Путин определил стратегию санкционной войны с США

К участию в ней привлекут ученых

09 декабря 2021 в 01:00 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил, что страна решила практически все задачи по развитию ОПК, теперь настала очередь науки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Президент Владимир Путин на следующий день после встречи с коллегой из США Джо Байденом дал понять, как страна ответит на антироссийские санкции. На встрече с участниками Конгресса молодых ученых 8 декабря он заявил, что ранее приоритетом был оборонно-промышленный комплекс, но сейчас, когда решены почти все его задачи, страна сделает упор на науку и исследования. Для Путина это важно, поскольку это вопрос суверенитета, конкуренции и развития страны, объясняют эксперты URA.RU. Во вступительном слове Путин обратил внимание, что с начала 2000-х количество молодых ученых (до 40 лет) в России выросло в два раза — до 50%. Президент заметил, что и опросы показывают рост престижа научной и исследовательской деятельности. «Сегодняшняя встреча имеет и практическое значение, потому что скоро состоится совместное заседание Совета по науке при президенте и Госсовета, и это даст возможность с людьми, которые занимаются организацией науки и высшей школы, и руководителями регионов сформулировать вместе задачи, которые мы должны будем решать, чтобы развивать эту важнейшую сферу деятельности», — заметил Путин. Владимир Путин обещал ученым, что страна займется развитием науки и исследований Фото: kremlin.ru Однако первый же вопрос, который задал старший преподаватель Сколтеха Юрий Костюкевич, касался санкций. Президент на несколько секунд прервал его вопрос. «Только что говорили об этом с премьер-министром Греции, я с ним недавно расстался, и опять про санкции. Вчера с президентом Байденом говорили про санкции. И с Костюкевичем тоже про санкции», — пошутил Путин. Ученый рассказал, что российские институты попали под санкции, даже включая Сколтех, который создан совместно с американцами. «Больше года нам отказывают в поставках импортного оборудования под надуманными предлогами. Фактически нас загоняют в кастовое общество, в котором западные регуляторы могут загнать какой-то институт в касту неприкасаемых. А с ним еще и работать никто не будет», — пожаловался он. Костюкевич заявил, что российский рынок научного оборудования практически отсутствует, большинство техники закупается за рубежом. И предложил разработать федеральную программу по научному приборостроению. Путин заметил, что «санкции вводятся под предлогом обеспечения безопасности США». «Чем ваш институт угрожает безопасности США? Ничем. Это полная чушь. Это объясняется только попыткой сдержать наше развитие. Россия была безопасной для Запада во время 1990-х, поэтому вместо санкционной войны в страну присылали гуманитарную помощь Фото: Андрей Гусельников © URA.RU В 1990-е мы были для всех [на Западе] хороши — всем нравилось, когда нам присылали гуманитарную помощь и картошку. Спасибо им за это, многие [страны] это делали искренне. Но Россия начала выбираться из трудностей, восстановила конституционное единство, начала развиваться, стала конкурентом на политической арене, в сфере международной безопасности, в производстве, в науке, в энергетике. А это уже не нравится, поэтому начали наши так называемые партнеры проводить политику сдерживания», — рассказал президент. По словам Путина, в таком отношении к России нет ничего нового — «это веками происходило». «Если посмотрите дипломатическую переписку начала 19 века, увидите, как будто вчера все было написано, слово в слово. Потрясающе, но факт. Сейчас вернулись именно потому, что боятся конкуренции по всем направлениям. А наука, образование — это одна из сфер конкуренции и одно и направлений сдерживания развития России. Это очевидные вещи, многие люди во всем мире это понимают. Наука — это будущее страны. Она материализуется в конкретный результат: в темпы и качество развития экономики», — продолжил глава государства. По словам Владимира Путина, американские политики соревнуются в антироссийском настрое Фото: Александр Мамаев © URA.RU Санкции принимаются «просто так, без причин», продолжил президент. «Иногда кажется, что разные политические силы в США соревнуются друг с другом, показывая антироссийский настрой, зарабатывают политические очки в такой борьбе между собой. Ничего хорошего в этом нет. И я не вижу, как они могут выйти из этого витка. Хотя им придется это сделать в силу своеобразного развития ситуации в мире», — уверен Путин. Президент признал, что страна «практически не занималась» импортозамещение в науке: приоритетом ранее был оборонно-промышленный комплекс, сейчас решены почти все задачи. «Ответом на любые ограничения может быть только повышение конкурентоспособности. Значит, надо быть открытыми, работать со всеми, кто готов