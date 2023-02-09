Курганские слухи: элитам построят новую «Рублевку»

О кадровых чистках, заступниках Кокориной и секретном заседании депутатов. Выпуск 1009

10 февраля 2023 в 19:05 Размер текста - 17 +

Новый жилой район может стать второй курганской «Рублевкой» URA.RU Чиновники, которые ушли в отставку, могли сделать это раньше, но губернатор Курганской области Вадим Шумков не хотел омрачать 80-летие региона этими событиями. Помимо этого, московские чиновники отчитали представителей местной власти за качество проводимых реформ, а курганских бизнесменов переманивают в другой регион. Об этом и не только в рубрике «Слухи». «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем слухи, которые носят оскорбительный характер. По слухам, губернатор Вадим Шумков попросил подчиненных отложить отставки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Шумков не захотел омрачать праздник отставками… Отставки замгубернатора Ларисы Кокориной и экс-главы Целинного округа Александра Сытова должны были состояться ранее, но глава региона Вадим Шумков, по слухам, не хотел, чтобы празднование юбилея области было омрачено увольнениями. «Решения по таким должностям не принимаются молниеносно. Эти отставки должны были пройти раньше, но тогда бы это подкосило праздничный дух юбилея. Поэтому руководство решило отложить эти отставки», — сообщают сплетники. Празднование юбилея региона прошло 6 февраля, а об отставках стало известно уже 7 февраля. …но это лишь первая волна увольнений По слухам, на этом отставки чиновников еще не закончились. «В ближайшее грядут увольнения: как из правительства, так и из руководства муниципалитетов», — рассказывают сплетники. С начала недели в отставку ушли глава Целинного муниципального округа Александр Сытов и замгубернатора Лариса Кокорина. Тем временем начальник главного управления по труду и занятости населения Курганской области Игорь Ксенофонтов ушел в отпуск. По словам источников, как раз после него он должен уйти в отставку. Лариса Кокорина является зампредседателя реготделения ЕР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Кокорина может лишиться еще одного статусного поста После ухода из правительства Курганской области экс-замгубернатора Лариса Кокорина может лишиться поста заместителя секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», обсуждают в кулуарах. «У Кокориной после отставки с должности замгубернатора по социальной политике не будет такого влияния, как прежде. Вероятно, и замом Александра Ильтякова в реготделении ЕР она продержится не долго», — говорят источники. С другой стороны, отмечают инсайдеры, у чиновницы хорошие связи в медицинской сфере, налажен контакт с властями. «Глупо будет ее убирать с должности в партии», — добавляют в политокружении. Кокорина занимала должность замгубернатора региона по соцполитике с сентября 2020 года. В отставку она уходит на фоне скандалов в медицине. Те, кого лоббировала Кокорина, решили заступиться за нее в соцсетях Ходят слухи, что протеже экс-замгубернатора Ларисы Кокориной активно заступаются за нее в социальных сетях в спорах с комментаторами, которые оказались недовольны ее работой. «Когда я был готов покинуть должность и город, именно Лариса Ивановна оказала огромное влияние. Здраво, конструктивно, прагматично и оперативно она приняла решение, которое многое изменило. Поэтому не понимаю неаргументированных претензий в ее адрес и злорадства в связи с ее отставкой», — говорит один из сплетников, близкий к муниципальной политике. Об отставке Кокориной стало известно 7 февраля. Отставка грозит некоторым врачам и сотрудникам депздрава Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В курганском депздраве и больницах готовятся к кадровым чисткам После ухода Ларисы Кокориной с поста заместителя губернатора, сплетники предрекают закат карьеры для тех, кто плотно с ней работал. «Интересно, удержатся ли на своих местах те, кого ставила Кокорина, в том числе ее брат — главврач межрайонной больницы. В депздраве тоже оставались люди Кокориной. Сейчас за ними будет пристальное внимание, не исключены и чистки, хотя многие из этих людей — неплохие профессионалы», — отмечает инсайдер. Власти создали новые препятствия трудоустройству бюджетников Сплетники сетуют, что в Курганской области усложнили трудоустройство сотрудников в бюджетные учреждения. «Теперь информацию о претенденте на вакансию нужно отправлять для одобрения в область. В районах из-за этого плачут и смеются, мол, без одобрения областного руководства уже и буфетчицу на работу не взять. Люди увольняются, а чтобы