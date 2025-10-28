На Ямал обрушатся 20-градусные морозы

В Салехарде в эти дни ожидается ночью до -10 градусов Фото: Илья Московец © URA.RU

На территории ЯНАО в ночь на 31 октября столбики термометров местами опустятся до -20 градусов. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«В ЯНАО в ночь на 31 октября ожидается температура воздуха -8, -13 градусов, при прояснении -15, -20, по югу -2, -7. Днем потеплеет до -5, -10 градусов, местами — до 0, -5», — сообщается на сайте управления.

На территории будет идти небольшой снег, а ветер — северо-восточный, восточный 8-13 м/с. Похолодание начнется в округе 30 октября — в ночь температура при прояснении упадет до -18 градусов, а днем местами до -10, -15.

По данным Gismeteo в крупных городах ЯНАО с 30 и 31 октября будет следующая погода: