В ХМАО загоревшийся гараж в СНТ чуть не уничтожил соседние здания

29 октября 2025 в 01:46
Пожарные ликвидировали угрозу перехода огня на соседние строения

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Покачах (ХМАО) вечером 28 октября в СНТ «Рябинка» загорелся гараж. Огонь угрожал соседним строениям, спасатели в первую очередь ликвидировали распространение огня.

«27 октября в 18:36 в дежурную смену поступило сообщение о пожаре в гараже в садово-огородническом кооперативе „Рябинка“ в Покачах. На момент прибытия происходило открытое горение гаража по всей площади, существовала угроза распространения огня на соседние строения. Пожарные оперативно подали стволы и локализовали распространение огня», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Площадь пожара составила 90 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

