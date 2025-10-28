Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Здоровье

Больше половины жителей Шадринска регулярно занимаются спортом

29 октября 2025 в 04:03
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Шадринске каждый второй житель ведет ЗОЖ

В Шадринске каждый второй житель ведет ЗОЖ

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Более половины жителей Шадринска, а именно 56,5%, систематически занимаются физкультурой и спортом. Такие данные сообщают власти Шадринска.

«Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом от 3 до 79 лет, составляет 56,5 процента. К 2030 году этот показатель планируется увеличить до 59 процентов», — говорится в паспорте муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья в городе Шадринске», утвержденной постановлением Администрации города Шадринска.

Новая муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в городе Шадринске» рассчитана на период с 2026 по 2030 годы. Она разработана в рамках нацпроекта «Демография» на фоне неблагоприятной демографической ситуации в городе. Среди других ее целей — увеличение охвата населения диспансеризацией до 80%, создание 31 новой спортивной площадки, подготовка 100 волонтеров-медиков и внедрение корпоративных программ здоровья на предприятиях.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU сообщало, что Курганская область заняла 18-е место в рейтинге регионов России по доле граждан, ведущих здоровый образ жизни. В сентябре 2025 года этот показатель составил 17,6%, сообщили в Минздраве РФ. Лидером стала Чечня (68%), а наименьшая доля приверженцев ЗОЖ отмечена на Чукотке — 3%.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал