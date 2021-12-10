Власти показали россиянам, где можно сделать успешную карьеру

Еще недавно на эти сферы не обращали внимание

10 декабря 2021 в 19:52 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин показал России «золотой фонд нации»: эти люди будут обеспечивать стране прорыв Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российские власти показали, что на ученых и исследователей возлагают главные надежды в споре с Западом в сфере науки и технологий. Несколько лет назад эти люди были скорее альтруистами, нежели играли сколько-нибудь значимую роль в обществе. Однако сегодня их называют «золотым фондом нации», с ними встречается президент Владимир Путин, говорят эксперты URA.RU. Чиновники и функционеры от науки считают, что с их помощью главной ценностью для людей должны стать не «Мерседесы», а «ум и интеллект». В Сочи завершился Конгресс молодых ученых, который проходил на федеральной территории «Сириус» 8—10 декабря. Он стал крупнейшим мероприятием Года науки и технологий, объявленного президентом России Владимиром Путиным. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, выступая на заключительной пленарной сессии, сказал, что за это время прошло более 5,5 тысячи мероприятий, которые привлекли около 11 млн участников. По его словам, отечественная наука сильно помолодела, и теперь основная задача государства — не только продолжать вовлекать в эту сферу талантливых ребят, но и удержать их, обеспечить необходимой инфраструктурой для работы и помочь решить бытовые вопросы, прежде всего, жилищные. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко уже заявил, что вскоре будет объявлено Десятилетие науки и технологий в России Фото: Анна Майорова © URA.RU Чернышенко отметил, что власти продолжат «заниматься импортозамещением научного оборудования» — это та проблема, о которой рассказали президенту РФ Владимиру Путину молодые ученые на встрече 8 декабря. «Мы совместно с Ростехом работаем над тем, чтобы происходило постоянное импортозамещение и поддержка российского приборостроения», — отметил Чернышенко. Аудитория Конгресса говорит о том, что «Год науки удался», заявил помощник президента РФ Андрей Фурсенко. «Он показал, что это было не шоу, а действительно важное событие, и позиция президента о том, что этот год должен быть продолжен и расширен на последующие несколько лет, будет реализовано», — заверил Фурсенко. Важным достижением Года науки глава РАН Александр Сергеев назвал то, что профессии ученого и инженера стали «очень высоко цениться в стране», а отношение власти и общества к этим сферам — это своего рода «современное соревнование между странами», победителем в котором будет тот, «кто умеет развивать технологии». «Наука — это роскошь общения с интеллектуальным людьми», — напутствовал участников Конгресса глава РАН Александр Сергеев Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Но чтобы стать ученым или инженером, надо много и трудно работать. В этих условиях важно показать молодежи, что она очень нужна стране. Наука — это роскошь общения с интеллектуальными людьми. Это слой интеллектуальной элиты, которую мы должны пестовать в нашей стране», — убежден Сергеев. В этом главу РАН России поддержал и руководитель Курчатовского института Михаил Ковальчук. По его словам, «Год науки продемонстрировал, что Россия готова к научно-технологическому прорыву». «Этот год помог поднять роль науки в глазах общества. Он помог показать, что не Мерседес, а ум и интеллект должны стать предметом для подражания», — считает Ковальчук. Личное участие в Конгрессе Владимира Путина и его встреча с «золотым фондом нации» — это показатель того, что наука находится в фокусе внимания президента, объяснил URA.RU руководитель Центра электоральных практик Сергей Поляков. «Президенту нужно показать, что перспективы, которые ждут молодых ученых у нас в стране, а не где-то там [за рубежом]», — отметил собеседник. По его словам, чтобы остановить утечку мозгов важна не только материальная поддержка, но моральная, которую и оказал Путин. В 2021 году в России произошел резкий рост интереса к науке, отмечают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Отчасти в 2021 году власти удалось изменить отношение к науке, благодаря возрождению общества «Знание» и популяризации науки в СМИ. Согласно августовскому опросу ВЦИОМ, 60% россиян интересуются достижениями науки и техники (еще в 2013 году этот показатель был на уровне 47%). 86% респондентов были бы не против, чтобы их ребенок сделал карьеру ученого. «Приоритет, обозначенный президентом, дал результаты. Есть позитивные изменения в состоянии отечественной науки и внутри социальной группы научных работников и ученых. И участие Путина в конгрессе молодых ученых показало, что это один из генеральных приоритетов власти, приоритет на уровне целеполагания», — пояснил директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский. Глава «Сириуса» Елена Шмелева, создавшая уникальную базу для увлекающихся наукой и технологиями детей, в этом году стала одним из лидеров партийного списка «Единой России» на выборах в Госдуму Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власть в 2021 году максимально использовала «инструменты имиджевого продвижения науки», считает директор Центра стратегического консалтинга Роман Ларионов. В том числе это касается включения в первую пятерку партийного списка «Единой России» на выборах в Госдуму руководителя образовательного центра «Сириус» на площадке которого прошел Конгресс молодых ученых, Елены Шмелевой. Личное же внимание президента к завершающему мероприятию, по мнению эксперта, «поможет в дальнейшем продвигать какие-то проекты [в сфере науки], аргументируя тем, что президент уделил этому направлению свое персональное внимание». В завершение Конгресса молодых ученых вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что ожидается поручение президента РФ об объявлении с 2022 года Десятилетия науки и технологий. Об этом президента просили молодые ученые. