопасности для технических вузов [всей страны] и факультетов», сказал Путин. Будут прорабатываться технологии в таких областях, как генетика, медицина, фармацевтика и охрана окружающей среды (президент поручил начать формировать международный центр в области экологии и вопросов изменения климата). Планируется проводить больше олимпиад по разным дисциплинам, чтобы поддержать талантливых детей. Большие надежды президент РФ Владимир Путин возлагает на сотрудничество в области развития технологий с Китаем и другими странами БРИКС Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент попросил особо обратить внимание на талантливую молодежь Донбасса. Он также сказал, что интерес к «Сириусу» проявляют страны ШОС и БРИКС, которые хотят развивать контакты с центром. «Это огромные государства с миллиардным населением и хорошими достижениями мирового уровня в очень многих областях», — заметил Путин. Главное — это подготовка кадров, работа с талантливыми детьми, подчеркнул Путин. «Причем она должна быть построена таким образом, чтобы привлекать сюда детей со всех уголков… Важен прямой контакт с территориями и с крупными проектами, которые создаются в России… Это станет значимым шагом в формировании целостной карьерной траектории для молодых людей, для детей, которые попадают в „Сириус“, делают здесь первые шаги… Это одна из территорий, где мы должны поддерживать наши традиционные направления… — то, чем мы славились всегда, и то, что нужно для интенсивного развития страны», — отметил Путин. Россия нуждается в новых технологиях, которые позволят ей развиваться дальше, убежден политолог Михаил Мизулин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ситуация с санкциями обострила проблему в области технологий в России, которую поднял Путин, считает профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ Сергей Черняховский. «Развитие талантов происходит в той или иной созидательной деятельности — научных открытиях, инженерных изобретениях, создании новых технологий. Стране нужен прорыв, но для этого ей нужны творцы. [В прошлые годы] мы стали терять научные школы, популярность научно-технического знания, поэтому то, о чем сказал Путин, — это продолжение, расшифровка того, для чего нам нужны таланты. И задача государства — развить в человеке то, что в нем заложено, направить этот талант на созидание», — пояснил политолог. Мир находится в четвертой стадии технологической революции, что предполагает переход к технологиям более высокого уровня, и для этого нужны талантливые инженеры, отметил доцент Школы политических исследований РАНХиГС Михаил Мизулин. «Увлечение в последние 20-30 лет юристами и менеджерами обходится России боком. Надо воскрешать русскую школу инженерного мышления. Недружественные страны в этом отношении нам не помогут. Поэтому нужно создавать современные колледжи, внедрять ускоренные программы подготовки, о чем и говорилось в „Сириусе“», — отметил Мизулин. Статья по теме Власти показали россиянам, где можно сделать успешную карьеру Центр сможет заниматься подготовкой инженерных кадров, если он перерастет из «локального элитного проекта» в общероссийский, считает политолог Максим Жаров. «Этот проект должен выйти за свою федеральную территорию и начать заниматься детьми, которые аккумулированы не только в „Сириусе“, но и в других образовательных учреждениях. Если он будет развернут в проект более массовый, общероссийский, все вопросы подготовки инженерных кадров могут быть решены», — резюмировал Жаров. В декабре 2021 года в «Сириусе» прошел первый конгресс молодых ученых. Его участники предложили президенту объявить десятилетие науки и технологий. Соответствующий указ Владимир Путин подписал в этом году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

В условиях санкций Россия будет искать самостоятельные решения и добиваться технологической независимости от Запада. Для этого президент РФ Владимир Путин заявил о расширении деятельности образовательного центра «Сириус» и масштабировании его опыта на всю страну, комментируют URA.RU эксперты итоги заседания попечительского совета фонда «Талант и успех» 11 мая. Технологической революции ожидают от увлеченной молодежи, которая приедет учиться и работать в «Сириус», отмечают политологи. Заседание попечительского совета фонда, созданного по инициативе президента, прошло не по привычному шаблону видеоконференций. Практически все его участники находились по другую сторону экрана, однако глава фонда, руководитель центра «Сириус» и одноименной федеральной территории Елена Шмелева сидела по правую руку от Путина. Именно к ней президент неожиданно стал обращаться за комментариями уже во время своего