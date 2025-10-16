Россия не наступит на грабли Европы в вопросах миграции

Новая концепция миграционной политики на 2026-2030 годы, которую утвердил президент Владимир Путин, позволит более эффективно использовать труд иностранцев, а им сами — стать частью российского общества. Акцент в новом документе сделан на создание возможностей для жителей других стран. Они могут остаться в РФ, получить образование и построить карьеру. Такой подход принципиально отличает Россию от Европы, где диаспоры живут автономно, и их сложно контролировать, говорят эксперты.
Концепция размещена на сайте официального опубликования правовых актов. В ней говорится, что рост числа трудовых мигрантов в России, сохранится в следующие пять лет, поскольку у российской экономики есть потребность в иностранных работниках. При этом значимым фактором стала государственная политика РФ по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
В концепции указаны ожидаемые результаты миграционной политики следующих пяти лет. Число незаконных мигрантов и совершаемых ими преступлений должно сократиться, а количество переезжающих в Россию на постоянное место жительства иностранцев, разделяющих традиционные ценности, напротив, вырасти. Власти намерены ограничить пребывание в РФ членов семей мигрантов, которые не работают и не учатся.
С другой стороны, российское руководство будет увеличивать долю иностранных студентов в российских вузах и повышать долю мигрантов, которых набирают на работу по программам целевого набора.
РФ будет принимать меры против формирования этнических анклавов и маргинализации иностранцев, говорится в документе. Для государственного контроля в сфере миграции Россия планирует широко внедрять информационные технологии, в частности, биометрию.
Новый документ вступил в силу в день подписания, 15 октября. Он заменяет собой предыдущую концепцию, которая была принята на 2019-2025 годы. Президент поручил правительству до конца этого года утвердить план мероприятий по реализации и обеспечить своевременную корректировку. Ежегодно кабмин будет представлять главе государства доклад о выполнении этих задач. Регионы и органы местного самоуправления также должны руководствоваться концепцией в своей деятельности в сфере миграции.
Россия не меняет принципиально курс в миграционной политике, а совершенствует ее, отмечает профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Она была и остается страной, куда массово приезжают на работу иностранцы, в первую очередь из стран СНГ. Однако сейчас меняются принципы использования труда мигрантов — власти стараются повысить качество и эффективность их труда.
«Один из способов это сделать — целевой набор, когда работник приезжает в Россию уже на конкретное предприятие и срок. Так государство более адресно распределяет иностранцев, с одной стороны, обеспечивая занятость востребованных работников, с другой, отсекая тех, кто будет работать непонятно где, уйдет в теневой сектор и не будет платить налоги», — объясняет экономист.
Также важным направлением миграционной политики становится увеличение географии. Это, например, развитие механизма привлечения работников по квотам из стран БРИКС, отмечает Сафонов. Благодаря этим программам в Россию приезжают работать граждане стран не только СНГ, но и дальнего зарубежья.
Важная черта миграционной политики России, которая отличает ее, например, от Европы, — создание условий для того, чтобы приезжающие в РФ иностранцы и их семьи адаптировались, становились частью общества. Отсюда и повышенное внимание к разделению ими традиционных ценностей и обучению детей в российских школах, объяснил эксперт.
Прошлая концепция была рассчитана на развитие миграционных механизмов, а сегодня приток иностранной рабочей силы — уже сформировавшееся явление, подчеркивает политолог Сергей Маркелов. Как отмечалось во время визита Путина в Душанбе, только граждан Таджикистана в России трудится более миллиона, а есть еще большое количество работников из Узбекистана, Кыргызстана и мигранты из других стран.
«Это потребовало новых подходов, в частности, решения вопросов безопасности. Это ответ на четкий запрос общества, которое хочет понимать, как государство будет контролировать нахождение в стране миллионов иностранцев», — сказал собеседник URA.RU.
Часть мер направлена на создание возможностей привлекать иностранцев на квалифицированную работу. В России сложился стереотип, что мигранты из Центральной Азии – это только рабочие руки на тех местах, где не требуется специальных знаний и навыков, но это уже не так, полагает Маркелов.
«Эти страны тоже „умнеют“, там появляется все больше квалифицированных специалистов, которые востребованы в современной экономике. Запад уже активно привлекает оттуда „мозги“. И в самих странах СНГ начинают появляться передовые компании. Недавно в Казахстане появился первый „единорог“ — стартап, чья рыночная стоимость оценивается более чем в миллиард долларов. Соседние страны тоже постепенно растут в этом направлении. И Россия теперь это тоже учитывает, создавая иностранцам возможности находить такую работу и получать в нашей стране образование», — говорит эксперт.
Страны Центральной Азии — близкие соседи России, гражданам которых проще, чем выходцам из других государств, приехать в РФ на работу, комментирует профессор Института государственной службы и управления РАНХиГС Вадим Евсеев. Однако в социальном плане они часто довольно автономны и ограничиваются своими диаспорами. Поэтому нужны решения, чтобы мигранты стали частью российского социокультурного кода, а не отрицали его, как делают это в странах Европы. Для тех же, кому Россия интересна исключительно как место временной работы, существует вахтовый метод.
Новая концепция станет началом создания устойчивого порядка в миграционной политике и укрепить отношения между Россией и странами СНГ, добавил Евсеев. Следующий этап — принятие ряда нормативных актов, чтобы реализовать прописанные в документе цели.
