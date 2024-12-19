Красноярский губернатор Котюков добивается в АП перевода на новое место работы

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков, избранный в 2023 году, добивается в администрации президента новой статусной должности и регулярно летает в Москву, занимаясь там коммуникациями. А семья, по слухам, даже не стала переезжать из столицы. Котюков абстрагировался от местных проблем, и ему начали прочить отставку уже в 2025 году. В АП еще не нашли подходящего кандидата ему на замену: желающих не много. Об этом URA.RU сообщили несколько федеральных и региональных источников. Тем временем, в Красноярске проходят массовые задержания чиновников и подрядчиков. Эксперты сообщают, что край, фактически, остался без управления.
Котюков самоустранился
По информации федеральных инсайдеров, губернатор Михаил Котюков, правящий с 2023 года, проводит в Красноярском крае мало времени, а его семья продолжает жить в Москве. «Котюков редко бывает в регионе и под любым предлогом находится в столице. Он не хочет управлять краем и мечтает о статусной федеральной должности. Котюков даже не стал занимать губернаторскую резиденцию», — говорит источник.
Агентство проверило слова источников и изучило социальные сети Михаила Котюкова. Согласно публикациям, с 1 сентября по 17 декабря 2024 года, он принял участие в 21 федеральном мероприятии (включая встречи с министрами). Среди них 16 прошли в Москве, четыре в Санкт-Петербурге и одно — в Сочи. С сентября по декабрь его не было в регионе около месяца (по публичным данным).
Котюков ездит в командировки значительно чаще его коллег-губернаторов из его соседних регионов. К примеру, губернатор Новосибирской области Андрей Травников за этот же период, согласно публикациям в его соцсетях, побывал в Москве лишь два раза, а также ездил в командировку в Узбекистан. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев летал в Москву порядка десяти раз. В основном командировки были посвящены решению проблем энергетики, характерных для региона.
Источники утверждают, что в Москве Котюков выстраивает связи для своего будущего назначения. По его словам, губернатор намерен получить руководящий пост в одной из крупных государственных корпораций. Ее название источник разглашать не стал. По версии инсайдера, перевод Котюкова может состояться уже в 2025 году. Предполагается, что это будет должность в федеральном министерстве.
Уроженец Красноярска Михаил Котюков проработал чиновником в регионе до 2010 года. С начальника отдела инвестиционных ресурсов и экологии администрации города он дослужился до заместителя председателя правительства Красноярского края. После этого начал федеральную карьеру, возглавив департамент бюджетной политики министерства финансов. В 2023 году был переведен с должности заместителя министра финансов на пост губернатора Красноярского края.
Как сообщают собеседники URA.RU из региона, в Красноярском крае с приходом Котюкова ждали больших перемен: его предшественник Александр Усс, работавший с 2017 года, собрал вокруг себя множество проблем и привел регион к стагнации. По словам анонимных источников, Усс стал губернатором при покровительстве экс-министра обороны Сергея Шойгу, который пролоббировал его назначение на уровне президента. Однако на фоне коррупционных скандалов, связанных в том числе с обвинениями в хищении средств от продажи леса в Китай, в 2023 году Усс досрочно сложил полномочия.
По мнению политологов из региона, Котюков надежд не оправдал, а скандалы в регионе продолжились. «Губернатора занимают контакты с федеральным центром, а от проблем в регионе он самоустранился. Котюков исполняет внешние представительские функции, но не занимается управлением региона. Его рейтинг стремительно падает, скандалы в Красноярском крае отражаются на его позициях. На фоне Усса он пришел молодым и энергичным, но теперь выглядит как серый и унылый менеджер, которому люди не верят», — говорит политконсультант, эксперт Центра прикладных исследований и программ (ПРИСП) Алексей Аксютенко.
Оставшийся без управления Красноярский край — ключевой для России регион. Он занимает второе место по площади и 14-е по населению. Красноярск — шестой город по численности населения (более 1,2 млн человек). Регион важен и с экономической точки зрения: он находится на восьмом месте по доле ВВП страны. Здесь представлены предприятия «РУСАЛа», «Норникеля», «Ростеха», «Транснефти», «Русгидро» и других крупнейших игроков.
Красноярск погряз в скандалах
Подтверждений «самоустранения» губернатора от проблем в регионе достаточно. В Красноярском крае регулярно срываются сроки ввода в эксплуатацию социальных учреждений и дорог. В октябре 2024 года прокуратура края выявила, что подрядчики сорвали сроки строительства и ремонта четырех дорог на пяти улицах города. Не завершено строительство транспортной развязки в микрорайоне «Тихие Зори», обнаружена масса недостатков на Северном шоссе. Объект должен был соединить несколько районов города.
