Почему Путин выбрал Китай для первой поездки после инаугурации

Президент едет лично решать накопившиеся вопросы

14 мая 2024 в 20:00 Размер текста - 17 +

Китаист Кирилл Котков рассказал URA.RU об аспектах российско-китайских отношений Фото: Владимир Андреев © URA.RU Первой страной, куда Путин отправится после инаугурации, стал Китай, поскольку в отношениях двух стран накопилось немало вопросов. Глава государства отправится лично решать их с Пекином. Такое мнение в интервью URA.RU выразил руководитель центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков. Москва и Пекин, по его словам, обоюдно нуждаются друг в друге, но России следует осторожнее сближаться с Китаем, чтобы не стать его сателлитом. — Путин анонсировал поездку в Китай в середине мая. Этот визит будет первой зарубежной поездкой президента России после инаугурации. О чем это говорит? Путин анонсировал рабочий визит в Китай Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Экономические реформы, которые были предприняты в 1990-е годы, сформировали в стране компрадорскую буржуазию и такую же экономику. Грубо говоря, экономику нефтегазовой трубы в той мировой глобалистической системе, которую тогда выстраивали. России отводилась роль поставщика сырья, главным образом углеводородов. Руководство страны хотело, чтобы западный мир принял капиталистическую Россию на равных, но что-то пошло не так. Говорили: «Да, вы буржуинские, но вы не свои». В начале 1990-х годов на самом высшем уровне шли разговоры о вступлении России в НАТО, но этого тоже не случилось. Результатом стала неготовность страны к тому, что стало происходить с 2014 года и происходит по настоящее время — за эти годы страна утратила значительную часть своего технологического суверенитета. В этой ситуации был провозглашен «разворот на Восток». Котков напомнил, что Россия совершила «разворот на Восток» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия по отношению к Китаю играет примерно ту же роль, которая планировалась по отношению к Западу. Это говорит о стратегическом партнерстве ШОС, БРИКС и других пока мало к чему обязывающих организациях. Но ШОС и БРИКС — это не НАТО. Североатлантический альянс свою эффективность доказал и не раз. В случае с ШОС и БРИКС — увидим. — Так Россия и Китай — союзники? — Китай не заявлял, что он является союзником России. Но то, что Пекин дружественная, нейтральная к нам страна — уже хорошо. За два последних года Китай стал ведущим торговым партнером России; страной, которая поставляет различную продукцию высокого передела (которая получена на основе нескольких производственных стадий), в том числе не только произведенные в Китае станки и машины. Речь также идет об оборудовании, которое Китай покупает на Западе и с некоторой выгодой для себя перепродает России. Блинкен, по словам Коткова, отправился в Китай, чтобы убедить Пекин не оказывать помощь России Фото: Официальный сайт президента Украины Американский госсекретарь Энтони Блинкен в конце апреля поехал в Китай, чтобы надавить на Пекин, воспрепятствовать этому. Китай — держава серьезная, с высокой степенью реализации своего суверенитета, и будет делать так, как считает нужным. Они поступают достаточно демократично по отношению к своему бизнесу, прямо ему намекая: «Хотите иметь дело с Россией — имейте, если не боитесь попасть под санкции. Попались — ваши проблемы. Либо не имейте дел с Россией, либо придумываете способы, как их обходить иными способами». У Китая заведомо более сильные позиции по отношению к России. Надо понимать, что они носят неравноправный характер. Если в 1990-м году, в не самый лучший год для экономики Советского Союза, нефтепродукты в рамках товарооборота России с Китаем занимали всего 1,1%. Все остальное шло в Китай: станки, машины, прочее оборудование. Сейчас обратная ситуация: 73% — это нефтепродукты, газ, уголь, металл, сырье. Продукции высокого передела отправляется из России в Китай крайне мало. Пекин, наоборот, отправляет к нам продукцию высокого передела и уже не ширпотреб, как это было в 1990—2000-е годы. Речь о вполне себе технологичных товарах, машинах. Китай не стремится открывать собственные заводы и локализовывать производство на территории России, отмечает Котков Фото: Илья Московец © URA.RU Причем Китай не стремится локализовать производство у нас: Пекин предлагает покупать