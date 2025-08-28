Европейская страна возобновила выдачу виз россиянам

Словакия стала выдавать россиянам визы
Теперь россияне могут получать визу, чтобы приехать в Словакию
Теперь россияне могут получать визу, чтобы приехать в Словакию

В консульском центре Словакии в России снова стали выдавать визы. С таким заявлением выступили в визовом центре Словакии в России BLS International.

«Консульство Словакии в России теперь принимает заявления на получение визы с целью туризма», — говорится на сайте BLS International. Страна перестала выдавать россиянам визы с 2022 года. В этот год началась СВО.

Однако визу все равно можно было получить лишь некоторым категориям. В частности, это касалось близких родственников граждан Европейского союза, а также работников, отправляющихся в командировки по служебным делам. Сейчас же эта опция доступна всем. 

