День города в Перми: события, которые нельзя пропустить

Пермяки будут танцевать под диджейские сеты и подпевать «Иванушкам»

09 июня 2023 в 18:24 Размер текста - 17 +

На главной сцене у Театра-Театра устроят большой концерт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На День города в Перми планируется около сотни различных мероприятий в разных районах города. Главные события — в нашей афише. На праздник приедет дуэт Artik&Asti Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Подпевать «Иванушкам», Zivert и Artik&Asti Празднование Дня города начнется 11 июня на Эспланаде. На главной сцене у Театра-Театра в 22:40 выступит певица Zivert. В сам юбилей, 12 июня в течение дня запланированы номера от пермских коллективов, а после 17:00 на сцену выйдут Дмитрий Колдун, Денис Клявер и группа «Reflex». В 21:00 начнется выступление дуэт Artik&Asti. Концертная программа завершится выступлением группы «Иванушки», которое начнется в 22:00. Главная сцена у Театра-Театра, 11 июня в 18:00, 12 июня в 17:00 Встреча нового столетия со спецэффектами По традиции праздник пройдет и в сквере им. Василия Татищева. Вечером, 11 июня, там состоится церемония вручения памятных медалей и встреча нового столетия города с пиротехническими спецэффектами. Мероприятие будут транслировать на большом экране на Эспланаде. Начало праздника в 23:45. Сквер им. Василия Татищева, сцена у Театра-Театра, 11 июня в 23:45 Отрываться под диджейские сеты На набережной Камы целый день будут идти соревнования среди диджеев — DJ BATTLE. Хэдлайнер мероприятия — DJ Smash, автор гимна 300-летия Перми. Его выступление начнется в 22:30. Амфитеатр на набережной Камы, 12 июня в 13:00 Выставка «Оружие победы» откроется 11 июня Фото: Сергей Русанов © URA.RU Посетить оружейную выставку На территории «Завода Шпагина» 11 июня откроется выставка военной техники «Оружие Победы». Ее гости увидят 152-миллиметровую гаубицу, способную совершать семь-восемь выстрелов в минуту на дальность около 30 км., легендарную модель 45-миллиметровой противотанковой пушки, шестиместные аэросани и другую технику, которую выпускали пермские заводы. Вход свободный. Пространство «Завода Шпагина», с 11 июня по 20 октября Полюбоваться пиротехническим спектаклем Вместо традиционного фейерверка, в честь 300-летия состоится театрально-пиротехнический спектакль «Рожденные на Каме». На реке в районе набережной под музыкальные композиции запустят разные виды фейерверков, которые будет видно и с правого, и с левого берега. Шоу начнется в 23:30. Набережная Камы, городской пляж, 12 июня в 23:30 Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На День города в Перми планируется около сотни различных мероприятий в разных районах города. Главные события — в нашей афише. Подпевать «Иванушкам», Zivert и Artik&Asti Празднование Дня города начнется 11 июня на Эспланаде. На главной сцене у Театра-Театра в 22:40 выступит певица Zivert. В сам юбилей, 12 июня в течение дня запланированы номера от пермских коллективов, а после 17:00 на сцену выйдут Дмитрий Колдун, Денис Клявер и группа «Reflex». В 21:00 начнется выступление дуэт Artik&Asti. Концертная программа завершится выступлением группы «Иванушки», которое начнется в 22:00. Главная сцена у Театра-Театра, 11 июня в 18:00, 12 июня в 17:00 Встреча нового столетия со спецэффектами По традиции праздник пройдет и в сквере им. Василия Татищева. Вечером, 11 июня, там состоится церемония вручения памятных медалей и встреча нового столетия города с пиротехническими спецэффектами. Мероприятие будут транслировать на большом экране на Эспланаде. Начало праздника в 23:45. Сквер им. Василия Татищева, сцена у Театра-Театра, 11 июня в 23:45 Отрываться под диджейские сеты На набережной Камы целый день будут идти соревнования среди диджеев — DJ BATTLE. Хэдлайнер мероприятия — DJ Smash, автор гимна 300-летия Перми. Его выступление начнется в 22:30. Амфитеатр на набережной Камы, 12 июня в 13:00 Посетить оружейную выставку На территории «Завода Шпагина» 11 июня откроется выставка военной техники «Оружие Победы». Ее гости увидят 152-миллиметровую гаубицу, способную совершать семь-восемь выстрелов в минуту на дальность около 30 км., легендарную модель 45-миллиметровой противотанковой пушки, шестиместные аэросани и другую технику, которую выпускали пермские заводы. Вход свободный. Пространство «Завода Шпагина», с 11 июня по 20 октября Полюбоваться пиротехническим спектаклем Вместо традиционного фейерверка, в честь 300-летия состоится театрально-пиротехнический спектакль «Рожденные на Каме». На реке в районе набережной под музыкальные композиции запустят разные виды фейерверков, которые будет видно и с правого, и с левого берега. Шоу начнется в 23:30. Набережная Камы, городской пляж, 12 июня в 23:30