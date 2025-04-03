Все регионы
Московская обл.
Санкт-Петербург
Свердловская обл.
Челябинская обл.
Курганская обл.
Тюменская обл.
Югра
Ямал
Пермский край
ДНР
ЛНР
Запорожская обл.
Херсонская обл.
искать
23:33
Бастрыкин наградил свердловского полковника. Фото
23:32
Кто стоит за истерией вокруг экс-губернатора Куйвашева
23:28
Глава МИД Сибига: Южная Корея выделила 100 млн долларов Украине
В НАТО испугались ВС РФ, а в Литве обвинили Россию в гибели американских солдат: главное об СВО за 3 апреля
23:18
В Тюменской области некому искать коррупционеров
23:08
Роман с Гузеевой, миллионные гонорары и тайные дети: Дмитрию Нагиеву — 58 лет
23:05
Бастрыкин озвучил ужасающую статистику по преступлениям против детей в России
Предрекшему СВО Жириновскому стали больше доверять после смерти: какие еще предсказания политика сбылись
23:05
СБУ обвинила адвоката Медведчука в «действиях по захвату власти»
23:03
Канада решительно ответила США после новых пошлин Трампа
22:58
Зеленский неожиданно приехал к границе с Россией
2
Депардье собрался вернуться в Россию из-за обвинений в сексуальном насилии во Франции: что его здесь ждет
22:54
Прикамская прокуратура начала проверку после массового отключения воды в Осе
1
22:52
Завод Миасса сделал для Ливии столовые на колесах. Фото
22:49
Во Внуково будут проблемы с очередями до конца апреля
В России обсуждают введение налога на бездетность как в СССР: с кого и сколько хотят брать денег
22:46
На федеральной трассе под Екатеринбургом ограничили движение
22:43
Врио губернатора Паслер везет в Екатеринбург первое крупное событие
22:38
Минфин хочет ввести новую категорию, которая освобождается от налога
Променял Госдуму на пляжи ОАЭ: депутат Юрий Напсо лишился мандата за двухлетний прогул
22:36
Генерал Каволи: НАТО передаст Украине дополнительные истребители F-16
22:36
Сплавы по горным рекам и книги про разведку: как чиновники правительства ХМАО любят проводить отпуска
22:30
Количество наркоманов в Курганской области заметно снизилось
Инициативам по повышению рождаемости нужен «тест на адекватность»
22:28
Французы протестовали и сжигали флаги США из-за пошлин Трампа, их разогнали
22:26
В Пермском крае без воды остались более 17 тысяч жителей Осы
22:15
Прогноз Fitch Ratings: новые пошлины Трампа вернут США в начало 20 века
Путин нашел, как заработать на торговой войне Трампа
22:14
СК расследует инцидент с массовой дракой школьников в Прикамье
22:00
Курганский ХК «Зауралье» обыграл команду из Воскресенска в овертайме
22:00
Три жены, Пугачева и «Кабриолет» раздора с Успенской: композитору Илье Резнику — 87
Россию обошла стороной «торговая война» Трампа, но последствий не избежать: вырастут ли цены из-за пошлин США
22:00
Борьба с цензурой и ребенок на стороне: жизнь и судьба Андрея Тарковского
1
21:56
Суд наказал риелтора за советы выходить замуж за бойцов СВО ради «гробовых»
1
21:35
На рынке в Киеве взорвалась граната, есть погибшие
Введение цифрового рубля и повышение ключевой ставки: о чем рассказала Набиуллина в Госдуме
21:30
Соратник России встретился с фон дер Ляйен ради связей с ЕС
21:23
Лариса Гузеева призналась, что не хотела вести «Давай поженимся»
21:22
Магнитогорский «Металлург» продлил серию с «Авангардом» за счет победы 3:1
В больницах снизят риски врачебных ошибок
21:20
Какие самые дешевые дачи можно снять в Тюмени.Фото
1
21:18
На Украине впали в истерику после слов УЕФА о возвращении российских спортсменов
21:04
Верховный суд отказался рассмотреть жалобу уволенного депутата-прогульщика
1
Почти 300 солдат ВСУ оказались заблокированы в монастыре под Курском: карта СВО на 3 апреля
21:00
Глава ВТО обеспокоена, что пошлины Трампа приведут к тарифной войне
20:59
Толпа фанатов собралась в центре Екатеринбурга ради звезды: кого они ждут. Фото
20:50
Рост уровня воды, весенний призыв и производство дронов: главное в Кургане за 3 апреля
Песков раскрыл URA.RU, что на ПМЭФ-2025 ждут компании из Европы и США
20:49
Ямальские консервы появятся в Казахстане, а коммунист из ЯНАО призвал снести Ельцин центр: события дня
1
20:47
Пермяков зовут работать на мясокомбинат за зарплату в 400 тысяч рублей
20:45
20 лет спустя: что стало с командой мэра Челябинска Юревича
«Сидим с бобром за столом»: в чем популярность вирусной песни и почему ее нельзя исполнять на концертах
20:41
Новый свердловский губернатор Паслер взялся за набор контрактников
1
20:37
В Петербурге нашелся пропавший щенок, забравшийся в электричку
20:37
НАТО удивили «беспрецедентные темпы» наращивания сил в РФ
Мощный пожар охватил завод в Карелии: пострадавшие и причины возгорания
20:29
«Мы за театр с Чурсиным и Осинцевым»: актеры тюменского театра записали видео в поддержку директора учреждения
20:24
Оплата ленд-лиза и рыба в клюкве: как жители Ханты-Мансийска ковали Победу в тылу. Видео
20:21
Лидер африканской страны приедет праздновать день Победы в Москву
1
В конфликт губернатора и компаний Дерипаски вмешались силовики
20:19
Спикер заксо Бабушкина дала установки депутатам в преддверии Дня Победы
20:19
Макрон требует, чтобы Евросоюз жестко ответил Трампу
