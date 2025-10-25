Автомобилистам РФ напомнили о последствиях езды на летней резине после 1 декабря
Важно вовремя перейти на зимнюю резину
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В России автомобилистам грозит штраф за езду на летней резине после 1 декабря. Об этом рассказал судебный автоэксперт Александр Касьяненко.
«Автоинспектор уполномочен выписать штраф за использование летней резины в период с 1 декабря по 28 (29) февраля. Размер штрафа — 500 рублей», — передает РИА Новости слова Касьяненко.
С 1 сентября 2023 года в России действуют новые правила использования автомобильных шин: запрещено ездить на летней резине зимой, а на шипованной — летом. Всесезонные шины разрешено использовать в любое время года. Запрет на летние шины распространяется на период с 1 декабря по конец февраля, и за нарушение автомобилистам грозит штраф.
