Бесплатно ездить в автобусах и трамваях в Екатеринбурге смогут не только школьники

Бесплатно ездить в общественном транспорте Екатеринбурга смогут не только школьники, но и студенты в возрасте до 18 лет. Об этом заявил мэр Алексей Орлов на заседании коллегии в администрации, передает корреспондент URA.RU.
«Это касается не только школьников, потому что у нас многие дети, закончив девятый класс, идут в учреждение среднего образования. Соответственно, включая 18 лет, эта категория детей также может ездить бесплатно на наземном транспорте», — сказал градоначальник. Тарифное меню для подростков, передвигающихся на метро, уже прорабатывается, примерными параметрами власти обладают.
По словам Орлова, чтобы эта система заработала, всем учащимся вскоре начнут выдавать справки в образовательных учреждениях, которые дают право на льготы. «Мы сознательно на это пошли. Такого нет еще ни в одном городе страны, но с учетом того, что мы реализуем масштабную транспортную реформу, правительство области нас в этом поддерживает», — отметил мэр.
Акции начнут действовать с 1 сентября. Изначально говорилось о бесплатном проезде только для школьников в возрасте с 7 до 18 лет. Кататься в метро ребята смогут за 200 рублей в месяц, для этого создадут проездной билет.
В рамках еще одной акции для всех граждан скидку при оплате проезда в автобусе, трамвае и троллейбусе через систему быстрых платежей увеличат с четырех до девяти рублей. Сэкономить получится в Екатеринбурге и ряде других свердловских городов.