устроить новых работников приходится ждать согласования», — говорит инсайдер. Игорь Ксенофонтов возглавлял областное управление по труду и занятости с 2016 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ксенофонтов уходит из-за плохих показателей Стала известна причина, по которой из правительства Курганской области уволили ответственного за занятость населения Игоря Ксенофонтова. По словам источников, это произошло из-за плохих показателей по безработице. «В Курганской области показатели по безработице оказались хуже, чем в среднем по стране. А это зона ответственности Ксенофонтова», — объяснили источники. Ранее сообщалось, что соратник экс-губернатора Кокорина уходит в отставку. Сейчас Ксенофонтов находится в отпуске. Управление по труду и занятости населения он возглавлял с 2016 года. Депутатов удивила секретность заседания Курганских депутатов удивила секретность и срочность внеочередного заседания облдумы. Сплетники рассказывают, что некоторым из парламентариев информация о собрании пришла по СМС. «Сообщения о внеочередном заседании часть депутатов получили за несколько часов до него. Многие не знали, что будут обсуждать», — отмечают слухачи. Депутатов собрали, чтобы освободить от должности начальника Контрольно-счетной палаты региона Наталью Кирилову. Ее отставка расстроила многих парламентариев, так как Кирилова профессионально выполняла свои обязанности. Чиновников обеспокоили сообщения о рабочих военных заводов, которым сложно добраться до предприятий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Московские чиновники отчитали сотрудников местного правительства Чиновники из Москвы, по слухам, отчитали руководство Курганской области за то, что реформы, затрагивающие транспорт, повлияли на работоспособность сотрудников военных заводов. «В Москве увидели сообщения о том, что из-за транспортной реформы и ремонтов мостов рабочим оборонных предприятий стало труднее добираться до заводов. Из-за чего рабочие могут опаздывать. Сейчас, когда от военных заводов нужна максимальная эффективность, такие проблемы неприемлемы, поэтому местное руководство получило нагоняй», — объясняют сплетники. Федеральным властям не понравился подход к ремонту мостов Федеральные чиновники, по слухам, посчитали, что местные власти плохо освещают процесс ремонта мостов в Кургане. «Зачастую сначала о об этом сообщают в СМИ, а не в официальных каналах. А все подробности ремонта представители власти рассказывают за несколько дней до начала, при этом повторяя, как мантру, что нужно потерпеть неудобства, ведь потом будет все хорошо. Все это нервирует горожан», — заметили сплетники. По их словам, представители федеральной власти высказали курганским чиновникам претензии по этому поводу. С 15 февраля в Кургане начнут ремонтировать Чеховский мост. Сначала по нему нельзя будет ездить грузовому транспорту и автобусам, а потом и другим машинам. Ремонт продлится до конца года. Бывший мэр Кургана Андрей Потапов ранее возглавлял городское отделение ЕР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Экс-мэр Кургана проигнорировал «Единую Россию» Бывший глава Кургана Андрей Потапов не пришел на итоговую конференцию регионального отделения партии «Единая Россия». По слухам, этот факт неприятно удивил остальных партийцев. «Потапов не пришел на итоговую конференцию „ЕР“, хотя является ее членом. Игнорирование коллег и, в целом, интересов партии возмутило остальных», — отмечают слухачи. Потапов, будучи главой Кургана, возглавлял городскую «ЕР». После отставки с поста мэра он сложил с себя эти полномочия. Мэрия Кургана проигнорировала интересы депутатов в работе по транспортной реформе Администрация Кургана должна была поделиться промежуточными результатами транспортной реформы с депутатами гордумы. Однако чиновники этого не сделали. «Видимо, докладывать пока нечего, все меняется ежедневно, маршруты и графики дорабатываются. Но даже об этом стоило бы предупредить депутатов, чтобы они отслеживали ситуацию в своих избирательных округах и отмечали „точки кипения“», — рассказывает инсайдер, близкий к городской думе. В январе с родителями детей-инвалидов встречался глава депздрава Алексей Сигидаев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Родителей детей-инвалидов звали на встречу с Кокориной, на которую она не пришла В конференц-зале департамента образования Курганской области прошла встреча представителей власти и родителей детей-инвалидов. Ходят слухи, что изначально их позвали для беседы с замгубернатора Ларисой Кокориной по теме социальных выплат и получения коррекционной обуви, но чиновница не пришла. «Встреча с ней была запланирована еще месяц назад, семьи