Под стражу взят владелец компании «Промстрой» Декард Ханагян, которого называют любимым подрядчиком красноярской мэрии. Его обвинили в заключении антиконкурентного соглашения с властями на миллиард рублей при ремонте дорог в Красноярске и неправомерном обороте средств. Арестован и генеральный директор «КрасДорСтрой» Антон Егоров по делу о присвоении 98 млн рублей. Он также был связан со строительством и ремонтом дорог.
Скандалы регулярно случаются и с мэрией Красноярска. В начале осени трое депутатов горсовета призвали отправить в отставку главу города Владислава Логинова. «Дальнейшее пребывание Логинова на посту главы города грозит управленческим коллапсом в Красноярске и негативными политическими и социально-экономическими последствиями для всего региона. Именно поэтому призываю принять ответственное кадровое решение», — заявил в видеообращении беспартийный депутат Вячеслав Дюков.
«С такой невысокой оценкой работы мэра вполне согласен и и. о . руководителя фракции ЛДПР в Заксобрании Алексей Бойков. Сомнительные управленческие решения, многомиллионные траты на проекты (по сути, картинки и чертежи) и распоряжение городской землей — все это дело рук мэра города», — подхватили либерал-демократы и разместили это сообщение в своих соцсетях.
Чиновники из городской администрации находятся под пристальным вниманием силовых ведомств. 6 ноября задержан бывший вице-мэр Красноярска Алексей Давыдов по подозрению в коррупции. В конце октября в отставку отправился новый вице-мэр Вадим Войцеховский. Надзорные органы увидели в его деятельности конфликт интересов.
Кризис управления
«В Красноярском крае назрел кризис управления. За последние месяцы пять человек из администрации попали либо в СИЗО, либо под домашний арест. Такой кадровой чехарды не было никогда. Мэр Красноярска Логинов вынужден согласовывать все, даже самые незначительные вопросы, с администрацией губернатора. На их утренних планерках с заместителем губернатора Сергеем Пономаренко обсуждаются все решения, в том числе кадровые», — говорит в беседе с URA.RU директор Центра гуманитарных исследований и консультирования «Текущий момент» Сергей Комарицын.
Скандальный мэр Красноярска Логинов не связан с губернатором Котюковым. Он назначался еще при прежнем главе региона в 2022 году и считается его человеком. Логичным решением для Котюкова было бы отправить в отставку непопулярного чиновника. Кроме того, губернатор публично абстрагируется от одиозных процессов в регионе. Инсайдеры агентства, близкие к руководству края, объясняют, почему этого не происходит: «Логинов — плохой мэр с точки зрения эффективности, невезучий, притягивает неприятности. Для того чтобы его уволить, нужна воля губернатора. Но губернатор исходит из того, что скоро его здесь не будет, поэтому ситуация с Логиновым затянулась».
Кем хочет стать губернатор
«В АП не хотят смены красноярского губернатора. Действующий проработал всего полтора года, придется снова проводить выборы. К тому же, пока что кандидатов ему на смену нет, как и желающих попасть на эту расстрельную должность. Поэтому момент его отставки будет оттягиваться», — сообщает инсайдер.
Есть и другие факторы, которые могут тормозить уход Котюкова из Красноярского края. В должности главы региона он проработал всего полтора года, а такие частые кадровые перестановки негативно воспринимаются в федеральном центре. Кроме того, осенний «губернаторопад» уже прошел, а следующий будет только весной 2025, что ставит под сомнение слухи об отставке главы региона в 2024 году.
Агентство спросило федеральных политологов, возможна ли отставка Котюкова с учетом этих обстоятельств. Президент Фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает, что подобные факторы роли не сыграют: «Проблем нет. Когда возникает окно возможностей — стаж в должности губернатора не принципиален. Особенно если есть решение», — отметил Виноградов и добавил, что не слышал об отставке Котюкова.
Президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков считает, что перевод губернатора после столь незначительного пребывания в должности маловероятен. «Переход в режим, когда губернаторы куда-то экстренно переходит, обычно случается только при очень негативных сценариях, либо как в ситуации с Евгением Зиничевым (проработал губернатором Калининградской области 70 дней, после чего был назначен заместителем директора ФСБ России», — говорит политолог.
В последнем рейтинге «Госсовет» от президента коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгения Минченко (вышедшем в августе 2024) Котюков занял первое место по политической устойчивости губернаторов в Сибирском федеральном округе. «Я вижу высокую активность Котюкова в крае. И по 90-летию края, и по юбилею Красноярска, и по большим проектом. Считаю его отставку крайне маловероятной», — заявил Минченко в беседе с URA.RU.
Агентство направило запрос в правительство Красноярского края. Ответ на него ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.