1
20:18
Из Ставрополя в Сургут запустят прямой авиарейс
Два поселка остались без света: что известно о последствиях крушения бомбардировщика ТУ-22М3
20:11
Роспотребнадзор нашел в ХМАО поддельное сливочное масло
20:11
Зеленский допустил сохранение бывших территорий Украины за Россией
20:05
Уроженец Украины выжил на острове с опасными аборигенами, но угодил в полицию
Овечкин 16 апреля может побить рекорд НХЛ по голам: две шайбы до победы и поддержка великого хоккеиста Гретцки
20:05
«Из тайги — в Москву»: кто из нефтяных топов ХМАО ушел на повышение
19:52
Челябинский губернатор Текслер вошел в комиссию Госсовета по помощи героям СВО
19:49
Спа, кинотеатр, бани: как выглядят самые дорогие дачи Свердловской области. Фото
Уральский оператор связи ответил на сложные вопросы
19:47
Американский сенатор заявил, что Трамп боится Путина и восхищается им
1
19:45
Нефтесервисная компания миллиардера из ХМАО получила рекордную выручку. Инфографика
19:44
Губернатор Шумков поручил организовать производство дронов для СВО в Кургане
19:41
В ХМАО закрылось популярное кафе из-за антисанитарии
1
19:30
На станции метро «Текстильщики» в Москве задымился поезд
1
19:30
Российским губернаторам изменят условия работы
19:30
Миасский завод сделал роботов в два раза дешевле импортных. Фото
1
19:23
В Екатеринбурге 91-летний ветеран пришел на митинг. Фото
2
19:20
Выросло число жертв землетрясения в Мьянме
19:19
Трамп подвел первый итог от введения импортных пошлин
1
19:17
Губернатор ЯНАО Артюхов оценил современные котельные на природном газе
19:12
Тюменский молочный гигант отбивается от причастности к экологической катастрофе. Скрин
19:11
В ЯНАО загорелся семейный центр «Доверие». Фото
1
19:09
Цены на iPhone 16 в России упали почти на 100 тысяч
2
19:07
Текслер просит челябинцев не ходить в лес. Видео
19:04
В пермской школе ученики устроили массовую драку в туалете. Видео
19:02
Блогер из Тобольска купила футбольный клуб
19:01
Власти Сургута объяснили, когда закончится отопительный сезон
19:00
Челябинцы взыскали с РФ 310 тысяч за пропущенный по вине приставов тур в ОАЭ
18:56
Курганцам заплатят тысячи рублей за информацию о поджигателях
3
18:55
Раскрыты суммы, которые наемники ВСУ получали за нападение на Курскую область
18:55
Ямальские рыбные консервы появятся на прилавках магазинов Казахстана
18:54
В Белом доме объяснили, почему не ввели пошлины против России
18:49
На Урале создадут первый в мире международный центр по изучению АЭС на быстрых нейтронах
1
18:47
В Петербурге продан проходческий щит для метро за 309 миллионов
18:44
Министр Фальков обсудил с губернатором ХМАО Кухаруком подготовку нефтяников
18:44
Для семей с детьми предложили ввести особые звания
18:43
В Верхней Пышме смонтирована первая металлическая ферма корпуса пусконаладки поездов для ВСМ
18:42
Зеленский заявил, что полное перемирие возможно в ближайшие недели
1
18:40
Сотрудник «Сургутнефтегаза» пожаловался в трудовую инспекцию на график работы
18:39
Пермский подросток угрожал пистолетом и пытался украсть сотни плиток шоколада. Видео
18:36
В Свердловской области выросли цены на бензин
2
18:34
«Я на отдыхе»: экс-губернатор Куйвашев отреагировал на слухи о задержании
5
18:32
Стала известна цена ноутбуков, которые будут делать в Екатеринбурге
2
18:30
В курганской больнице появилось оборудование для реабилитации после инсульта. Фото
3
18:30
Коммунист из ЯНАО призвал ликвидировать Ельцин центр
18:29
Глава УЕФА честно рассказал о допуске россиян к соревнованиям
18:25
Обвиняемый в убийстве и захвате заложников не явился в суд ХМАО
18:25
Пермяки научились защищаться от киберугроз и заместили импортное ИТ-оборудование
18:22
Власти ЯНАО определились с локациями праздничных ярмарок
18:22
МО призывает закрепить законом перемещения военкоров в зоне боевых действий
1
18:18
СКР при обыске у обвиняемой в коррупции чиновницы из ЯНАО обнаружил золотовалютные резервы
2
18:18
Юрист мэрии Перми украл в суде телефон
18:18
В Перми нашли похищенного «Мишку с посикунчиком». Фото
18:17
Массовые отставки и выговоры: кто из курганских чиновников лишился постов из-за безалаберности. Видео
7
18:17
В Челябинске на стадионе Елесиной приземлился военный вертолет. Видео
18:15
Российским арбитрам повышают оклады
18:14
В России разработан стандарт применения ИИ-инструментов в строительстве
1
18:13
Ямальские волонтеры, убиравшие мазут в Анапе после крушения танкеров, возвращаются домой. Фото
18:09
Маск останется на госслужбе в США, но с оговоркой
1
18:06
В Екатеринбурге сносят рынок на ВИЗе, проработавший десятки лет. Фото, видео
3
18:06
В тюменской областной думе депутаты уснули во время заседания. Фото
1
18:02
В ХМАО экс-авиадиспетчер получил срок за то, что не ходил на работу
1
18:00
Shaman даст концерт с новой программой в Кургане, но есть нюанс
4
17:58
Власти усложнили жизнь украинцам в Грузии
17:56
В Петербурге пойман «теневой» банкир, который перевел за границу 282 млн рублей
17:53
Молодой соратник Паслера может получить контроль над шестью министерствами
17:51
Магазины задрали цены на куличи в Екатеринбурге: где получится сэкономить. Фото
17:50
Власти ищут подрядчика на водный маршрут Пермь — Закамск — Краснокамск
