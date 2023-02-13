Спортфункционер ХМАО уходит в отставку на фоне аппаратных войн

Радченко увольняется из «ЮграМегаСпорт» ради должности в Сочи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор учреждения окружных властей «ЮграМегаСпорт» Валерий Радченко вынужден уйти в отставку из-за конфликта с руководством и переезжает в Сочи, где планирует работать в одном из учреждений Министерства спорта РФ. Другие уход Радченко с поста главного спортфункционера связывают с накопившимися претензиями от двух вице-губернаторов ХМАО. Об этом URA.RU сообщили источники в политическом истеблишменте.

«В последние годы Радченко находился в конфликте с директором департамента физической культуры и спорта региона Сергеем Артамоновым из-за разногласий в подходах к управлению. Артамонов требовал от „ЮграМегаСпорта“ ориентации на достижение государственных целей, тогда как Радченко более интересовала коммерческая составляющая», — отмечает источник в политическом истеблишменте.

Радченко пытался перевести «ЮграМегаСпорт» на коммерческие рельсы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

По словам источника агентства, на давление со стороны руководителя Радченко отвечал открытым саботажем. «В разгар аппаратной борьбы он заручился поддержкой отдельных членов правительства и сумел сместить Артамонова с должности, но тот вернулся», — добавляет инсайдер.

URA.RU попыталось получить комментарий у самого Радченко, но он отказался говорить с корреспондентом URA.RU по телефону. А Сергей Артамонов сослался на занятость и попросил перезвонить позже. На момент публикации материала получить комментарий не удалось. В окружном депспорта на запрос агентства лишь ответили, что Радченко освобожден с должности по соглашению сторон. «В связи с переездом и переходом на новую работу в подведомственное учреждение министерства спорта РФ в городе Сочи. Последний рабочий день Валерия Радченко — 17 февраля 2022 года, далее будет назначен исполняющий обязанности директора учреждения», — прокомментировали журналисту агентства в ведомстве.

Радченко поссорился и с заместителем главы ХМАО Алексеем Шипиловым Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Тем временем источники обсуждают, что Радченко оказался неугоден еще и двум вице-губернаторам ХМАО. Источники агентства считают, что он саботировал организацию форума «Утро» в Ханты-Мансийске и попал под пристальное внимание первого замгубернатора Алексея Шипилова. «После назначения на пост профильного замгубернатора Елены Шумаковой позиции Радченко пошатнулись еще серьезнее. Шумакова начала активно интересоваться положением дел в „ЮграМегаСпорт“ и оказалась крайне недовольна подходом к организации работы в учреждении. Радченко не осталось ничего иного, как написать заявление на увольнение», — комментирует инсайдер. В департаменте общественных и внешних связей эту информацию никак не прокомментировали.

В тоже время источники агентства также считают, что уход Радченко может быть связан с появившимися к нему вопросами от силовых структур. «Есть версия, что силовикам были переданы серьезные документы о многочисленных нарушениях в учреждении», — докладывает источник.