Автомобилистам РФ напомнили о последствиях езды на летней резине после 1 декабря

25 октября 2025 в 06:16
Важно вовремя перейти на зимнюю резину

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России автомобилистам грозит штраф за езду на летней резине после 1 декабря. Об этом рассказал судебный автоэксперт Александр Касьяненко.

«Автоинспектор уполномочен выписать штраф за использование летней резины в период с 1 декабря по 28 (29) февраля. Размер штрафа — 500 рублей», — передает РИА Новости слова Касьяненко.

С 1 сентября 2023 года в России действуют новые правила использования автомобильных шин: запрещено ездить на летней резине зимой, а на шипованной — летом. Всесезонные шины разрешено использовать в любое время года. Запрет на летние шины распространяется на период с 1 декабря по конец февраля, и за нарушение автомобилистам грозит штраф.