готовились, чтобы задать вопросы. Вместо нее были Елена Ситникова [начальник главного управления соцзащиты] и глава областного депздрава Алексей Сигидаев. Поскольку с Сигидаевым встреча проводилась в январе отдельно, в этот раз ничего продуктивного из беседы не вышло», — говорит сплетник, близкий к медицинской сфере. По его словам, присутствующим никто не объяснил, почему Кокорина не пришла. Медиахолдинг семьи сенатора рискует лишиться госконтракта Медиахолдинг «Область 45», который принадлежит семье курганского сенатора Сергея Муратова, может остаться без госконтракта от правительства региона, рассказывают источники. «В этом году курганский медиахолдинг может не получить денег от областных властей за свои сюжеты. В правительстве думают: заключать с ними контракт или нет», — говорят инсайдеры. Другие же источники добавляют, что об этом говорить еще рано. Контракты на освещение работы правительства должны в скором времени появиться на сайте госзакупок. «Заявиться на аукционы могут все СМИ, которые будут подходить под требования», — заключают собеседники. Плата за вывоз мусора, по слухам, изменится незаметно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти пытаются сохранить тариф для регоператора Отмена нормативов по накоплению твердых бытовых отходов в Курганской области незначительно повлияет на карманы жителей региона, считают сплетники. «Если подсчитать, какая плата за вывоз мусора будет, использовав новый „замещающий“ норматив и тариф для регоператора „Чистый город“, то сумма почти не изменится. Власти изо всех сил стараются сохранить денежный поток регоператору. Хотя по фактическому объему отходов оплата должна быть в два раза меньше. Это нарушение норм. Интересно, как на это отреагирует прокуратура», — говорит инсайдер. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области снизят плату за мусор из-за решения апелляционного суда, который признал нормативы накопления ТКО в регионе недействующими. Власти подтвердили, что плата снизится, но не уточнили порядок цифр. Курганские силовики заинтересовались строительством новой школы в Заозерном Строительством школы в 12 микрорайоне Заозерного, которую часто приводит в качестве примера новых соцобъектов губернатор Курганской области Вадим Шумков, по слухам, заинтересовались силовые структуры. «Прошедшая в telegram-каналах информация об увеличении стоимости контракта и переносе сроков сдачи школы на 1500 мест привлекла внимание силовиков. Не хотелось бы повторения истории со сдачей школы в Кетово. Поэтому силовики сразу стали настороже, чтобы „ребятишки получили лучшее“ в соответствии с заветами главы региона», — рассказали источники. За судебным процессом следит заместитель областного прокурора Алексей Волков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане зампрокурора взял на контроль дело извращенца-рецидивиста Зампрокурора Курганской области Алексей Волков пристально следит за судом над насильником, который ранее уже отбывал срок за сексуальные преступления над несовершеннолетним. Об этом сообщили источники из силовых структур. «Факт нового извращения подсудимым над очередным подростком — из ряда вон выходящий. Для Волкова суды, связанные с несовершеннолетними, являются персональной зоной ответственности, поэтому его личное кураторство засекреченного процесса вполне объяснимо», — рассказывают источники. Прокуратура пригласила засекреченных свидетелей на суд криминального авторитета Прокуратура, по данным источников, в начале марта закончит представлять в суде доказательства вины курганца, которого считает криминальным авторитетом. Для этого на процесс пригласили свидетелей, чьи имена не будут раскрывать. «Сторона обвинения закончит представлять свои аргументы в течение месяца. Могли бы раньше, но вмешались длинные февральские праздники. Среди последних доказательств будет представлен допрос засекреченных свидетелей, а затем слово передадут защите», — сообщили источники. Сейчас курганской «Рублевкой» называют село Кетово Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области может появиться новая «Рублевка» Власти Курганской области выставили на продажу земельный участок в одном из поселков, который находится недалеко от областного центра. Там планируют построить новый жилой микрорайон. Сплетники обсуждают, что в нем будет элитное жилье. «Если там реально начнут застраивать элитным жильем, то возможно у нас появится вторая курганская „Рублевка“. Тем более, глава региона Вадим Шумков у нас как раз лоббирует малоэтажную застройку. В самом Кургане реализация этого проекта хромает, но вот в населенных пунктах, находящихся в близости от города, вполне может зайти. Сейчас