1
17:50
Метеорологи рассказали, когда уровень воды в Ишиме дойдет до критической отметки
17:49
Тюменцы начали получать СМС-рассылки со штормовым предупреждением. Скрин
17:48
Кресло лишенного мандата депутата Госдумы прочат влиятельному уральскому либерал-демократу
17:46
Уволенный из Госдумы за прогулы депутат жалуется в Верховный суд
1
17:45
В России сильно подорожали куличи
17:45
В курортном поселке под Курганом ищут новых воспитанников, чтобы не закрывать детсад
1
17:44
Полиция Челябинской области отказала 20 иностранцам во временном проживании
17:44
В смертельном ДТП на челябинской трассе М-5 увеличилось число пострадавших. Фото
17:42
Житель ХМАО пошел под суд за финансирование экстремистской организации
17:40
В Курганской области у пьяных водителей конфисковали 20 автомобилей
1
17:38
В каком городе ЯНАО быстрее всего можно продать квартиру
17:36
В тюменский детский лагерь запустят чертей и другую нечисть
17:35
Россия и Саудовская Аравия решили увеличить добычу нефти в три раза больше плана
17:30
Улететь из Кургана в Санкт-Петербург предлагают за 2500 рублей
3
17:30
У легендарного спортобщества силовиков «Динамо» в Кургане появился попечительский совет
2
17:25
Построить свой дом в России станет дешевле
3
17:19
Кот, тайно приплывший из Турции в РФ, почти месяц живет в порту
6
17:17
Старейшая баня в Сургуте открылась после затянувшейся реконструкции
17:15
Петербургский вор барельефов с кладбища заключен под стражу
17:14
Челябинский актер Никулин снялся вместе с Оболдиной в сериале про секспросвет. Фото, видео
17:14
Таксист ударил мужчину головой об капот чужой машины за отказ оплачивать поездку. Видео
1
17:13
В ХМАО резко упали зарплаты
1
17:11
Курган богат талантами: школьники прочитали трогательные стихи, посвященные Великой Отечественной войне. Фото
4
17:10
Пожилой челябинке предложили варианты переезда из бесхозного жилья
17:09
Доллар максимально обвалился на фоне новых пошлин Трампа
2
17:08
Ведущий производитель бумаги в РФ и Пермском крае показал убыток в 2 млрд рублей
17:06
В Пермском крае закроют четыре опасных заведения общепита
17:04
Власти ЯНАО не допустят массового падежа оленей, как в 2020 году
17:03
Паслер на закрытой встрече выдвинул условие для свердловского бизнеса
1
17:00
Родные комментатора Василия Уткина делят его многомиллионное наследство
1
17:00
В городах Пермского края начали формировать колонны «Бессмертного полка»
17:00
«Индекс шашлыка» в Челябинске за год вырос на 27%
17:00
В Курган приедет депутат Госдумы Миронов. Инсайд
1
16:59
В Тюмени район спасут от затопления дождями
16:58
Группа Linkin Park регистрирует в России товарный знак
1
16:52
На челябинской трассе произошло смертельное ДТП. Фото
16:48
Замглавврача больницы Ленобласти украл 700 тысяч, выделенные сотруднику на СВО
2
16:47
Bloomberg: Франция и Германия готовят жесткий ответ Трампу на тарифные меры
16:45
Участники конкурса скандального дирижера в Кургане заметили в документе имя украинского революционера. Скрин
2
16:45
Уехавший в Ирландию курганский психолог рассказал, чем опасны абьюзеры
2
16:40
Текслер назначил нового начальника челябинской госжилинспекции
16:40
Спикер курганской облдумы Фролов заявился на праймериз. Инсайд
3
16:40
Сравнение с Чебурашкой и уроки взросления: курьезы пермской политики. Видео
16:39
Медведев: Трамп жестко нагнул всю мировую торговую систему новыми пошлинами
1
16:38
В курганском округе начали производить внедорожные мотоциклы. Видео
2
16:37
Екатеринбуржцы раскупили билеты на громкую премьеру, которую создавали год. Фото
16:35
Медведев ответил на новые пошлины США мудростью Лао Цзы
16:35
«Быстро отработать, быстро попрощаться»: почему тюменский бизнес предпочитает фрилансеров
16:34
Автодилеры назвали самый популярный в РФ сервис для проверки машин с пробегом
16:33
По факту подтопления Аши возбуждено уголовное дело
16:33
В ЯНАО сорван капремонт в элитном поселке за счет бюджетников
16:31
ЗАГС Нижневартовска изменит график работы ради регистрации браков в красивые даты
16:31
«Двойной потенциал»: в главном педвузе Урала успокоили студентов, недовольных объединением
16:30
После скандала курганский колледж отказал экс-сотруднику в проведении конкурса
16:28
Два десятка городов Пермского края признаны комфортными для проживания
16:26
Жители ЯНАО предпочитают «бэушный» iPhone новым моделям
1
16:25
В Магнитогорске осужден боец, не вернувшийся в ДНР после больницы
16:25
День оленевода в районе Ямала будут отмечать три дня. Афиша
16:24
Паслер на первом заседании правительства подловил зама, но тот исправился
1
16:20
Не смогли продать: в Тюмени закрылся ресторан «Прихожане»
16:20
Сотрудник структуры мэрии Кургана пьяным упал в шахту. Инсайд
16:18
Журналистку, просившую Путина о помиловании, отказались отпускать из тюрьмы
16:16
Добровольцев в Курской области решили приравнять к ветеранам боевых действий
16:15
В Свердловской области взлетели цены на картошку и чай
16:15
Власти назвали главную причину обмеления Туры в Тюмени
5
16:15
Громкие скандалы и убийства, которые приписывали курганским политикам. Фото, видео
1
16:14
В Челябинской области отменили мультимодальные маршруты до горнолыжных курортов