у них именно готовую продукцию, машины, запчасти. В России ничего делать не собираются. — И первые лица государства, и эксперты говорят, что российско-китайские отношения сейчас переживают лучшие времена. — Я с ними полностью согласен. Действительно, российско-китайские отношения сейчас переживают хорошие времена. Но отношения не совсем равноправное — это другое дело. — Чем опасна такая дружба? Дружба между Россией и Китаем заведомо невозможна, уверен эксперт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Одно дело, когда между собой дружат две более-менее равные страны. Другое дело, когда государство, одно из которых обладает высокой степенью реализации технологического суверенитета, а другое обладало, но утратило значительную ее часть за последние 30 лет. Соответственно, государство, которое продает продукцию высокого передела в страну, которая продает лес, нефть и газ, всегда будет иметь преимущество перед последней. — С уходом многих иностранных компаний и брендов российский рынок заполонили товары из Китая, например, авто и техника. Чем это опасно для отечественных прилавков и конкуренции? Не приведет ли это к зависимости России от поставок из Китая? — Куда бы Китай ни пришел, их бизнес везде делает одну вещь — полностью рушит местный рынок, уничтожает местного производителя, оставляя «выжженную землю». Затем они поднимают цены. Хотите купить автомобили — пожалуйста. Не хотите? А чего вы тогда поругались с Западом? Примерно так себя ведет Китай. России не обойтись без помощи своим производителям, уверен эксперт Фото: Георгий Бергал © URA.RU России без протекционистских мер, без защиты отечественного производителя не обойтись. Потому что по отношению к Китаю мы полностью неконкурентоспособны именно из-за того, что Китай может производить массово и дешево. У Пекина есть производство средств производства — это самое главное. — По информации СМИ, Китай сокращает прямые поставки оборудования, механизмов и их частей в Россию. Причина — те же вторичные санкции. Китай все-таки их боится? — Китай понимает, что это очень мощный рычаг давления на него. Не надо забывать, кто создал Китай в современном виде. Дэн Сяопин (партийный деятель Китая, инициатор экономических реформ) лишь исполнитель того, что хотели американские капиталисты — завести в Китай производство и зарабатывать в 10 раз больше, чем можно заработать в Америке. Поэтому в Китае, кроме Дэн Сяопина, памятник ставить надо еще Генри Киссенджеру (56-й американский госсекретарь) за все проведенные реформы. Не будь доброй воли Соединенных Штатов, был бы Китай такой же нищей страной, каким он был 50 лет назад, когда входил в десятку беднейших стран мира. В 2023 году товарооборот между Россией и Китаем составил 240 миллиардов долларов, напомнил Котков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сейчас товарооборот между Китаем и Штатами составляет 664 миллиарда долларов по итогам прошлого года, товарооборот с ЕС еще больше — 783 миллиарда. С Россией тоже растет товарооборот — в прошлом году достиг 240 миллиардов. В этом, вероятно, дойдет до 300. То есть ведущими торговыми партнерами Пекина, не считая стран АСЕАН, являются Европейский Союз и США. — Хорошо. Если отойти от истории, связанной с экономикой: в Китае ранее разработали план по урегулированию российско-украинского кризиса. Почему сейчас о нем ничего не слышно? И почему Пекин не лоббирует его так, как это делает Запад с планом Зеленского? Коллективный Запад во главе с США заинтересован в безоговорочной капитуляции России, подчеркивает эксперт Фото: Георгий Бергал © URA.RU — Коллективному Западу во главе с США категорически необходимо добиться безоговорочной капитуляции России. Кроме того, именно Соединенные Штаты являются главным актором на Украине. Две трети украинской пашни принадлежат крупным американским фирмам Monsanto Company. Терять их просто так они не собираются. — В сети бурно обсуждается предстоящая Швейцарская конференция по украинскому вопросу. Выгодно ли России, чтобы Китай поехал туда? — России выгоднее не за конференциями следить, а завершить СВО решительной победой. Все эти встречи бесполезны. Тем более, как показывает опыт по результатам большинства конференций, в них уже заложена возможность новой войны. Кто-то правильно сказал: «Все народы боятся войны, и только русские — переговоров». — А