властям главное найти инвесторов», — сказал инсайдер. Челябинские власти переманивают бизнесменов из Кургана Курганских предпринимателей, по слухам, переманивают в соседний регион. По данным источника, власти Челябинской области сделали для бизнесменов очень выгодные условия. «Говорят, что там для вновь зарегистрированных ИП нулевой налог. В то время как в Кургане бизнесменам приходится платить 15%. Это выгодно как для предпринимателей, так и для соседнего региона. Все деньги с подоходного налога будут оставаться в Челябинской области, что хорошо для их бюджета», — отметил инсайдер. Представители власти заявляют, что дом строят незаконно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане могут снести высотку на берегу Тобола Высотка на берегу Тобола в элитном микрорайоне Кургана, которую незаконно строят, может пойти под снос. По слухам, застройщик якобы не выполнил необходимые работы по берегоукреплению, поэтому в многоэтажке возможно будет небезопасно жить. «Сейчас проводят новую экспертизу. Видимо будут проверять сделал ли застройщик все необходимое, чтобы высотке ничего не угрожало. Все-таки многоэтажка находится на очень близком расстоянии от реки. К тому же, как выяснилось, дом достраивают несмотря на отсутствие соответствующего разрешения», — рассказал источник. Еще один инсайдер полагает, что высотку могут и не сносить, а просто запретить достраивать. «В таком случае одним долгостроем у нас станет больше. Эта стройка может встать на долгие годы, а бизнесмену принести убытки. В Кургане таких примеров достаточно», — добавил источник. Владелец курганской стоматологии придумал, как сэкономить на зарплате В одной из частных стоматологических клиник Кургана придумали способ, как сэкономить на зарплатах своих работников. По слухам, там лишали части зарплат тех, кто плохо помогал пиарить клинику. «Говорят, что там могли лишать денег за любую мелочь. Жена владельца клиники придумала схему по удержанию зарплаты. Не предложил идеи для продвижения компании — минус из оклада или премии», — сообщили сплетники. Они добавили, что при трудоустройстве в клинику работникам обещали через несколько лет дать скидки на лечение, однако многие их так и не дождались. Некоторые перевозчики считают, что новые автобусы очень дорого им обойдутся Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Перевозчики экономят на новых автобусах Некоторые курганские перевозчики, по слухам, не хотят пересаживаться на новые автобусы. «Перевозчики не хотят покупать новые автобусы, потому что на ПАЗах им ездить гораздо проще. А новую технику из-за электроники в ней сложнее содержать. Да и стоят такие автобусы куда больше», — сказал инсайдер. Ранее власти Кургана заявляли, что в рамках транспортной реформы в этом году будет обновлена треть автобусов на новых рейсах. Продавцы федеральной сети воруют баллы у курганцев Сотрудников одной из федеральных торговых сетей в Кургане уличили в том, что они якобы воруют баллы покупателей. По слухам, продавцы используют свои бонусные карточки, не спрашивая клиентов о том, есть ли у них свои. «Уже не раз видели, как кассиры пользуются своими карточками, чтобы начислить бонусы с покупок клиентов. Они специально не предлагают покупателям бонусные карты магазина. Проводят покупку и потом начисляют баллы себе. Если сам не покажешь карту, то и не напомнят, хотя должны», — обсуждают сплетники. Представители «Почты России» предложили руководителям предприятий модернизацию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские директора удивились предложению «Почты России» Руководителей нескольких промышленных предприятий, по слухам, удивило коммерческое предложение почтовой службы на заводах. «Сотрудники почты предложили собирать платежи на территориях предприятий через мобильные терминалы. Якобы это будет удобнее, чем ходить к ним в отделения или банки. Предложение опоздало лет на десять, учитывая, что на большинстве заводов установлены терминалы основных зарплатных банков, а также развиты онлайн-платежи в смартфонах. Почему решили это внедрить только сейчас — непонятно», — недоумевают курганцы. Курганскую УК продали, чтобы обанкротить Одну из самых крупных управляющих компаний Кургана продали брянской конторе, по слухам, чтобы обанкротить. «УК в пору своего расцвета была продана московской компании. Но на курганских домах, требующих ремонта, много не заработаешь. УК накопила долгов под 200 млн рублей перед подрядными и ресурсоснабжающими организациями. Теперь москвичи в свою очередь продали компанию, вероятнее всего, чтобы ее обанкротить. Подобные ситуации были у нового бенефициара в других городах, кредиторы там остались ни с