16:12
В ХМАО спасатели готовятся взрывать лед на Оби
1
16:10
Аналитики обратили внимание на уникальный стиль правления Токаева
16:09
В Тюмени поменяют облик центральной площади города
16:08
В Перми 5 и 6 апреля из-за проведения ремонтных работ отключат воду
16:08
Двух екатеринбурженок развели на сайте знакомств на 10 млн рублей
16:04
Минобороны: ВС РФ ударили по ракетно-космическому предприятию Украины
2
16:03
В Пермском крае на Сылве рыбак оказался на отколовшейся льдине. Видео
16:03
В Кургане вынесли приговор лидеру экстремистской организации
15:59
Суд ХМАО начал рассматривать дело о гибели вахтовика из Екатеринбурга
15:54
В палату к Паше Технику привели священника
15:51
Из Тюмени распродают дешевые билеты в Дубай
15:50
«Превратилась в рептилоида»: драматург Коляда жестко отреагировал на отказ свердловского министра
2
15:45
Кандидат в мэры Кургана Ситников снял свою кандидатуру ради конкурента. Инсайд
1
15:43
Ямальская школьница отправилась на олимпиаду по китайскому языку в Москву. Фото
15:41
В храме в центре Москвы зарезали мужчину
1
15:40
В соцсетях расходится фейк о запрете покупки квартир за наличные деньги
15:40
В Пермском крае растет число пострадавших от укусов клещей
15:40
ЛДПР намерена законодательно обязать мигрантов изучать русскую культуру
1
15:39
Петербург поможет гасить ипотеку семьям, родившим третьего ребенка
15:37
Что известно про завод, от которого хочет избавиться тюменское правительство
15:37
В Европе ищут «хотя бы одного» лидера поговорить с Путиным
15:34
Гибель рыб в ЦПКиО Кургана связывают с замором. Фото
3
15:33
В ФАС придумали, как снизить цены на рыбу
4
15:31
«Самолет разобьется»: пассажир отказался от перелета из Сургута из-за предсказания покойной бабушки
15:30
Коммунальщики Нижневартовска раскрыли, когда отключат отопление в домах
15:27
На объездной дороге в Тюмени ввели новые правила проезда. Фото
15:26
ВС России освободили два населенных пункта в ДНР и Запорожье
15:23
Полиция ищет двух пермяков, которые украли арт-объект с набережной
15:22
Из России выдворили рекордное количество мигрантов в 2024 году
15:21
Госдума лишила мандата депутата-прогульщика
4
15:20
Биатлонист из ЯНАО стал серебряным чемпионом всероссийских соревнований. Фото
15:15
Dior и Prada отказались арендовать магазины в России
3
15:13
Баскетболисты из Хорватии первыми прибыли на Кубок Губернатора 3x3 в Челябинске. Фото, видео
15:11
Розовая Луна 13 апреля 2025: что можно и нельзя делать
15:10
В Кремле рассказали о приезде спецпредставителя Путина в США
15:09
Госсекретарь Рубио закрыл вопрос о членстве США в НАТО
15:08
В Ленобласти рыбаки начали пробный лов корюшки
15:07
Генсек НАТО заявил, что Украина будет воевать «столько, сколько необходимо»
15:05
На челябинской границе с Казахстаном вводятся ограничения для транспорта
15:03
«Госуслуги» будут блокировать ряд разделов на три дня при риске мошенничества
15:00
Россиянам рассказали, как изменился рынок труда к 2025 году
15:00
Сергей Безруков нарыбачил себе на тюремный срок
3
14:59
Дискаунтеры и сетевые магазины: где в ХМАО продают дешевые продукты. Фото
14:56
Названа истинная причина подтопления Аши
14:52
Минфин начнет распродавать золото с 7 апреля
14:49
Минобороны: ВСУ четыре раза атаковали энергоструктуру России за сутки
14:47
Челябинское министерство общественной безопасности выступило со спецобращением из-за нашествия клещей
14:45
В ЦПКиО Кургана в водоеме нашли много мертвых рыб. Фото
2
14:44
Кубок России по волейболу на снегу проведут в ЯНАО. Фото
1
14:43
В тюменском аэропорту закрыли часть туалетов
14:43
Арестован опер-герой из Нижнего Тагила
14:42
В ХМАО прокуратура проверит законность выплат «чуть меньше, чем у Путина» политэлитам
1
14:40
«Газпром» сообщил о незавидной участи Европы в этом году
2
14:40
Пермский Россельхозцентр опроверг запрет для дачников на выращивание картофеля
1
14:40
Porsche решил вновь выпускать танки из-за убытков
1
14:39
В МВД пригрозили тюремным сроком за передачу мошенникам аккаунта в WhatsApp*
14:36
Раненый на СВО курганец решил участвовать в программе «Сила V Героях». Видео
3
14:35
Пермяк выиграл в лотерее больше миллиона, потратив на билет 45 рублей
14:34
«Батя 2: Дед» выходит в кино: что известно о сюжете, съемках и актерском составе
14:33
В ХМАО сотрудники ГАИ помогли тюменцам, которые два дня ночевали на трассе
14:32
В Кольцово силовики скрутили пассажира сразу после рейса из Сочи
1
14:29
Менеджер Паши Техника привез в Таиланд 20 килограммов лекарств
14:29
В аэропорту Нижневартовска отремонтируют терминал внутренних вылетов до конца года
14:28
Челябинский депутат Госдумы вернула домой участника СВО с онкологией
14:25
Около 300 боевиков ВСУ закрылись в монастыре в Курской области
1
14:23
Паслер и Симановский открыли первый шахматный класс в Екатеринбурге. Фото
2
14:22
В ХМАО потушили первый лесной пожар
14:20
В Раде пожаловались, что новые пошлины США на украинский импорт — это цинизм
2
14:17
Российская «дочка» Apple впервые за три года заработала деньги
14:16
Альпинисты покорят вершины Ямала за взнос в 15 тысяч рублей
14:15
Циклон несет резкое похолодание в Челябинскую область
14:15
