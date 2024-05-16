Весьма насыщенный первый день госвизита президента РФ Владимира Путина в Китай завершился неформальной встречей с председателем КНР Си Цзиньпином. Она проходила в формате «один плюс четыре». На дипломатическом языке это означает – лидер и четыре члена его делегации. Такие встречи имеют доверительный характер, и на них обсуждаются самые «тонкие» темы – без лишних глаз и ушей. Судя по участникам, для Путина и Си Цзиньпина одна из таких тем – конфликт на Украине, объяснили URA.RU аналитики.
Российскую сторону на завершающей встрече с председателем Си представляли президент Путин плюс глава МИД Сергей Лавров, новый министр обороны Андрей Белоусов, новый секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу и помощник президента Юрий Ушаков. Официальных сообщений о том, что именно обсуждалось, ожидать не стоит. Но Путин во время совместного с Си Цзиьпином заявления для СМИ сказал, что проинформирует коллегу о ситуации. Да и состав участников встречи, который Кремль раскрыл еще в Москве, подсказывает, что ситуация вокруг Украины и российская СВО – в центре внимания.
В своем заявлении для СМИ по итогам переговоров Си Цзиньпин подчеркнул, что «Китай и Россия воспринимают политическое урегулирование как правильный путь решения украинского кризиса». «Позиция Китая по этому вопросу последовательна и ясна, а именно: соблюдение норм и принципов Устава ООН, уважение государственного суверенитета и территориальной целостности всех стран и их рациональной озабоченности о безопасности формирования новой сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры безопасности», - заявил китайский лидер.
Китай с первого дня военной спецоперации России на Украине занял позицию нейтралитета и придерживается ее до сих пор. Более того, в КНР, напоминает политолог Центры цивилизационных стратегий Виталий Волчков, есть уполномоченный по урегулированию этого конфликта – спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй.
«Для Китая ситуация вокруг Украины – это не региональный конфликт. Это элемент геополитической перестройки международных отношений, — объясняет эксперт.
– Поэтому уполномоченный КНР ездит по странам, которые вовлечены в этот конфликт, и пытается оценить их позицию – не только относительно Украины, а еще и по вопросам глобальной безопасности».
Да и сам китайский лидер обсуждает украинскую тему со своими западными коллегами. В апреле в Китай приезжали канцлер Германии Олаф Шольц и госсекретарь США Энтони Блинкен. А в мае, буквально за неделю до встречи с Путиным, Си Цзиньпин сам отправился в европейское турне. Он встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Все пытались заставить Китай надавить на Путина, чтобы он закончил СВО и вывел войска. Призывали председателя Си и к участию в так называемой мирной конференции по Украине в Швейцарии, которая должна пройти в июне. Но глава Китая твердо дал понять: без России мира на Украине не будет, любая мирная конференция – только с участием обеих сторон конфликта.
Руководитель Центра политических исследований и прогнозов Институт Китая и современной Азии РАН Павел Трощинский полагает, что нейтралитет КНР по украинскому вопросу отвечает интересам не только России, но и коренным интересам самой Поднебесной. С философской точки зрения, как считают в Китае, «мирное разрешение конфликтов способно привести человечество к гармонии во Вселенной и построению общества “Великого единения”». Но не менее важны и прагматичные причины.
«Мир на Украине отвечает интересам развития Китая. Агрессия Запада против России также имеет своей целью устранение Китая как мощного цивилизационного, геополитического и экономического соперника США. С каждым днем риторика западных стран все страшнее, они готовы выступить уже не только против России и некоторых других стран, но и разжечь пламя войны в стратегически важном для КНР “китайском мире”, — объясняет Трощинский. – В этих условиях Си Цзиньпин прилагает максимальные усилия для продвижения китайского мирного плана по украинскому вопросу, который всячески торпедируется западной стороной. Если Китаю не удастся убедить Запад в прогрессивности его мирного плана, следующим на повестке будет он сам».
России ценна позиция нейтралитета Китая, говорят эксперты. Путин действительно доверяет Си Цзиньпину, его порядочности и убежденности в том, что Китай должен стоять над схваткой.
По словам руководителя Департамента международных отношений НИУ ВШЭ Александра Лукина, мирный план из 12 пунктов, предложенный КНР мировым лидерам, остается в центре внимания российско-китайских переговоров.
Как объяснил URA.RU старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин, позиция нейтралитета по отношению к конфликту на Украине позволяет Китаю «играть роль посредника». И это устраивает Россию, в отличие, например, от позиции Швейцарии, которая вроде бы выступает за мир, но стоит полностью на стороне Запада, не принимая во внимание интересы РФ. «Китаю сложно предъявить в этом случае какие-то претензии. Он занимает нейтральную позицию, допускает даже определенную критику российских действий со стороны китайских экспертов. Но общий тон скорее позитивный. Все это дает КНР возможность выступать так, как они хотят в этом вопросе, и они очень этой свободой дорожат», — резюмирует Кашин.
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