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские власти показали, что на ученых и исследователей возлагают главные надежды в споре с Западом в сфере науки и технологий. Несколько лет назад эти люди были скорее альтруистами, нежели играли сколько-нибудь значимую роль в обществе. Однако сегодня их называют «золотым фондом нации», с ними встречается президент Владимир Путин, говорят эксперты URA.RU. Чиновники и функционеры от науки считают, что с их помощью главной ценностью для людей должны стать не «Мерседесы», а «ум и интеллект». В Сочи завершился Конгресс молодых ученых, который проходил на федеральной территории «Сириус» 8—10 декабря. Он стал крупнейшим мероприятием Года науки и технологий, объявленного президентом России Владимиром Путиным. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, выступая на заключительной пленарной сессии, сказал, что за это время прошло более 5,5 тысячи мероприятий, которые привлекли около 11 млн участников. По его словам, отечественная наука сильно помолодела, и теперь основная задача государства — не только продолжать вовлекать в эту сферу талантливых ребят, но и удержать их, обеспечить необходимой инфраструктурой для работы и помочь решить бытовые вопросы, прежде всего, жилищные. Чернышенко отметил, что власти продолжат «заниматься импортозамещением научного оборудования» — это та проблема, о которой рассказали президенту РФ Владимиру Путину молодые ученые на встрече 8 декабря. «Мы совместно с Ростехом работаем над тем, чтобы происходило постоянное импортозамещение и поддержка российского приборостроения», — отметил Чернышенко. Аудитория Конгресса говорит о том, что «Год науки удался», заявил помощник президента РФ Андрей Фурсенко. «Он показал, что это было не шоу, а действительно важное событие, и позиция президента о том, что этот год должен быть продолжен и расширен на последующие несколько лет, будет реализовано», — заверил Фурсенко. Важным достижением Года науки глава РАН Александр Сергеев назвал то, что профессии ученого и инженера стали «очень высоко цениться в стране», а отношение власти и общества к этим сферам — это своего рода «современное соревнование между странами», победителем в котором будет тот, «кто умеет развивать технологии». «Но чтобы стать ученым или инженером, надо много и трудно работать. В этих условиях важно показать молодежи, что она очень нужна стране. Наука — это роскошь общения с интеллектуальными людьми. Это слой интеллектуальной элиты, которую мы должны пестовать в нашей стране», — убежден Сергеев. В этом главу РАН России поддержал и руководитель Курчатовского института Михаил Ковальчук. По его словам, «Год науки продемонстрировал, что Россия готова к научно-технологическому прорыву». «Этот год помог поднять роль науки в глазах общества. Он помог показать, что не Мерседес, а ум и интеллект должны стать предметом для подражания», — считает Ковальчук. Личное участие в Конгрессе Владимира Путина и его встреча с «золотым фондом нации» — это показатель того, что наука находится в фокусе внимания президента, объяснил URA.RU руководитель Центра электоральных практик Сергей Поляков. «Президенту нужно показать, что перспективы, которые ждут молодых ученых у нас в стране, а не где-то там [за рубежом]», — отметил собеседник. По его словам, чтобы остановить утечку мозгов важна не только материальная поддержка, но моральная, которую и оказал Путин. Отчасти в 2021 году власти удалось изменить отношение к науке, благодаря возрождению общества «Знание» и популяризации науки в СМИ. Согласно августовскому опросу ВЦИОМ, 60% россиян интересуются достижениями науки и техники (еще в 2013 году этот показатель был на уровне 47%). 86% респондентов были бы не против, чтобы их ребенок сделал карьеру ученого. «Приоритет, обозначенный президентом, дал результаты. Есть позитивные изменения в состоянии отечественной науки и внутри социальной группы научных работников и ученых. И участие Путина в конгрессе молодых ученых показало, что это один из генеральных приоритетов власти, приоритет на уровне целеполагания», — пояснил директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский. Власть в 2021 году максимально использовала «инструменты имиджевого продвижения науки», считает директор Центра стратегического консалтинга Роман Ларионов. В том числе это касается включения в первую пятерку партийного списка «Единой России» на выборах в Госдуму руководителя образовательного центра «Сириус» на площадке которого прошел Конгресс молодых ученых, Елены Шмелевой. Личное же внимание президента к завершающему мероприятию, по мнению эксперта, «поможет в дальнейшем продвигать какие-то проекты [в сфере науки], аргументируя тем, что президент уделил этому направлению свое персональное внимание». В завершение Конгресса молодых ученых вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что ожидается поручение президента РФ об объявлении с 2022 года Десятилетия науки и технологий. Об этом президента просили молодые ученые.