Захарова подтвердила гибель россиянина при землетрясении в Мьянме
14:15
После температурного рекорда в Кургане ожидается резкое похолодание
14:13
ФСБ помешала гражданину Таджикистана перевезти в Пермский край своих земляков
14:11
Восемь лет со дня трагедии в петербургском метро: хронология событий
14:10
Российские моряки спасли нелегальных мигрантов с дрейфующей лодки в океане
14:05
Спецпредставитель Путина рассказал, как проходит восстановление диалога между Россией и США
14:02
В Петербурге задержан грабитель, укравший барельеф с могилы Героя СССР
14:00
Школьники купили самолет: как курганцы собирали миллионы для Победы в Великой Отечественной войне
13:59
Стало известно, когда откроют движение по улице Профсоюзной в Тюмени
13:59
Захарова назвала европейские коалиции по Украине психически больными
1
13:55
Куда летом слетать в отпуск из Екатеринбурга: список новых рейсов. Фото
3
13:51
Путин выдвинул экс-министра юстиции Коновалова на должность судьи КС
13:50
Челябинские дизайнеры представили в Китае люксовую одежду: сколько стоят вещи и где их купить
1
13:48
Отравившиеся в престижном лицее Екатеринбурга засудят поставщика питания
13:47
В зоне СВО погиб пермский уличный художник и активист Илья Шобанов
13:47
Какие проекты реконструкции вокзала Пермь II появлялись в разные годы. Фото
13:46
Захарова уличила Киев в попытке сорвать диалог между Россией и США
13:37
На празднике весны в Салехарде ямальцев ждут этнические игры и забавы
13:34
В Тюмени планируют вернуть парад 9 мая спустя три года
13:34
В Екатеринбурге возле детсада нашли труп. Фото
13:31
Набиуллина выступила за повышение штрафов для банков
13:29
Правительство Венгрии вышло из МУС
2
13:28
На трассе между Челябинском и Казахстаном начинают ремонт участков. Карта
13:26
Россиян в Интернете пугают резким скачком ставки по IT-ипотеке
1
13:25
Полиция и ОМОН ворвались в кафе Нефтеюганска
13:25
Мэр Нефтеюганска разобрался с долгами помогающих СВО волонтеров после публикации URA.RU
1
13:19
Любимчик тюменских властей урвал шесть миллиардов рублей на госконтрактах
13:19
Губернатор Артюхов посетил новый храм в ЯНАО. Фото
13:19
В Тюменской области простились с коммунистом Лазовским, погибшим на СВО
13:17
«Газпром» назвал стоимость трехзвездочной гостиницы в ЯНАО. Скрин
1
13:17
Второй раз за неделю эвакуируют студентов РЭУ Плеханова в Перми. Фото
13:16
Набиулина призвала россиян перестать верить в волшебство. Видео
7
13:14
Тюменец за 2024 год заработал 283 миллиона рублей
1
13:13
Школьник, которому ворота проломили голову в Екатеринбурге, продолжит играть в футбол
1
13:10
Оптимизация: в Карталинском районе отключили телефоны в почтовых отделениях
13:03
В ЯНАО откроют врачебную амбулаторию на 800 человек. Фото
1
13:03
Поставщику еды для престижного лицея в Екатеринбурге рушат бизнес после массового отравления
1
13:01
Скандальную легенду ждут на тусовке в одном из клубов Екатеринбурга
12:58
Набиуллина пообещала снижение инфляции к концу года
20
12:56
Жители пермского микрорайона ночью остались без света
12:56
В Москве обнаружили труп гендиректора «Гала-оптика» Могилевцева
2
12:52
Владельцы шахты в Североуральске высказались о гибели рабочего под завалами
12:51
Тысячи свердловских подростков отправят на работу
12:50
В Петрозаводске на заводе произошел крупный пожар. Видео
12:50
Курганские мусульмане отправили участникам СВО деньги, собранные в Рамадан
1
12:46
Техника Apple может вырасти в цене из-за торговых пошлин США
1
12:46
Что известно о тюменской компании, которая срывала междугородние перевозки
1
12:45
Знакомую Паслера позвали развивать один из флагманских проектов экс-губернатора Куйвашева
4
12:45
В России могут ввести налоговый вычет на свадьбу до 300 тысяч рублей
2
12:45
В Кургане сервис шеринга самокатов изменил карту до начала сезона проката. Скрин
12:41
В Ленобласти охранник высадил из электрички породистого щенка, идут поиски
4
12:38
Студенты начнут получать стипендию в 30 тысяч рублей
8
12:37
Прибыль пермского завода нефтегазового оборудования рухнула в 2,5 раза
12:37
В Курганской области поднимается уровень воды в реках. Инфографика
12:36
Многодетная мать из Салехарда рассказала, как жила в доме с нечеловеческими условиями. Видео
12:32
В РКН рассказали о сборе данных для слежки за пользователями
2
12:31
Командир мотострелковой роты Абуталимов высказался о курганской программе «Сила V Героях». Видео
1
12:31
Телевидение и радио отключат в Свердловской области
1
12:30
«Царь горы»: в Совфеде высмеяли решение Трампа по введению пошлин
5
12:30
Верховный суд РФ отменил оправдательный приговор экс-мэру Троицка Виноградову
3
12:30
Как маленький пермский город в годы Войны снабжал касками всю армию СССР
1
12:27
Депутатов Госдумы лишили красной икры
15
12:27
В Перми ищут водителя, который насмерть сбил женщину и скрылся. Видео
12:27
В ХМАО прокуратура добилась бесплатного проезда для студентов, являющихся детьми бойцов СВО
1
12:26
В Тюмени закрывается популярное веганское кафе
12:22
Беглов почтил память жертв теракта в петербургском метро 2017 года
12:22
Пермский спикер Сухих рассказал сенаторам о перспективах использования ИИ в работе законодателей
12:21