работать с нами. Мир большой. По некоторым направлениям есть лидеры, которые стараются от нас подзакрыться. Но современный рынок не такой, что можно это сделать на раз-два. Ни порох, ни динамит, ни атомное оружие не удержали. Особенно в современном мире это невозможно. Надо быть открытым, работать со всеми. И, конечно, повышать суверенитет в науке, приборостроении», — заявил президент, попросив передать предложения своему помощнику Андрею Фурсенко, которому он сразу после встречи позвонит и предупредит. Дальнейшие вопросы касались жилья, арктических надбавок к зарплате, грантов, создания научных центров и проектов. Однако ни один их них не вызвал такого живого отклика президента. Владимир Путин попросил ученых передать все предложения своему помощнику, председателю попечительского совета Российского научного фонда Андрею Фурсенко (на фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Путин не случайно так подробно говорил об антироссийских санкциях и импортозамещении, считает директор Института политических исследований Сергей Марков. Эксперт объяснил, что «есть официальные, а есть неформальные санкции», когда западным ученым, получающим государственные гранты, «рекомендовали минимизировать сотрудничество с российскими коллегами», что затормозило технологический прогресс в РФ. «Отчасти Западу удалось это сделать и своими санкциями», — отметил Марков. Эксперты подчеркивают, что ответом на антироссийские санкции станет повышенное внимание к ученым, о чем говорил президент в конце встречи. Он сообщил, что уже думает, «как продолжить заданные в Год науки и технологий тренды». И в этом смысле немаловажное значение играет и конкурентоспособность российских ученых, и государства в части оплаты их труда, считает руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. «Суверенитет — главный приоритет Путина. Он невозможен, если отставать в сфере науки: или ты на обочине цивилизации, или конкурентоспособен. Статья по теме Путин показал свое отношение к войне с США и Украиной Но чтобы достичь высокого уровня импортозамещения в сфере высоких технологий, одного патриотизма мало. Надо быть конкурентоспособными в вопросе зарплат молодым ученым. В Китай возвращается примерно 70% студентов, обучавшихся за рубежом. Не только из-за патриотизма. Просто в Китае им создают условия. Если Россия хочет быть конкурентоспособной, за умы надо платить больше, чем в Америке», — отметил эксперт. В этом смысле доказательством того, что, например, в Советском Союзе научная деятельность была престижной, были именно зарплаты. Как напомнил руководитель Центра электоральных практик Сергей Поляков, самая большая зарплата в стране была у главы Академии наук СССР. Об этом в своей книге «Без срока давности» писал и экс-глава КГБ СССР Владимир Крючков: «У члена Политбюро была зарплата 800 рублей,. у президента Академии наук Александрова — 1800 рублей». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Владимир Путин на следующий день после встречи с коллегой из США Джо Байденом дал понять, как страна ответит на антироссийские санкции. На встрече с участниками Конгресса молодых ученых 8 декабря он заявил, что ранее приоритетом был оборонно-промышленный комплекс, но сейчас, когда решены почти все его задачи, страна сделает упор на науку и исследования. Для Путина это важно, поскольку это вопрос суверенитета, конкуренции и развития страны, объясняют эксперты URA.RU. Во вступительном слове Путин обратил внимание, что с начала 2000-х количество молодых ученых (до 40 лет) в России выросло в два раза — до 50%. Президент заметил, что и опросы показывают рост престижа научной и исследовательской деятельности. «Сегодняшняя встреча имеет и практическое значение, потому что скоро состоится совместное заседание Совета по науке при президенте и Госсовета, и это даст возможность с людьми, которые занимаются организацией науки и высшей школы, и руководителями регионов сформулировать вместе задачи, которые мы должны будем решать, чтобы развивать эту важнейшую сферу деятельности», — заметил Путин. Однако первый же вопрос, который задал старший преподаватель Сколтеха Юрий Костюкевич, касался санкций. Президент на несколько секунд прервал его вопрос. «Только что говорили об этом с премьер-министром Греции, я с ним недавно расстался, и опять про санкции. Вчера с президентом Байденом говорили про санкции. И с Костюкевичем тоже про санкции», — пошутил Путин. Ученый рассказал, что российские институты попали под санкции, даже включая Сколтех, который создан совместно с американцами. «Больше года нам отказывают в поставках импортного оборудования под надуманными предлогами. Фактически нас загоняют в кастовое общество, в котором западные регуляторы могут загнать какой-то институт в касту неприкасаемых. А с ним еще и работать никто не будет», — пожаловался он. Костюкевич заявил, что