чем. Сейчас те, кто ранее работал в УК, считают, что из компании выводят деньги. Сотрудники тоже боятся за свое будущее. На домах в этом году текущие ремонты не планируются, выполняют только авральные работы», — отмечает инсайдер. Ради надбавок некоторые сотрудники школ захотели вести уроки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Учителя удивились надбавкам В Звериноголовском округе Курганской области учителя удивились изменениям в зарплате. «После увольнения и. о. начальника районного управления образования Камилы Жимбаевой, учителя начали получать хорошие надбавки. Возник вопрос, куда же раньше направляли деньги стимулирующего фонда? Сейчас надбавки из этого фонда можно платить только педагогам, которые проводят уроки. Поэтому те из персонала, кто ранее уроки не вел, начали активно записываться в педагоги, чтобы эти надбавки получать», — смеется инсайдер. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем слухи, которые носят оскорбительный характер. 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Чиновники, которые ушли в отставку, могли сделать это раньше, но губернатор Курганской области Вадим Шумков не хотел омрачать 80-летие региона этими событиями. Помимо этого, московские чиновники отчитали представителей местной власти за качество проводимых реформ, а курганских бизнесменов переманивают в другой регион. Об этом и не только в рубрике «Слухи». «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем слухи, которые носят оскорбительный характер. Губернатор Шумков не захотел омрачать праздник отставками… Отставки замгубернатора Ларисы Кокориной и экс-главы Целинного округа Александра Сытова должны были состояться ранее, но глава региона Вадим Шумков, по слухам, не хотел, чтобы празднование юбилея области было омрачено увольнениями. «Решения по таким должностям не принимаются молниеносно. Эти отставки должны были пройти раньше, но тогда бы это подкосило праздничный дух юбилея. Поэтому руководство решило отложить эти отставки», — сообщают сплетники. Празднование юбилея региона прошло 6 февраля, а об отставках стало известно уже 7 февраля. …но это лишь первая волна увольнений По слухам, на этом отставки чиновников еще не закончились. «В ближайшее грядут увольнения: как из правительства, так и из руководства муниципалитетов», — рассказывают сплетники. С начала недели в отставку ушли глава Целинного муниципального округа Александр Сытов и замгубернатора Лариса Кокорина. Тем временем начальник главного управления по труду и занятости населения Курганской области Игорь Ксенофонтов ушел в отпуск. По словам источников, как раз после него он должен уйти в отставку. Кокорина может лишиться еще одного статусного поста После ухода из правительства Курганской области экс-замгубернатора Лариса Кокорина может лишиться поста заместителя секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», обсуждают в кулуарах. «У Кокориной после отставки с должности замгубернатора по социальной политике не будет такого влияния, как прежде. Вероятно, и замом Александра Ильтякова в реготделении ЕР она продержится не долго», — говорят источники. С другой стороны, отмечают инсайдеры, у чиновницы хорошие связи в медицинской сфере, налажен контакт с властями. «Глупо будет ее убирать с должности в партии», — добавляют в политокружении. Кокорина занимала должность замгубернатора региона по соцполитике с сентября 2020 года. В отставку она уходит на фоне скандалов в медицине. Те, кого лоббировала Кокорина, решили заступиться за нее в соцсетях Ходят слухи, что протеже экс-замгубернатора Ларисы Кокориной активно заступаются за нее в социальных сетях в спорах с комментаторами, которые оказались недовольны ее работой. «Когда я был готов покинуть должность и город, именно Лариса Ивановна оказала огромное влияние. Здраво, конструктивно, прагматично и оперативно она приняла решение, которое многое изменило. Поэтому не понимаю неаргументированных претензий в ее адрес и злорадства в связи с ее отставкой», — говорит один из сплетников, близкий к муниципальной политике. Об отставке Кокориной стало известно 7 февраля. В курганском депздраве и больницах готовятся к кадровым чисткам После ухода Ларисы Кокориной с поста заместителя губернатора, сплетники предрекают закат карьеры для тех, кто плотно с ней работал. «Интересно, удержатся ли на своих местах те, кого ставила Кокорина, в том числе ее брат — главврач межрайонной больницы. В депздраве тоже оставались люди Кокориной. Сейчас за ними будет пристальное внимание, не исключены и чистки, хотя многие из этих людей — неплохие профессионалы», — отмечает инсайдер. Власти создали новые препятствия трудоустройству