Молодой соратник Паслера увольняется из оренбургского правительства: инсайд URA.RU подтвердился
3
12:20
В ЯНАО состоится экстремальный зимний забег. Скрин
12:19
Прокуратура потребовала сделать в Озерске проезд на пять рублей дешевле
12:19
В российских вузах может подорожать обучение из-за ограничения числа платных мест
3
12:18
У Лаймы Вайкуле хотят отсудить квартиру в пользу государства
6
12:15
Убийцу семи человек из Каменска-Уральского подвели окурки и бутылка водки
2
12:15
Кандидат в мэры Кургана Ситников отказывается от участия в выборах. Инсайд
6
12:14
В Екатеринбург привезли еду богачей, попробовать ее сможет каждый
1
12:13
Супруга губернатора Текслера стала зампредом общественной палаты Челябинска
12:08
Чиновнику вменили халатность после гибели ребенка под бетонным забором в Мытищах
12:04
В Перми запустят три высотных фейерверка в майские праздники и День города
12:04
Китай будет получать в два раза больше российской рыбы
38
12:01
Комиссия по поддержке ветеранов СВО проведет первое заседание
1
12:01
Тюменского олигарха вынуждают освободить земельный участок у озера
1
11:59
Клофелин и молоток: как амурский маньяк убил 7 человек в Каменске-Уральском 30 лет назад
1
11:54
В Петербурге задержан мужчина, который поджег десять электросамокатов
11:54
В России создали отечественный аналог ChatGPT
1
11:54
Мэр Лошкин устроил разнос за мусор и грязь во дворах Челябинска. Фото, видео
7
11:52
Политик Леонид Волков* высказался об обысках ФСБ в доме отца в Екатеринбурге
1
11:51
В Челябинскую область ввезли 50 тысяч инкубационных яиц из Испании
11:50
В Челябинской области нашли замену арестованному гендиректору Фонда капремонта
1
11:47
Какие праздники отмечают 4 апреля 2025 года, что можно и что нельзя делать, приметы
11:46
Психологическая и бытовая помощь: что получат беременные школьницы помимо 100 тысяч
2
11:41
Мужчина из ЯНАО понесет наказание за разжигание межнациональной розни
1
11:41
Глава свердловского СКР отчитался о деле маньяка, убившего в 1990-е семь человек
11:35
Тюменцы остались без восьми автобусных рейсов из-за проблемного перевозчика
2
11:34
Тюменские власти хотят пустить с молотка алкогольный завод
11:34
В шадринском селе есть колодец, из которого пил маршал Жуков. Фото
8
11:34
Роспотребнадзор обнаружил опасную питьевую воду в ХМАО
11:32
На дорогах Пермского края ввели сезонный запрет для большегрузов
1
11:32
Рогозин рассказал военным поучительный анекдот о ленивом коте
3
11:32
Полиция и ФСБ задержали студентов, пытавшихся обмануть челябинку. Видео
1
11:29
Паслер устроил кастинг среди советников Куйвашева, есть отвергнутые
6
11:23
Главной финансовой мечтой россиян стало желание перестать работать
12
11:23
«Двести клещей за час»: челябинские дачники жалуются на небывалое нашествие клещей. Фото
5
11:21
«От стройотряда до списка Forbes»: история успеха миллиардера из Магнитогорска Игоря Рыбакова
4
11:20
Герой Росси Сайфуллин приехал в Салехард. Видео
11:16
За ночь над Россией уничтожено 23 украинских беспилотника: карта ночной атаки ВСУ
11:16
В Тюменской области детей мигрантов обязали сдавать экзамен на знание русского языка
1
11:15
Глава Ространснадзора Виктор Басаргин ушел на пенсию
5
11:11
Вирусную песню «Сидим с бобром за столом» запретили исполнять на концертах
6
11:10
В Челябинске заканчивается ремонт мостов на объездной дороге. Фото
11:07
Врачи ХМАО спасли девочку, прооперировав врожденный порок сердца
11:07
Губернатор Артюхов нашел способ, как воспитать ямальских Паганини
11:06
Учитель математики из России оказался под завалами дома в Мьянме
11:04
Свердловчанам выплатят десятки тысяч рублей, за этим проследит губернатор Паслер
4
11:03
На второй этап строительства здания Свердловского районного суда в Перми потратят 279 млн рублей
11:00
В Кургане назвали точное количество весенних призывников
1
11:00
Случайный успех, выкидыш на трассе и рак на пике славы: жизнь и трагедия Анастасии Заворотнюк
10:59
ХК «Вашингтон» бурно отреагировал на гол Овечкина
1
10:57
Четырехкратная зарплата нужна для покупки трешки в Челябинске в ипотеку
2
10:56
Средний чек в автосервисах вырос в 2,5 раза с 2022 года
5
10:56
Челябинские врачи спасли женщину с опухолью размером с колесо. Фото
2
10:48
Республиканцы проведут аудит помощи Зеленскому от Байдена
4
10:47
Когда в Тюмени закончится дождь. Скрин
10:43
В свердловские магазины завезли тонны зараженных киви из Ирана
4
10:43
Цены на золото обновили исторический максимум
4
10:43
Города Ямала будут озеленять с помощью местных растений
1
10:40
В ХМАО сотрудники МЧС спасли мужчину, застрявшего на зимнике
10:36
Призывники из Кургана будут служить в ФСО и пограничных войсках ФСБ. Видео
10:33
Ученые разделили россиян на четыре класса
26
10:33
«День освобождения»: что будет с экономикой после введения Трампом новых пошлин
5
10:32
Курганский военком объяснил, будут ли в регионе рассылать электронные повестки. Видео
2
10:30
«Просил разбить окна»: руководитель в РЖД попал в аварию под Екатеринбургом. Фото
10:29
В опасной тюменской реке уровень воды вырос более чем на 70 сантиметров
1
10:29
Названы города Пермского края, где отключат телевидение и радио
10:28
