Европейская страна возобновила выдачу виз россиянам

В консульском центре Словакии в России снова стали выдавать визы. С таким заявлением выступили в визовом центре Словакии в России BLS International.
«Консульство Словакии в России теперь принимает заявления на получение визы с целью туризма», — говорится на сайте BLS International. Страна перестала выдавать россиянам визы с 2022 года. В этот год началась СВО.
Однако визу все равно можно было получить лишь некоторым категориям. В частности, это касалось близких родственников граждан Европейского союза, а также работников, отправляющихся в командировки по служебным делам. Сейчас же эта опция доступна всем.