бюджетников Сплетники сетуют, что в Курганской области усложнили трудоустройство сотрудников в бюджетные учреждения. «Теперь информацию о претенденте на вакансию нужно отправлять для одобрения в область. В районах из-за этого плачут и смеются, мол, без одобрения областного руководства уже и буфетчицу на работу не взять. Люди увольняются, а чтобы устроить новых работников приходится ждать согласования», — говорит инсайдер. Ксенофонтов уходит из-за плохих показателей Стала известна причина, по которой из правительства Курганской области уволили ответственного за занятость населения Игоря Ксенофонтова. По словам источников, это произошло из-за плохих показателей по безработице. «В Курганской области показатели по безработице оказались хуже, чем в среднем по стране. А это зона ответственности Ксенофонтова», — объяснили источники. Ранее сообщалось, что соратник экс-губернатора Кокорина уходит в отставку. Сейчас Ксенофонтов находится в отпуске. Управление по труду и занятости населения он возглавлял с 2016 года. Депутатов удивила секретность заседания Курганских депутатов удивила секретность и срочность внеочередного заседания облдумы. Сплетники рассказывают, что некоторым из парламентариев информация о собрании пришла по СМС. «Сообщения о внеочередном заседании часть депутатов получили за несколько часов до него. Многие не знали, что будут обсуждать», — отмечают слухачи. Депутатов собрали, чтобы освободить от должности начальника Контрольно-счетной палаты региона Наталью Кирилову. Ее отставка расстроила многих парламентариев, так как Кирилова профессионально выполняла свои обязанности. Московские чиновники отчитали сотрудников местного правительства Чиновники из Москвы, по слухам, отчитали руководство Курганской области за то, что реформы, затрагивающие транспорт, повлияли на работоспособность сотрудников военных заводов. «В Москве увидели сообщения о том, что из-за транспортной реформы и ремонтов мостов рабочим оборонных предприятий стало труднее добираться до заводов. Из-за чего рабочие могут опаздывать. Сейчас, когда от военных заводов нужна максимальная эффективность, такие проблемы неприемлемы, поэтому местное руководство получило нагоняй», — объясняют сплетники. Федеральным властям не понравился подход к ремонту мостов Федеральные чиновники, по слухам, посчитали, что местные власти плохо освещают процесс ремонта мостов в Кургане. «Зачастую сначала о об этом сообщают в СМИ, а не в официальных каналах. А все подробности ремонта представители власти рассказывают за несколько дней до начала, при этом повторяя, как мантру, что нужно потерпеть неудобства, ведь потом будет все хорошо. Все это нервирует горожан», — заметили сплетники. По их словам, представители федеральной власти высказали курганским чиновникам претензии по этому поводу. С 15 февраля в Кургане начнут ремонтировать Чеховский мост. Сначала по нему нельзя будет ездить грузовому транспорту и автобусам, а потом и другим машинам. Ремонт продлится до конца года. Экс-мэр Кургана проигнорировал «Единую Россию» Бывший глава Кургана Андрей Потапов не пришел на итоговую конференцию регионального отделения партии «Единая Россия». По слухам, этот факт неприятно удивил остальных партийцев. «Потапов не пришел на итоговую конференцию „ЕР“, хотя является ее членом. Игнорирование коллег и, в целом, интересов партии возмутило остальных», — отмечают слухачи. Потапов, будучи главой Кургана, возглавлял городскую «ЕР». После отставки с поста мэра он сложил с себя эти полномочия. Мэрия Кургана проигнорировала интересы депутатов в работе по транспортной реформе Администрация Кургана должна была поделиться промежуточными результатами транспортной реформы с депутатами гордумы. Однако чиновники этого не сделали. «Видимо, докладывать пока нечего, все меняется ежедневно, маршруты и графики дорабатываются. Но даже об этом стоило бы предупредить депутатов, чтобы они отслеживали ситуацию в своих избирательных округах и отмечали „точки кипения“», — рассказывает инсайдер, близкий к городской думе. Родителей детей-инвалидов звали на встречу с Кокориной, на которую она не пришла В конференц-зале департамента образования Курганской области прошла встреча представителей власти и родителей детей-инвалидов. Ходят слухи, что изначально их позвали для беседы с замгубернатора Ларисой Кокориной по теме социальных выплат и получения коррекционной обуви, но чиновница не пришла. «Встреча с ней была запланирована еще месяц назад, семьи готовились, чтобы задать вопросы. Вместо нее были Елена Ситникова [начальник главного управления соцзащиты] и глава областного депздрава Алексей Сигидаев. Поскольку с Сигидаевым встреча проводилась