«Можем принять пациентов»: в курганской больнице предложили помощь пострадавшим из Мьянмы
1
10:27
В Челябинской области тарифы городского транспорта стали регулируемыми
10:24
Тюменские врачи спасли жизнь бойцу СВО с осколком в аорте
10:21
«Упал, кровь хлещет»: парни с молотком зверски напали на бизнесмена в Екатеринбурге. Видео
9
10:20
Отец иноагента Леонида Волкова* задержан за финансирование экстремистов. Фото
4
10:20
В Курганской области клещи начали нападать на детей
3
10:17
В Японии посчитали крайне прискорбным введение Вашингтоном пошлин
5
10:16
Свердловские власти снова не смогли продать крупнейшие хлебные активы за миллиард
1
10:15
Новому спа-салону в центре Кургана разбили окна. Фото
4
10:15
Магнитная буря накроет Землю 4 апреля: что и как произошло на Солнце
10:13
Дождь массово вывел из строя светофоры в Екатеринбурге
10:12
Курганских призывников не отправят служить в новые регионы России
1
10:11
Генпрокуратура признала нежелательным в России фонд Элтона Джона
2
10:10
У инвалида из ЯНАО незаконно забрали пенсионные накопления
2
10:07
Правительство России выделило 9 триллионов рублей на строительство дорог
1
10:06
В Кургане красиво: в Заозерном появится новый сквер. Фото
5
10:05
Первоклашек из пригорода Челябинска прикрепили к школе, до которой ехать полчаса
2
10:04
В Пермском крае мать получала пособия за ребенка, которого убила
10:00
Число претендентов на депутатский мандат в Челябинской области достигло 750
4
09:59
Сотни миллионов рублей инвестируют энергетики в обновление сетей тюменских СНТ
09:59
В России осудят украинца за попытки подорвать офицеров Минобороны
09:59
Тюменский электросварщик переломал кости, упав с высоты на грузовик
1
09:53
В Троицке за коррупцию будут судить местного депутата Спиридонова и коммерсанта
09:52
В курганском округе повысят цену за проезд в нескольких автобусах
13
09:51
Общественная палата отказалась усыплять бездомных животных
53
09:51
Медики из ЯНАО отправили пациента в соседний регион на операцию
09:46
Стало известно, когда в Верхней Пышме достроят павильон с огромным космическим кораблем. Фото, видео
1
09:45
Готовят фундамент для ЖК: в Кургане на месте бывшего кинотеатра «Звездный» начали забивать сваи. Фото, видео
2
09:45
От губернатора до депутатов: музыкальные таланты ямальских политиков
09:41
Колесник пообещал освободить Курскую область через считанные дни
09:31
В Кургане временно отключат воду в детсаду, диспансере и хлебокомбинате. Список
09:29
Из-под завалов дома в Мьянме извлекли тело, предположительно, россиянина
1
09:22
В Бангкоке нашли 14 тел погибших под руинами рухнувшего здания
09:21
Окружение Паслера и металлурги спасают мэра, за которым охотится прокурор
1
09:17
Войска «Север» почти выбили ВСУ из Курской области
09:15
Пермяков зовут в Москву упаковывать наушники за полмиллиона рублей
09:11
«Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет»: Краснов передал послание Западу
2
09:09
Минобороны РФ: силы ПВО за ночь сбили 23 украинских беспилотника
09:00
В ХМАО на несколько дней ограничат движение по трассе
08:57
В Таиланде не испугались самой высокой пошлины на ввоз товаров в США
2
08:55
Минобороны потребовало с выпускающего самолеты завода 390 миллионов рублей
7
08:55
Немцы в городе: что строили военнопленные в Тюмени. Видео
4
08:48
Бастрыкин научит ямальских следователей быть более открытыми
2
08:48
Пермский «НОВОГОР» засудил компанию миллиардера Репина из-за долгов за воду
08:47
Глава Еврокомиссии назвала пошлины Трампа ударом по бизнесу во всем мире
7
08:46
Свердловский боец не дождался протеза и ушел на СВО. Видео
4
08:45
В ЕК пригрозили Трампу контрмерами в ответ на введение пошлин
5
08:45
В центре Кургана продают закрытое кафе за десятки миллионов рублей. Фото
6
08:45
Челябинские дети на выходных порисуют кофе, изучат минералы и увидят супергероев. Афиша
08:37
Reuters озвучило «главный сюрприз» пошлин Трампа на импорт автомобилей
1
08:34
Минцифры просят регионы оплатить связь вдоль межрегиональных трасс
2
08:28
В кабмине рассказали об окончательных решениях по электросамокатам
8
08:27
Премьер-министр Австралии обвинил Трампа в предательстве
6
08:20
Влиятельный силовик из ХМАО готовится к отставке. Инсайд
08:16
В РПЦ дали добро на занятие сексом во время поста
9
08:13
Ямальцы заметили огромные следы медведя вблизи озера Ханто. Фото
08:12
ВСУ оставили опасные «сюрпризы» в жилых домах Курской области
08:12
Погиб шахтер, оказавшийся под завалами в шахте в Североуральске
08:03
Российских работников предупредили об увольнении за опоздания
4
08:01
Эксперт раскрыла связь между разговорами и появляющейся рекламой в телефоне
6
08:00
В Тюмень со снегом придут гололед и сильный ветер
5
07:55
В ХМАО ветерану вручили медаль в честь 80-летия Великой Победы. Фото
07:53
Наталья Назарова скончалась после борьбы с онкологией: жизнь звезды сериалов «Каменская» и «Ранетки»
2
07:52
В Пермском крае закрыты все ледовые переправы
07:51
За возврат ж/д билета придется платить 10% от его стоимости
5
07:50
Названа новая ожидаемая дата рекорда Овечкина в НХЛ
07:50
Овечкин вплотную приблизился к рекорду Гретцки: обзор матча НХЛ «Каролина» — «Вашингтон Кэпиталз»
2
07:45