что касается Китая? Китайская инициатива «Один пояс — один путь» должна была пройти, в том числе, через территорию Украины, напомнил Котков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU — Китай здесь актором не является. Да, Пекин в свое время поддерживал очень даже тесные отношения с Украиной: предполагалось, что именно через нее пойдет главная трасса «Одного пояса — одного пути», связывающая их с Европой. Потом предполагалось арендовать на Украине земли — на юге страны, в Крыму, в том числе. Потом случился 2014 год, все пошло не так, и отношения между Киевом и Пекином практически заморозились. По итогу китайцы пожали плечами, сказали, что будут развивать отношения с Белоруссией и протянут этот коридор через нее. — А если говорить о России? Китаю не нужен сильный равновеликий ему сосед, считает Котков Фото: Георгий Бергал © URA.RU — Решительная победа Москвы в этом конфликте приведет к усилению России. А зачем это Китаю? Зачем им нужен сильный равновеликий ему сосед? Такой сосед не нужен, наоборот, нужен зависимый по всем возможным параметрам, строго следующий верным курсом идей председателя КНР Си Цзиньпина. — Китай выразил готовность предоставить России и Киеву необходимые условия для проведения переговоров. Как Китай может повлиять на исход СВО? — Китай может повлиять, если он начнет в одностороннем порядке блокировать поставки в Россию оборудования так называемого двойного назначения. Блокировка таких поставок может серьезным образом повлиять на СВО, естественно, не в пользу России. — А если все-таки за нас выступать? — Китай будет действовать, так как ему выгодно. Решительная победа России Китаю совершенно не нужна. — В последнее время иностранные СМИ часто пишут, что де-факто Китай движется в сторону присоединения к антироссийским санкциям. Так ли это? Пекин соблюдает многие антироссийские санкции, отмечает китаист Фото: Георгий Бергал © URA.RU — Многие антироссийские санкции Китай, конечно, соблюдает. Их экономика крепко вписана в мировую на правах «глобальной фабрики», и Китай это устраивает. На полное присоединение к антироссийским санкциям Пекин пойдет лишь в том случае, если поражение России станет неизбежным и очевидным. Тогда они, конечно, безоговорочно займут сторону победителя. — Чего ожидать от и после встречи Путина и Си? В ходе визита наверняка будет обсуждаться вопрос строительства «Силы Сибири-2» через Монголию. Москва активно продвигает этот проект, в то время как Китай от него всячески дистанцируется. Пекин предлагает продавать им газ с еще большей скидкой, по некоторым данным, до 70%. Поэтому Путин едет лично решать вопросы накопившиеся между двумя государствами. Будет сказано, что «даем стране угля», что у нас отношения находятся на небывало высоком уровне. Дальше по последствиям будет понятно — будут ли все больше ужесточаться санкции со стороны теперь уже китайских банков, будут ли блокироваться поставки разных товаров и так далее. 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Первой страной, куда Путин отправится после инаугурации, стал Китай, поскольку в отношениях двух стран накопилось немало вопросов. Глава государства отправится лично решать их с Пекином. Такое мнение в интервью URA.RU выразил руководитель центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков. Москва и Пекин, по его словам, обоюдно нуждаются друг в друге, но России следует осторожнее сближаться с Китаем, чтобы не стать его сателлитом. — Путин анонсировал поездку в Китай в середине мая. Этот визит будет первой зарубежной поездкой президента России после инаугурации. О чем это говорит? — Экономические реформы, которые были предприняты в 1990-е годы, сформировали в стране компрадорскую буржуазию и такую же экономику. Грубо говоря, экономику нефтегазовой трубы в той мировой глобалистической системе, которую тогда выстраивали. России отводилась роль поставщика сырья, главным образом углеводородов. Руководство страны хотело, чтобы западный мир принял капиталистическую Россию на равных, но что-то пошло не так. Говорили: «Да, вы буржуинские, но вы не свои». В начале 1990-х годов на самом высшем уровне шли разговоры о вступлении России в НАТО, но этого тоже не случилось. Результатом стала неготовность страны к тому, что стало происходить с 2014 года и происходит по настоящее время — за эти годы страна