в январе отдельно, в этот раз ничего продуктивного из беседы не вышло», — говорит сплетник, близкий к медицинской сфере. По его словам, присутствующим никто не объяснил, почему Кокорина не пришла. Медиахолдинг семьи сенатора рискует лишиться госконтракта Медиахолдинг «Область 45», который принадлежит семье курганского сенатора Сергея Муратова, может остаться без госконтракта от правительства региона, рассказывают источники. «В этом году курганский медиахолдинг может не получить денег от областных властей за свои сюжеты. В правительстве думают: заключать с ними контракт или нет», — говорят инсайдеры. Другие же источники добавляют, что об этом говорить еще рано. Контракты на освещение работы правительства должны в скором времени появиться на сайте госзакупок. «Заявиться на аукционы могут все СМИ, которые будут подходить под требования», — заключают собеседники. Власти пытаются сохранить тариф для регоператора Отмена нормативов по накоплению твердых бытовых отходов в Курганской области незначительно повлияет на карманы жителей региона, считают сплетники. «Если подсчитать, какая плата за вывоз мусора будет, использовав новый „замещающий“ норматив и тариф для регоператора „Чистый город“, то сумма почти не изменится. Власти изо всех сил стараются сохранить денежный поток регоператору. Хотя по фактическому объему отходов оплата должна быть в два раза меньше. Это нарушение норм. Интересно, как на это отреагирует прокуратура», — говорит инсайдер. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области снизят плату за мусор из-за решения апелляционного суда, который признал нормативы накопления ТКО в регионе недействующими. Власти подтвердили, что плата снизится, но не уточнили порядок цифр. Курганские силовики заинтересовались строительством новой школы в Заозерном Строительством школы в 12 микрорайоне Заозерного, которую часто приводит в качестве примера новых соцобъектов губернатор Курганской области Вадим Шумков, по слухам, заинтересовались силовые структуры. «Прошедшая в telegram-каналах информация об увеличении стоимости контракта и переносе сроков сдачи школы на 1500 мест привлекла внимание силовиков. Не хотелось бы повторения истории со сдачей школы в Кетово. Поэтому силовики сразу стали настороже, чтобы „ребятишки получили лучшее“ в соответствии с заветами главы региона», — рассказали источники. В Кургане зампрокурора взял на контроль дело извращенца-рецидивиста Зампрокурора Курганской области Алексей Волков пристально следит за судом над насильником, который ранее уже отбывал срок за сексуальные преступления над несовершеннолетним. Об этом сообщили источники из силовых структур. «Факт нового извращения подсудимым над очередным подростком — из ряда вон выходящий. Для Волкова суды, связанные с несовершеннолетними, являются персональной зоной ответственности, поэтому его личное кураторство засекреченного процесса вполне объяснимо», — рассказывают источники. Прокуратура пригласила засекреченных свидетелей на суд криминального авторитета Прокуратура, по данным источников, в начале марта закончит представлять в суде доказательства вины курганца, которого считает криминальным авторитетом. Для этого на процесс пригласили свидетелей, чьи имена не будут раскрывать. «Сторона обвинения закончит представлять свои аргументы в течение месяца. Могли бы раньше, но вмешались длинные февральские праздники. Среди последних доказательств будет представлен допрос засекреченных свидетелей, а затем слово передадут защите», — сообщили источники. В Курганской области может появиться новая «Рублевка» Власти Курганской области выставили на продажу земельный участок в одном из поселков, который находится недалеко от областного центра. Там планируют построить новый жилой микрорайон. Сплетники обсуждают, что в нем будет элитное жилье. «Если там реально начнут застраивать элитным жильем, то возможно у нас появится вторая курганская „Рублевка“. Тем более, глава региона Вадим Шумков у нас как раз лоббирует малоэтажную застройку. В самом Кургане реализация этого проекта хромает, но вот в населенных пунктах, находящихся в близости от города, вполне может зайти. Сейчас властям главное найти инвесторов», — сказал инсайдер. Челябинские власти переманивают бизнесменов из Кургана Курганских предпринимателей, по слухам, переманивают в соседний регион. По данным источника, власти Челябинской области сделали для бизнесменов очень выгодные условия. «Говорят, что там для вновь зарегистрированных ИП нулевой налог. В то время как в Кургане бизнесменам приходится платить 15%. Это выгодно как для предпринимателей, так и для соседнего региона. Все деньги с подоходного налога будут