российский рынок научного оборудования практически отсутствует, большинство техники закупается за рубежом. И предложил разработать федеральную программу по научному приборостроению. Путин заметил, что «санкции вводятся под предлогом обеспечения безопасности США». «Чем ваш институт угрожает безопасности США? Ничем. Это полная чушь. Это объясняется только попыткой сдержать наше развитие. В 1990-е мы были для всех [на Западе] хороши — всем нравилось, когда нам присылали гуманитарную помощь и картошку. Спасибо им за это, многие [страны] это делали искренне. Но Россия начала выбираться из трудностей, восстановила конституционное единство, начала развиваться, стала конкурентом на политической арене, в сфере международной безопасности, в производстве, в науке, в энергетике. А это уже не нравится, поэтому начали наши так называемые партнеры проводить политику сдерживания», — рассказал президент. По словам Путина, в таком отношении к России нет ничего нового — «это веками происходило». «Если посмотрите дипломатическую переписку начала 19 века, увидите, как будто вчера все было написано, слово в слово. Потрясающе, но факт. Сейчас вернулись именно потому, что боятся конкуренции по всем направлениям. А наука, образование — это одна из сфер конкуренции и одно и направлений сдерживания развития России. Это очевидные вещи, многие люди во всем мире это понимают. Наука — это будущее страны. Она материализуется в конкретный результат: в темпы и качество развития экономики», — продолжил глава государства. Санкции принимаются «просто так, без причин», продолжил президент. «Иногда кажется, что разные политические силы в США соревнуются друг с другом, показывая антироссийский настрой, зарабатывают политические очки в такой борьбе между собой. Ничего хорошего в этом нет. И я не вижу, как они могут выйти из этого витка. Хотя им придется это сделать в силу своеобразного развития ситуации в мире», — уверен Путин. Президент признал, что страна «практически не занималась» импортозамещение в науке: приоритетом ранее был оборонно-промышленный комплекс, сейчас решены почти все задачи. «Ответом на любые ограничения может быть только повышение конкурентоспособности. Значит, надо быть открытыми, работать со всеми, кто готов работать с нами. Мир большой. По некоторым направлениям есть лидеры, которые стараются от нас подзакрыться. Но современный рынок не такой, что можно это сделать на раз-два. Ни порох, ни динамит, ни атомное оружие не удержали. Особенно в современном мире это невозможно. Надо быть открытым, работать со всеми. И, конечно, повышать суверенитет в науке, приборостроении», — заявил президент, попросив передать предложения своему помощнику Андрею Фурсенко, которому он сразу после встречи позвонит и предупредит. Дальнейшие вопросы касались жилья, арктических надбавок к зарплате, грантов, создания научных центров и проектов. Однако ни один их них не вызвал такого живого отклика президента. Путин не случайно так подробно говорил об антироссийских санкциях и импортозамещении, считает директор Института политических исследований Сергей Марков. Эксперт объяснил, что «есть официальные, а есть неформальные санкции», когда западным ученым, получающим государственные гранты, «рекомендовали минимизировать сотрудничество с российскими коллегами», что затормозило технологический прогресс в РФ. «Отчасти Западу удалось это сделать и своими санкциями», — отметил Марков. Эксперты подчеркивают, что ответом на антироссийские санкции станет повышенное внимание к ученым, о чем говорил президент в конце встречи. Он сообщил, что уже думает, «как продолжить заданные в Год науки и технологий тренды». И в этом смысле немаловажное значение играет и конкурентоспособность российских ученых, и государства в части оплаты их труда, считает руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. «Суверенитет — главный приоритет Путина. Он невозможен, если отставать в сфере науки: или ты на обочине цивилизации, или конкурентоспособен. Но чтобы достичь высокого уровня импортозамещения в сфере высоких технологий, одного патриотизма мало. Надо быть конкурентоспособными в вопросе зарплат молодым ученым. В Китай возвращается примерно 70% студентов, обучавшихся за рубежом. Не только из-за патриотизма. Просто в Китае им создают условия. Если Россия хочет быть конкурентоспособной, за умы надо платить больше, чем в Америке», — отметил эксперт. В этом смысле доказательством того, что, например, в Советском Союзе научная деятельность была престижной, были именно зарплаты. Как напомнил руководитель Центра электоральных практик Сергей Поляков, самая большая зарплата в стране была у главы Академии наук СССР. Об этом в своей книге «Без срока давности» писал и экс-глава КГБ СССР Владимир Крючков: «У члена Политбюро была зарплата 800 рублей,. у президента Академии наук Александрова — 1800 рублей».