Больше половины жителей Шадринска регулярно занимаются спортом

Более половины жителей Шадринска, а именно 56,5%, систематически занимаются физкультурой и спортом. Такие данные сообщают власти Шадринска.

«Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом от 3 до 79 лет, составляет 56,5 процента. К 2030 году этот показатель планируется увеличить до 59 процентов», — говорится в паспорте муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья в городе Шадринске», утвержденной постановлением Администрации города Шадринска.

Новая муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в городе Шадринске» рассчитана на период с 2026 по 2030 годы. Она разработана в рамках нацпроекта «Демография» на фоне неблагоприятной демографической ситуации в городе. Среди других ее целей — увеличение охвата населения диспансеризацией до 80%, создание 31 новой спортивной площадки, подготовка 100 волонтеров-медиков и внедрение корпоративных программ здоровья на предприятиях.

