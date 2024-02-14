Курганская певица Юлия Савичева отмечает день рождения

Певица из Кургана Юлия Савичева празднует день рождения 14 февраля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Певица Юлия Савичева, родившаяся в Кургане, празднует день рождения — ей исполнилось 37 лет. В связи с этим информационное издание URA.RU вспоминает о том, с чего артистка начинала свой творческий путь и чего добилась к настоящему времени.

Начало артистической карьеры

Юлия Савичева переехала в Москву из Кургана в 1994 году Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«Юля Савичева родилась 14 февраля 1987 году в городе Курган в семье музыкантов. С 5 лет Юля выступала солисткой в хореографическом коллективе «Светлячок». Кстати, ее первое выступление состоялось в 4 года, когда она вышла в Кургане на сцену вместе с рок-группой «Агата Кристи», — указано на официальном сайте певицы.

Отмечается, что в 1994 году Юлия вместе с семьей переехала в Москву. Будущая певица играла в новогодних спектаклях в ДК столичного авиационного института, где ее мама работала заведующей детским отделением. Занималась репетициями в театре и участвовала в творческом коллективе. Сообщается, что Савичева вместе с партнером по танцам дважды становились чемпионами Москвы. Юлия также участвовала в съемках клипа исполнительницы Линды на песню «Сделай так». Савичева произнесла вступительную речь и сыграла одну из ключевых ролей. Позже она принимала участие и в других клипах Линды.

Участие в проекте «Фабрика Звезд 2»

В 2003 году Савичева стала участницей телепроекта «Фабрика Звезд 2», где была под руководством Максима Фадеева (продюсер из Кургана). Позже певица стала одной из пяти финалисток шоу, вместе с Марией Ржевской, Полиной Гагариной, Еленой Терлеевой и Еленой Темниковой. Однако Савичева не смогла попасть в тройку лидеров проекта.

В 2004 году певица участвует в международном проекте World Best, где представляла Россию и заняла 8 место. Позже певица выступила с песней «Believe me» на конкурсе «Евровидение», где заняла 11 место.

У курганской певицы Юлии Савичевой на счету 37 музыкальных премий Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Карьера певицы

Сольная карьера как исполнителя началась у Савичевой в 2005 году с выходом пластинки «Высоко». Туда вошли 11 песен, большинство из которых были записаны с бывшими участниками группы Total (они были подопечными Фадеева). Хитом стал саундтрек к сериалу «Не родись красивой» — «Если в сердце живет любовь». Первую награду, а именно «Золотой граммофон» Савичева получила за песню «Как твои дела?» в том же 2005 году. В последующие годы Юлия становилась участницей телепроектов «Звездный лед» (не смогла продолжить участие из-за травмы) и «Танцы со звездами» (там певица вместе с партнером Евгением Папунаишвили стали победителями). Также певица заняла второе место на шоу «Один в один».

В 2010 году у певицы выходит песня «Москва-Владивосток», которую написали Максим Фадеев и Ольга Серябкина. В ноябре этого же года Савичева презентовала новую танцевальную песню под названием «Скажи мне, что такое любовь». В 2014 году певица выпускает совместную песню с исполнителем Джиганом «Любить больше нечем». В этом же году певица презентовала альбом «Личное».

Еще больше достижений, наград и премий

На счету у Савичевой к настоящему моменту шесть студийных альбомов, один мини-альбом, 33 сольных сингла и три песни в качестве приглашенного артиста. На счету у курганской певицы почти 40 музыкальных наград, среди которых несколько наград «Песня года», «Золотой граммофон», «MTV Russia Music Awards» и «Премия Муз-ТВ».

Редакция URA.RU присоединяется ко всем поздравлениям. Желаем Юлии здоровья, успехов в творчестве и всего самого наилучшего.