Больше половины жителей Шадринска регулярно занимаются спортом
В Шадринске каждый второй житель ведет ЗОЖ
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
Более половины жителей Шадринска, а именно 56,5%, систематически занимаются физкультурой и спортом. Такие данные сообщают власти Шадринска.
«Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом от 3 до 79 лет, составляет 56,5 процента. К 2030 году этот показатель планируется увеличить до 59 процентов», — говорится в паспорте муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья в городе Шадринске», утвержденной постановлением Администрации города Шадринска.
Новая муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в городе Шадринске» рассчитана на период с 2026 по 2030 годы. Она разработана в рамках нацпроекта «Демография» на фоне неблагоприятной демографической ситуации в городе. Среди других ее целей — увеличение охвата населения диспансеризацией до 80%, создание 31 новой спортивной площадки, подготовка 100 волонтеров-медиков и внедрение корпоративных программ здоровья на предприятиях.
Ранее URA.RU сообщало, что Курганская область заняла 18-е место в рейтинге регионов России по доле граждан, ведущих здоровый образ жизни. В сентябре 2025 года этот показатель составил 17,6%, сообщили в Минздраве РФ. Лидером стала Чечня (68%), а наименьшая доля приверженцев ЗОЖ отмечена на Чукотке — 3%.
