28 августа 2025

Шойгу уличил Запад в попытках вернуться в Афганистан

Шойгу: Запад готовит возвращение в Афганистан
Шойгу рассказал представители каких стран чаще всего летают в Кабул
Шойгу рассказал представители каких стран чаще всего летают в Кабул Фото:

Западные державы, ранее покинувшие Афганистан, стремятся восстановить присутствие НАТО в регионе и сблизиться с новым афганским руководством. Об этом 28 августа сообщил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. По его словам, представители Великобритании, Германии и США активизировали дипломатические контакты с талибами* в Кабуле, несмотря на публичное отсутствие планов по признанию их власти.

«Западные державы, утратившие свои позиции на афганском направлении, вынашивают планы возвращения в регион объектов военной инфраструктуры НАТО. Несмотря на декларативные заявления об отсутствии намерения признать власть талибов, Лондон, Берлин и Вашингтон демонстрируют нацеленность на сближение с афганским руководством», — заявил Шойгу в «Российской газете».

По его словам, в последние месяцы активность западных дипломатов и спецпосланников в столице Афганистана заметно возросла. По его данным, представители Великобритании, Германии и США регулярно посещают Кабул для переговоров по вопросам безопасности и сотрудничества. Российская сторона внимательно отслеживает эти контакты, указывая на возможное изменение баланса сил в регионе.

