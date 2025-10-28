В Свердловской области наградили почетными званиями 42 человека

Наград удостоились специалисты из разных сфер, в том числе науки, спорта и образования Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Свердловской области наградили 42 деятеля государственными и региональными наградами за высокие заслуги в разных сферах. Об этом заявил губернатор области Денис Паслер.

«Государственные и региональные награды за высокие заслуги в разных сферах получили 42 свердловчанина. Среди них — 11 сотрудников Синарского трубного завода», — написал губернатор в своем telegram-канале. Сотрудникам завода вручили награды за качественное выполнение производственных задач и поддержку развития предприятия.

Благодарственные письма президента России получили коллективы Свердловского театра музыкальной комедии и Нижнетагильской филармонии за вклад в развитие культуры региона. Также в Свердловской области впервые вручили орден «За заслуги в культуре и искусстве». Им наградили Владимира Иванского, артиста Екатеринбургского театра юного зрителя, который посвятил более 50 лет сцене и подготовке новых поколений талантов.