оставаться в Челябинской области, что хорошо для их бюджета», — отметил инсайдер. В Кургане могут снести высотку на берегу Тобола Высотка на берегу Тобола в элитном микрорайоне Кургана, которую незаконно строят, может пойти под снос. По слухам, застройщик якобы не выполнил необходимые работы по берегоукреплению, поэтому в многоэтажке возможно будет небезопасно жить. «Сейчас проводят новую экспертизу. Видимо будут проверять сделал ли застройщик все необходимое, чтобы высотке ничего не угрожало. Все-таки многоэтажка находится на очень близком расстоянии от реки. К тому же, как выяснилось, дом достраивают несмотря на отсутствие соответствующего разрешения», — рассказал источник. Еще один инсайдер полагает, что высотку могут и не сносить, а просто запретить достраивать. «В таком случае одним долгостроем у нас станет больше. Эта стройка может встать на долгие годы, а бизнесмену принести убытки. В Кургане таких примеров достаточно», — добавил источник. Владелец курганской стоматологии придумал, как сэкономить на зарплате В одной из частных стоматологических клиник Кургана придумали способ, как сэкономить на зарплатах своих работников. По слухам, там лишали части зарплат тех, кто плохо помогал пиарить клинику. «Говорят, что там могли лишать денег за любую мелочь. Жена владельца клиники придумала схему по удержанию зарплаты. Не предложил идеи для продвижения компании — минус из оклада или премии», — сообщили сплетники. Они добавили, что при трудоустройстве в клинику работникам обещали через несколько лет дать скидки на лечение, однако многие их так и не дождались. Перевозчики экономят на новых автобусах Некоторые курганские перевозчики, по слухам, не хотят пересаживаться на новые автобусы. «Перевозчики не хотят покупать новые автобусы, потому что на ПАЗах им ездить гораздо проще. А новую технику из-за электроники в ней сложнее содержать. Да и стоят такие автобусы куда больше», — сказал инсайдер. Ранее власти Кургана заявляли, что в рамках транспортной реформы в этом году будет обновлена треть автобусов на новых рейсах. Продавцы федеральной сети воруют баллы у курганцев Сотрудников одной из федеральных торговых сетей в Кургане уличили в том, что они якобы воруют баллы покупателей. По слухам, продавцы используют свои бонусные карточки, не спрашивая клиентов о том, есть ли у них свои. «Уже не раз видели, как кассиры пользуются своими карточками, чтобы начислить бонусы с покупок клиентов. Они специально не предлагают покупателям бонусные карты магазина. Проводят покупку и потом начисляют баллы себе. Если сам не покажешь карту, то и не напомнят, хотя должны», — обсуждают сплетники. Курганские директора удивились предложению «Почты России» Руководителей нескольких промышленных предприятий, по слухам, удивило коммерческое предложение почтовой службы на заводах. «Сотрудники почты предложили собирать платежи на территориях предприятий через мобильные терминалы. Якобы это будет удобнее, чем ходить к ним в отделения или банки. Предложение опоздало лет на десять, учитывая, что на большинстве заводов установлены терминалы основных зарплатных банков, а также развиты онлайн-платежи в смартфонах. Почему решили это внедрить только сейчас — непонятно», — недоумевают курганцы. Курганскую УК продали, чтобы обанкротить Одну из самых крупных управляющих компаний Кургана продали брянской конторе, по слухам, чтобы обанкротить. «УК в пору своего расцвета была продана московской компании. Но на курганских домах, требующих ремонта, много не заработаешь. УК накопила долгов под 200 млн рублей перед подрядными и ресурсоснабжающими организациями. Теперь москвичи в свою очередь продали компанию, вероятнее всего, чтобы ее обанкротить. Подобные ситуации были у нового бенефициара в других городах, кредиторы там остались ни с чем. Сейчас те, кто ранее работал в УК, считают, что из компании выводят деньги. Сотрудники тоже боятся за свое будущее. На домах в этом году текущие ремонты не планируются, выполняют только авральные работы», — отмечает инсайдер. Учителя удивились надбавкам В Звериноголовском округе Курганской области учителя удивились изменениям в зарплате. «После увольнения и. о. начальника районного управления образования Камилы Жимбаевой, учителя начали получать хорошие надбавки. Возник вопрос, куда же раньше направляли деньги стимулирующего фонда? Сейчас надбавки из этого фонда можно платить только педагогам, которые проводят уроки. Поэтому те из персонала, кто ранее уроки не вел, начали активно записываться в педагоги, чтобы эти надбавки получать», — смеется инсайдер. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем слухи, которые носят оскорбительный характер.