В Нижневартовске появится две спортивные площадки с безопасным оборудованием

На одной из площадок можно будет сдать нормы ГТО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) в микрорайоне 16П планируется установка двух спортивных площадок. Как сообщила в соцсети вице-спикер гордумы Наталья Зяблицкая, объекты будут оснащены современным оборудованием и травмобезопасным покрытием.

«В микрорайоне 16, планируется установить две спортивные площадки с современным оборудованием и травмобезопасным резиновым покрытием для занятий спортом на свежем воздухе», — поделилась политик в своем telegram-канале. Объекты появятся в районе 11а и 28а по улице Льва Толстого.