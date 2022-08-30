У больных раком в ХМАО выросли шансы на выживание

Ученые ХМАО увеличат шанс на спасение больных онкологией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ученые Сургутского государственного университета работают над молекулярно-генетическими исследованиями в области медицины, которые позволят снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. Исследования ведутся в рамках проекта «Югра-Ген», который также предусматривает улучшенную подготовку практикующих врачей.

«Целью проекта является создание новых методов молекулярно-генетической диагностики, индивидуальных подходов к лечению и профилактике кардиологических, онкологических и нейродегенеративных заболеваний. Также целью является улучшенная подготовка исследователей», — рассказали URA.RU в вузе.

Ученые работают над пятью исследованиями, которые позволят спасать больше жизней Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На данный момент для преодоления проблем устойчивости злокачественных опухолей к лекарственной терапии ученые работают над созданием геномных и постгеномных технологий. Ученые также работают над созданием методов ранней диагностики кардиологических заболеваний у коренного населения Югры, в том числе с использованием базы ДНК-данных.

Ожидается, что результатами проекта «Югра-Ген» станут методы генетической диагностики, позволяющие снизить смертность по отдельным видам сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний минимум на 10%. Ведется работа над созданием модели управления сердечно-сосудистыми рисками с применением панели диагностики генетических рисков сердечно-сосудистых заболеваний, которая, по прогнозу специалистов, приведет к снижению смертности на 40%. Будет создан цифровой сервис ведения пациентов с высокими генетическими сердечно-сосудистыми рисками. Прогноз снижения смертности в первый год жизни в постинфарктном периоде на 20%, это приблизительно 260 спасенных жизней в год.

В ХМАО будут обучать практикующих врачей по направлениям генетики, молекулярной биологии и биоинформатике Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Совместно с ведущими вузами страны ведется подготовка кадров, способных работать с высокими технологиями по инновационным направлениям медицины. Исходя из проектных документов, за год повысить или получить новую квалификацию смогут не менее ста человек.

Разработки и подготовка исследователей ведется совместно с ведущими российским и зарубежными партнерами. В консорциум «Югра Ген» вошли факультет фундаментальной медицины МГУ имени М.В. Ломоносова, институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук, медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова, институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта Российской академии наук, научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д. О. Отта, а также Назарбаев Университет, ЧУ National Laboratory Astana, «Центр наук о жизни». Соглашение о консорциуме было подписано на международной конференции по генетике, организуемой правительством ХМАО на базе СурГУ, в декабре 2021 года.

Федеральная программа развития генетических технологий утверждена в России в 2019 году. Она направлена на усовершенствование технологий геноредактирования, которые будут применяться в медицине, сельском хозяйстве и промышленности. Кроме того, программа будет решать глобальные проблемы современности — изменения климата и экологические угрозы. Программа продлена до 2030 года.