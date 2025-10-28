В ХМАО загоревшийся гараж в СНТ чуть не уничтожил соседние здания
Пожарные ликвидировали угрозу перехода огня на соседние строения
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В Покачах (ХМАО) вечером 28 октября в СНТ «Рябинка» загорелся гараж. Огонь угрожал соседним строениям, спасатели в первую очередь ликвидировали распространение огня.
«27 октября в 18:36 в дежурную смену поступило сообщение о пожаре в гараже в садово-огородническом кооперативе „Рябинка“ в Покачах. На момент прибытия происходило открытое горение гаража по всей площади, существовала угроза распространения огня на соседние строения. Пожарные оперативно подали стволы и локализовали распространение огня», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Площадь пожара составила 90 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!