Спортфункционер ХМАО уходит в отставку на фоне аппаратных войн

Директор учреждения окружных властей «ЮграМегаСпорт» Валерий Радченко вынужден уйти в отставку из-за конфликта с руководством и переезжает в Сочи, где планирует работать в одном из учреждений Министерства спорта РФ. Другие уход Радченко с поста главного спортфункционера связывают с накопившимися претензиями от двух вице-губернаторов ХМАО. Об этом URA.RU сообщили источники в политическом истеблишменте.
«В последние годы Радченко находился в конфликте с директором департамента физической культуры и спорта региона Сергеем Артамоновым из-за разногласий в подходах к управлению. Артамонов требовал от „ЮграМегаСпорта“ ориентации на достижение государственных целей, тогда как Радченко более интересовала коммерческая составляющая», — отмечает источник в политическом истеблишменте.
Радченко пытался перевести «ЮграМегаСпорт» на коммерческие рельсы
По словам источника агентства, на давление со стороны руководителя Радченко отвечал открытым саботажем. «В разгар аппаратной борьбы он заручился поддержкой отдельных членов правительства и сумел сместить Артамонова с должности, но тот вернулся», — добавляет инсайдер.
URA.RU попыталось получить комментарий у самого Радченко, но он отказался говорить с корреспондентом URA.RU по телефону. А Сергей Артамонов сослался на занятость и попросил перезвонить позже. На момент публикации материала получить комментарий не удалось. В окружном депспорта на запрос агентства лишь ответили, что Радченко освобожден с должности по соглашению сторон. «В связи с переездом и переходом на новую работу в подведомственное учреждение министерства спорта РФ в городе Сочи. Последний рабочий день Валерия Радченко — 17 февраля 2022 года, далее будет назначен исполняющий обязанности директора учреждения», — прокомментировали журналисту агентства в ведомстве.
Радченко поссорился и с заместителем главы ХМАО Алексеем Шипиловым
Тем временем источники обсуждают, что Радченко оказался неугоден еще и двум вице-губернаторам ХМАО. Источники агентства считают, что он саботировал организацию форума «Утро» в Ханты-Мансийске и попал под пристальное внимание первого замгубернатора Алексея Шипилова. «После назначения на пост профильного замгубернатора Елены Шумаковой позиции Радченко пошатнулись еще серьезнее. Шумакова начала активно интересоваться положением дел в „ЮграМегаСпорт“ и оказалась крайне недовольна подходом к организации работы в учреждении. Радченко не осталось ничего иного, как написать заявление на увольнение», — комментирует инсайдер. В департаменте общественных и внешних связей эту информацию никак не прокомментировали.
В тоже время источники агентства также считают, что уход Радченко может быть связан с появившимися к нему вопросами от силовых структур. «Есть версия, что силовикам были переданы серьезные документы о многочисленных нарушениях в учреждении», — докладывает источник.
Директор учреждения окружных властей «ЮграМегаСпорт» Валерий Радченко вынужден уйти в отставку из-за конфликта с руководством и переезжает в Сочи, где планирует работать в одном из учреждений Министерства спорта РФ. Другие уход Радченко с поста главного спортфункционера связывают с накопившимися претензиями от двух вице-губернаторов ХМАО. Об этом URA.RU сообщили источники в политическом истеблишменте. «В последние годы Радченко находился в конфликте с директором департамента физической культуры и спорта региона Сергеем Артамоновым из-за разногласий в подходах к управлению. Артамонов требовал от „ЮграМегаСпорта“ ориентации на достижение государственных целей, тогда как Радченко более интересовала коммерческая составляющая», — отмечает источник в политическом истеблишменте. По словам источника агентства, на давление со стороны руководителя Радченко отвечал открытым саботажем. «В разгар аппаратной борьбы он заручился поддержкой отдельных членов правительства и сумел сместить Артамонова с должности, но тот вернулся», — добавляет инсайдер. URA.RU попыталось получить комментарий у самого Радченко, но он отказался говорить с корреспондентом URA.RU по телефону. А Сергей Артамонов сослался на занятость и попросил перезвонить позже. На момент публикации материала получить комментарий не удалось. В окружном депспорта на запрос агентства лишь ответили, что Радченко освобожден с должности по соглашению сторон. «В связи с переездом и переходом на новую работу в подведомственное учреждение министерства спорта РФ в городе Сочи. Последний рабочий день Валерия Радченко — 17 февраля 2022 года, далее будет назначен исполняющий обязанности директора учреждения», — прокомментировали журналисту агентства в ведомстве. Тем временем источники обсуждают, что Радченко оказался неугоден еще и двум вице-губернаторам ХМАО. Источники агентства считают, что он саботировал организацию форума «Утро» в Ханты-Мансийске и попал под пристальное внимание первого замгубернатора Алексея Шипилова. «После назначения на пост профильного замгубернатора Елены Шумаковой позиции Радченко пошатнулись еще серьезнее. Шумакова начала активно интересоваться положением дел в „ЮграМегаСпорт“ и оказалась крайне недовольна подходом к организации работы в учреждении. Радченко не осталось ничего иного, как написать заявление на увольнение», — комментирует инсайдер. В департаменте общественных и внешних связей эту информацию никак не прокомментировали. В тоже время источники агентства также считают, что уход Радченко может быть связан с появившимися к нему вопросами от силовых структур. «Есть версия, что силовикам были переданы серьезные документы о многочисленных нарушениях в учреждении», — докладывает источник.