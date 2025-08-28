Арестован мэр Владимира по подозрению в связях с «кладбищенской мафией»

Глава города Владимир Дмитрий Наумов арестован по подозрению в связях с «кладбищенской мафией» до 25 октября. Об этом сообщили в Октябрьском районном суде.
«Октябрьский районный суд Владимира арестовал главу города Дмитрия Наумова», — передает РИА Новости из зала суда. Согласно решению суда, глава города будет содержаться в изоляторе на протяжении двух месяцев.
Задержание Наумова связано с расследованием деятельности так называемой «кладбищенской мафии», члены которой были арестованы в мае 2025 года за противоправную деятельность на кладбище в поселке Улыбышево. Мэр подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.