утратила значительную часть своего технологического суверенитета. В этой ситуации был провозглашен «разворот на Восток». Россия по отношению к Китаю играет примерно ту же роль, которая планировалась по отношению к Западу. Это говорит о стратегическом партнерстве ШОС, БРИКС и других пока мало к чему обязывающих организациях. Но ШОС и БРИКС — это не НАТО. Североатлантический альянс свою эффективность доказал и не раз. В случае с ШОС и БРИКС — увидим. — Так Россия и Китай — союзники? — Китай не заявлял, что он является союзником России. Но то, что Пекин дружественная, нейтральная к нам страна — уже хорошо. За два последних года Китай стал ведущим торговым партнером России; страной, которая поставляет различную продукцию высокого передела (которая получена на основе нескольких производственных стадий), в том числе не только произведенные в Китае станки и машины. Речь также идет об оборудовании, которое Китай покупает на Западе и с некоторой выгодой для себя перепродает России. Американский госсекретарь Энтони Блинкен в конце апреля поехал в Китай, чтобы надавить на Пекин, воспрепятствовать этому. Китай — держава серьезная, с высокой степенью реализации своего суверенитета, и будет делать так, как считает нужным. Они поступают достаточно демократично по отношению к своему бизнесу, прямо ему намекая: «Хотите иметь дело с Россией — имейте, если не боитесь попасть под санкции. Попались — ваши проблемы. Либо не имейте дел с Россией, либо придумываете способы, как их обходить иными способами». У Китая заведомо более сильные позиции по отношению к России. Надо понимать, что они носят неравноправный характер. Если в 1990-м году, в не самый лучший год для экономики Советского Союза, нефтепродукты в рамках товарооборота России с Китаем занимали всего 1,1%. Все остальное шло в Китай: станки, машины, прочее оборудование. Сейчас обратная ситуация: 73% — это нефтепродукты, газ, уголь, металл, сырье. Продукции высокого передела отправляется из России в Китай крайне мало. Пекин, наоборот, отправляет к нам продукцию высокого передела и уже не ширпотреб, как это было в 1990—2000-е годы. Речь о вполне себе технологичных товарах, машинах. Причем Китай не стремится локализовать производство у нас: Пекин предлагает покупать у них именно готовую продукцию, машины, запчасти. В России ничего делать не собираются. — И первые лица государства, и эксперты говорят, что российско-китайские отношения сейчас переживают лучшие времена. — Я с ними полностью согласен. Действительно, российско-китайские отношения сейчас переживают хорошие времена. Но отношения не совсем равноправное — это другое дело. — Чем опасна такая дружба? — Одно дело, когда между собой дружат две более-менее равные страны. Другое дело, когда государство, одно из которых обладает высокой степенью реализации технологического суверенитета, а другое обладало, но утратило значительную ее часть за последние 30 лет. Соответственно, государство, которое продает продукцию высокого передела в страну, которая продает лес, нефть и газ, всегда будет иметь преимущество перед последней. — С уходом многих иностранных компаний и брендов российский рынок заполонили товары из Китая, например, авто и техника. Чем это опасно для отечественных прилавков и конкуренции? Не приведет ли это к зависимости России от поставок из Китая? — Куда бы Китай ни пришел, их бизнес везде делает одну вещь — полностью рушит местный рынок, уничтожает местного производителя, оставляя «выжженную землю». Затем они поднимают цены. Хотите купить автомобили — пожалуйста. Не хотите? А чего вы тогда поругались с Западом? Примерно так себя ведет Китай. России без протекционистских мер, без защиты отечественного производителя не обойтись. Потому что по отношению к Китаю мы полностью неконкурентоспособны именно из-за того, что Китай может производить массово и дешево. У Пекина есть производство средств производства — это самое главное. — По информации СМИ, Китай сокращает прямые поставки оборудования, механизмов и их частей в Россию. Причина — те же вторичные санкции. Китай все-таки их боится? — Китай понимает, что это очень мощный рычаг давления на него. Не надо забывать, кто создал Китай в современном виде. Дэн Сяопин (партийный деятель Китая, инициатор экономических реформ) лишь исполнитель того, что хотели американские капиталисты — завести