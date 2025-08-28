28 августа 2025

В Махачкале во время погони убит участковый

Во время погони пришлось применить пистолет
Фото:

Полицейские в ходе преследования нарушителя в Дагестане были вынуждены применить табельное оружие. В результате перестрелки смертельное ранение получил находившийся вне службы в припаркованной машине участковый уполномоченный. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Дагестан. 

«Для остановки автомобиля сотрудники Госавтоинспекции были вынуждены применить табельное оружие. В результате стрельбы, находившийся вне службы в припаркованном личном автотранспорте, участковый уполномоченный получил смертельное ранение» — сообщили в пресс-службе МВД по РД.

В данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Ведется комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего.

