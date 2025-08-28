Евротройка хочет возобновить санкции против Ирана

Франция, Германия и Великобритания хотят вернуть санкции против Ирана
Франция, Германия и Великобритания хотят вернуть санкции против Ирана Фото:

Страны «евротройки» — Франция, Германия и Великобритания, — хотят восстановить санкции против Ирана. Представители государств уже уведомили об этом ООН. При этом сам Иран считает такое решение незаконным. 

«Страны „евротройки“ — Франция, Германия и Великобритания — уведомили членов Совета безопасности ООН о запуске механизма восстановления санкций против Ирана»,  — передает портал Axios со ссылкой на двух европейских дипломатов. При этом собеседник утверждает, что готов евротройка готова взаимодействовать с Тегераном, пока санкции не вступят в силу. 

В МИД Ирана уже отреагировали на планы Франции, Германии и Великобритании. В ведомстве считают решение «лишенными законных оснований». 

