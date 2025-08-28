Шойгу уличил Запад в попытках вернуться в Афганистан

Западные державы, ранее покинувшие Афганистан, стремятся восстановить присутствие НАТО в регионе и сблизиться с новым афганским руководством. Об этом 28 августа сообщил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. По его словам, представители Великобритании, Германии и США активизировали дипломатические контакты с талибами* в Кабуле, несмотря на публичное отсутствие планов по признанию их власти.
«Западные державы, утратившие свои позиции на афганском направлении, вынашивают планы возвращения в регион объектов военной инфраструктуры НАТО. Несмотря на декларативные заявления об отсутствии намерения признать власть талибов, Лондон, Берлин и Вашингтон демонстрируют нацеленность на сближение с афганским руководством», — заявил Шойгу в «Российской газете».
По его словам, в последние месяцы активность западных дипломатов и спецпосланников в столице Афганистана заметно возросла. По его данным, представители Великобритании, Германии и США регулярно посещают Кабул для переговоров по вопросам безопасности и сотрудничества. Российская сторона внимательно отслеживает эти контакты, указывая на возможное изменение баланса сил в регионе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.