в Китай производство и зарабатывать в 10 раз больше, чем можно заработать в Америке. Поэтому в Китае, кроме Дэн Сяопина, памятник ставить надо еще Генри Киссенджеру (56-й американский госсекретарь) за все проведенные реформы. Не будь доброй воли Соединенных Штатов, был бы Китай такой же нищей страной, каким он был 50 лет назад, когда входил в десятку беднейших стран мира. Сейчас товарооборот между Китаем и Штатами составляет 664 миллиарда долларов по итогам прошлого года, товарооборот с ЕС еще больше — 783 миллиарда. С Россией тоже растет товарооборот — в прошлом году достиг 240 миллиардов. В этом, вероятно, дойдет до 300. То есть ведущими торговыми партнерами Пекина, не считая стран АСЕАН, являются Европейский Союз и США. — Хорошо. Если отойти от истории, связанной с экономикой: в Китае ранее разработали план по урегулированию российско-украинского кризиса. Почему сейчас о нем ничего не слышно? И почему Пекин не лоббирует его так, как это делает Запад с планом Зеленского? — Коллективному Западу во главе с США категорически необходимо добиться безоговорочной капитуляции России. Кроме того, именно Соединенные Штаты являются главным актором на Украине. Две трети украинской пашни принадлежат крупным американским фирмам Monsanto Company. Терять их просто так они не собираются. — В сети бурно обсуждается предстоящая Швейцарская конференция по украинскому вопросу. Выгодно ли России, чтобы Китай поехал туда? — России выгоднее не за конференциями следить, а завершить СВО решительной победой. Все эти встречи бесполезны. Тем более, как показывает опыт по результатам большинства конференций, в них уже заложена возможность новой войны. Кто-то правильно сказал: «Все народы боятся войны, и только русские — переговоров». — А что касается Китая? — Китай здесь актором не является. Да, Пекин в свое время поддерживал очень даже тесные отношения с Украиной: предполагалось, что именно через нее пойдет главная трасса «Одного пояса — одного пути», связывающая их с Европой. Потом предполагалось арендовать на Украине земли — на юге страны, в Крыму, в том числе. Потом случился 2014 год, все пошло не так, и отношения между Киевом и Пекином практически заморозились. По итогу китайцы пожали плечами, сказали, что будут развивать отношения с Белоруссией и протянут этот коридор через нее. — А если говорить о России? — Решительная победа Москвы в этом конфликте приведет к усилению России. А зачем это Китаю? Зачем им нужен сильный равновеликий ему сосед? Такой сосед не нужен, наоборот, нужен зависимый по всем возможным параметрам, строго следующий верным курсом идей председателя КНР Си Цзиньпина. — Китай выразил готовность предоставить России и Киеву необходимые условия для проведения переговоров. Как Китай может повлиять на исход СВО? — Китай может повлиять, если он начнет в одностороннем порядке блокировать поставки в Россию оборудования так называемого двойного назначения. Блокировка таких поставок может серьезным образом повлиять на СВО, естественно, не в пользу России. — А если все-таки за нас выступать? — Китай будет действовать, так как ему выгодно. Решительная победа России Китаю совершенно не нужна. — В последнее время иностранные СМИ часто пишут, что де-факто Китай движется в сторону присоединения к антироссийским санкциям. Так ли это? — Многие антироссийские санкции Китай, конечно, соблюдает. Их экономика крепко вписана в мировую на правах «глобальной фабрики», и Китай это устраивает. На полное присоединение к антироссийским санкциям Пекин пойдет лишь в том случае, если поражение России станет неизбежным и очевидным. Тогда они, конечно, безоговорочно займут сторону победителя. — Чего ожидать от и после встречи Путина и Си? В ходе визита наверняка будет обсуждаться вопрос строительства «Силы Сибири-2» через Монголию. Москва активно продвигает этот проект, в то время как Китай от него всячески дистанцируется. Пекин предлагает продавать им газ с еще большей скидкой, по некоторым данным, до 70%. Поэтому Путин едет лично решать вопросы накопившиеся между двумя государствами. Будет сказано, что «даем стране угля», что у нас отношения находятся на небывало высоком уровне. Дальше по последствиям будет понятно — будут ли все больше ужесточаться санкции со стороны теперь уже китайских банков, будут ли блокироваться поставки разных товаров и так далее.