Заброшенные дома и груды мусора: как выглядит место под дублер шоссе Тюнина в Кургане. Фото, видео
12
07:44
Пермский Роспотребнадзор добивается закрытия магазина после обнаружения в нем червей
2
07:40
Как расширят улицу Республики в Тюмени. Схема
2
07:39
Юрист перечислила тех, кто получит повышенную зарплату в мае
3
07:26
Потомок украинских медведей убил европейца
07:23
Нефтяники из ХМАО встретили рысь вблизи месторождения. Видео
07:21
Челябинский мотоцикл продают за 150 рублей
1
07:15
В Приморье надругались над могилами участников СВО
8
07:11
Мокрый снег и дожди накроют Свердловскую область
2
07:07
Уже десятый температурный рекорд: почему в Кургане так стремительно меняется климат
5
07:05
Губернатор Иркутской области рассказал о последствиях крушения самолета ТУ-22М3
1
07:04
США пригрозили жесткими санкциями против России
2
07:03
На каких трассах в ХМАО обновят освещение и тротуары
06:57
МВД предупредило о схеме оформления кредитов на актеров в массовках
1
06:56
За насилие над беременными и бездомными будут штрафовать на миллион рублей
3
06:45
Трамп объявил чрезвычайное положение в США
13
06:45
Употребление популярного напитка приводит к опухолям в кишечнике
6
06:45
В США объявили о радикальном плане по склонению России к миру
12
06:37
Пенсионерка погибла в пожаре из-за зажженной свечи перед иконами
06:33
Депутаты Госдумы пообещали вернуться к вопросу об отмене ЕГЭ
1
06:29
ВСУ применили в Сумской области новое оружие
1
06:23
НАСА: угрожавший Земле астероид опасен столкновением с Луной
5
06:22
Ветеранов СВО хотят обеспечить бесплатным жильем
9
06:14
Овечкин оказался в двух шайбах от рекорда Гретцки. Видео
4
06:12
Против экс-сотрудников Минобороны рассмотрят уголовное дело в особом порядке
06:11
Пострадал ребенок: 89 ДТП произошло за сутки в Свердловской области
05:59
Суд обязал мэрию Челябинска предоставить жилье 20-летнему сироте
3
05:46
Индию уличили в поставках минометных снарядов для ВСУ
18
05:45
В Пермском крае выросли цены на бензин
2
05:38
Альпинисты из ЯНАО покорят горы Полярного Урала в честь 80-летия Победы
05:27
Орловскую область атаковали ракетами
05:26
Эксперты сделали шокирующее заявление о курсе рубля
4
05:25
Курганцев ждет теплый, но ветреный день. Скрин
05:23
Полянский сообщил о почти полном освобождении Курской области в СБ ООН
1
05:16
На фронте объяснили, какую цель выполнила Россия в договоре с Украиной
1
05:14
Всероссийскую доску позора предложила создать Матвиенко
9
05:09
В ГД собрались на 250% ужесточить штрафы за грязные квартиры
7
05:03
Спецпредставитель Путина начал переговоры с Уиткоффом в Вашингтоне
1
04:52
США объяснили, почему не обложили РФ пошлинами, как Казахстан и Украину
6
04:43
Тюменская область попала в тройку лидеров по гаражной амнистии
04:41
Власти советуют курганцам застраховать дома и дачи по правой стороне Тобола
2
04:39
В ряде регионов пересчитают платежи за электроэнергию в апреле
1
04:37
Пророчествам Жириновского начали верить большинство россиян
17
04:22
Екатеринбуржец нагло своровал товар на ПВЗ Wildberries на Уралмаше. Видео
1
04:17
В челябинском городе атомщиков продают бывшее бомбоубежище
1
04:11
В Пермском крае нашли действенный способ борьбы с борщевиком
3
04:00
В Россию ввезли рекордное количество гастарбайтеров высокого класса
17
03:38
Дожди и похолодание ожидаются в Шадринске. Скрин
03:31
Экс-депутат заксобрания ЯНАО станет хедлайнером Дня оленевода. Видео
3
03:26
Захарова одной фразой пошутила над решением США пропустить «Рамштайн»
1
03:19
Казахстан и Украина заплатят США, а Россия нет: Трамп объявил миру тарифную войну
12
03:12
Няня для собак, специалист по решению квартирных забот: какие необычные вакансии предлагают курганцам
1
02:27
Суд ЕС снял санкции с бизнесмена Дмитрия Пумпянского и его семьи
4
02:00
Мокрый снег и похолодание придут в Пермский край
01:57
Трамп ввел пошлины против Казахстана и Украины, но не России
6
01:45
В США задумались о будущем после попытки Трампа критиковать Путина
4
01:44
Россияне смогут жаловаться на соседей за бытовую клевету
22
01:34
Трамп объявил всему миру таможенную войну
2
01:34
Как в Кургане детям получить работу и записаться в «Отряды мэра»
01:28
США впервые проигнорируют важнейший для Киева саммит
1
01:18
Прокуратура проведет проверку после обвала шахты в Североуральске
01:11
В Lamborghini Егора Крида влетел таксист под веществами
3
01:09
Бастрыкин не стал молчать, узнав о рассаднике мигрантов в Москве
10
01:04
Мишустин продлил в ХМАО и ЯНАО экспериментальный режим по использованию БПЛА
00:56
Чехия потребовала от России оплатить старый счет в 100 миллионов
7
00:47
Daily Express: США думают над уничтожением Ирана в кратчайшие сроки
1
00:45
В двух районах Перми установят «умные» остановки
2
00:45
Шахта обрушилась в Североуральске, под завалами находится человек
1
00:41
Где в Кургане купить недорогую дачу с баней: подборка предложений
2
00:39
Избиение челябинских подростков привлекло внимание Бастрыкина
00:31
Губернатор Кобзев рассказал о борьбе с последствиями крушения Ту-22М3
1
00:24
Киев заявил, что Трамп нуждается в России и думает о ней
1
00:16
Франция предупредила о неизбежной войне с Ираном в одном случае