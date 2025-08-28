Новый арт-объект появился в курганском ЦПКиО
В Кургане в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) устанавливают новую скульптуру. Об этом сообщается в соцсетях.
«В курганском ЦПКиО устанавливают новый арт-объект», — пишет telegram-канал «Область 45». К посту прикреплено видео: утку, которая по материалам похожа на медную, устанавливают рабочие.
Ранее в Кургане уже демонтировали стелу «Золотое кольцо» в городском саду из-за ее аварийного состояния. Демонтаж прошел быстро, а восстановление старой конструкции не планировалось. Там также установят новый арт-объект.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!