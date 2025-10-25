Пять украинских БПЛА сбиты на подлете к Москве
Беспилотники ВСУ сбивают средства ПВО
Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ
Пять беспилотных летательных аппаратов ВСУ уничтожены в окрестностях Москвы. Об этом сообщил мэр столицы России Сергей Собянин.
«Уничтожены еще два вражеских БПЛА (всего пять — прим. URA.RU), летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в своем telegram-канале.
В ночь на 25 октября украинские боевики вновь попытались атаковать дронами российские регионы. Пострадавших и разрушенных объектов на момент публикации нет. Подробнее об этом — в онлайн-трансляции URA.RU.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