вступительного слова. Путин напомнил, что семь лет назад «Сириус» создавался как центр «развития науки и технологий и образования по этим направлениям» для школьников. Сегодня работает еще и одноименный университет для талантливой молодежи. «Энергия, смелость молодых людей будут помогать созданию новых смыслов, новых идей и новых решений. А „Сириус“ послужит яркой путеводной звездой для них, причем не только в горизонте текущего десятилетия, но и на весь XXI век», — отметил президент. «Сириус» должен сыграть значимую роль в укреплении технологического суверенитета страны, заявил Путин. «Принципиально важно выполнить все намеченные планы по формированию в Имеретинской долине мощного инновационного центра. Уже этим летом должен открыться современный лабораторный комплекс, что существенно усилит научную и образовательную базу университета „Сириус“», — подчеркнул Путин. В обеспечении технологического суверенитета страны будут участвовать и компании-резиденты федеральной территории. Но от бизнеса ждут «по-настоящему прорывных решений и коммерчески успешных продуктов», а также участия «в создании программ массовой подготовки кадров, способных работать с передовыми технологиями», отметил президент. Для этого на базе IT-колледжа будут отрабатываться ускоренные механизмы подготовки специалистов для IT-отрасли. В «Сириусе» будут созданы «специальные модули по кибербезопасности для технических вузов [всей страны] и факультетов», сказал Путин. Будут прорабатываться технологии в таких областях, как генетика, медицина, фармацевтика и охрана окружающей среды (президент поручил начать формировать международный центр в области экологии и вопросов изменения климата). Планируется проводить больше олимпиад по разным дисциплинам, чтобы поддержать талантливых детей. Президент попросил особо обратить внимание на талантливую молодежь Донбасса. Он также сказал, что интерес к «Сириусу» проявляют страны ШОС и БРИКС, которые хотят развивать контакты с центром. «Это огромные государства с миллиардным населением и хорошими достижениями мирового уровня в очень многих областях», — заметил Путин. Главное — это подготовка кадров, работа с талантливыми детьми, подчеркнул Путин. «Причем она должна быть построена таким образом, чтобы привлекать сюда детей со всех уголков… Важен прямой контакт с территориями и с крупными проектами, которые создаются в России… Это станет значимым шагом в формировании целостной карьерной траектории для молодых людей, для детей, которые попадают в „Сириус“, делают здесь первые шаги… Это одна из территорий, где мы должны поддерживать наши традиционные направления… — то, чем мы славились всегда, и то, что нужно для интенсивного развития страны», — отметил Путин. Ситуация с санкциями обострила проблему в области технологий в России, которую поднял Путин, считает профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ Сергей Черняховский. «Развитие талантов происходит в той или иной созидательной деятельности — научных открытиях, инженерных изобретениях, создании новых технологий. Стране нужен прорыв, но для этого ей нужны творцы. [В прошлые годы] мы стали терять научные школы, популярность научно-технического знания, поэтому то, о чем сказал Путин, — это продолжение, расшифровка того, для чего нам нужны таланты. И задача государства — развить в человеке то, что в нем заложено, направить этот талант на созидание», — пояснил политолог. Мир находится в четвертой стадии технологической революции, что предполагает переход к технологиям более высокого уровня, и для этого нужны талантливые инженеры, отметил доцент Школы политических исследований РАНХиГС Михаил Мизулин. «Увлечение в последние 20-30 лет юристами и менеджерами обходится России боком. Надо воскрешать русскую школу инженерного мышления. Недружественные страны в этом отношении нам не помогут. Поэтому нужно создавать современные колледжи, внедрять ускоренные программы подготовки, о чем и говорилось в „Сириусе“», — отметил Мизулин. Центр сможет заниматься подготовкой инженерных кадров, если он перерастет из «локального элитного проекта» в общероссийский, считает политолог Максим Жаров. «Этот проект должен выйти за свою федеральную территорию и начать заниматься детьми, которые аккумулированы не только в „Сириусе“, но и в других образовательных учреждениях. Если он будет развернут в проект более массовый, общероссийский, все вопросы подготовки инженерных кадров могут быть решены», — резюмировал Жаров. В декабре 2021 года в «Сириусе» прошел первый конгресс молодых ученых. Его участники предложили президенту объявить десятилетие науки и технологий. Соответствующий указ Владимир Путин подписал в этом году.