Армия и оружие

Пять украинских БПЛА сбиты на подлете к Москве

25 октября 2025 в 06:04
Беспилотники ВСУ сбивают средства ПВО

Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

Пять беспилотных летательных аппаратов ВСУ уничтожены в окрестностях Москвы. Об этом сообщил мэр столицы России Сергей Собянин.

«Уничтожены еще два вражеских БПЛА (всего пять — прим. URA.RU), летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в своем telegram-канале.

В ночь на 25 октября украинские боевики вновь попытались атаковать дронами российские регионы. Пострадавших и разрушенных объектов на момент публикации нет. Подробнее об этом — в онлайн-трансляции URA.RU.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

