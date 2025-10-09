Путин поднял ставки в большой игре с НАТО в Азии

Россия увеличивает присутствие в Центральной Азии, обеспечивая себе более сильные позиции в конкуренции с Западом за этот регион. Президент Владимир Путин в Душанбе принял участие в саммите «Центральная Азия — Россия» — шестистороннем формате, который появился по инициативе Москвы. Центральноазиатские страны становятся полем для масштабной политической игры, в которой участвуют не только Евросоюз, но и даже НАТО, но у РФ в ней есть свои козыри, говорят эксперты.
С президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном Путин ранее в этот день уже встречался. Лидеры провели двусторонние переговоры в узком и расширенном составах, а затем делегации подписали ряд документов о развитии сотрудничества. Также сегодня состоялась встреча российского президента с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, который примет участие в завтрашнем Совете глав государств СНГ.
В саммите «Центральная Азия — Россия», кроме Путина и Рахмона, приняли участие остальные лидеры стран региона — Касым-Жомарт Токаев (Казахстан), Шавкат Мирзиеев (Узбекистан), Сердар Бердымухамедов (Туркменистан) и Садыр Жапаров (Киргизия). Местом проведения стал дворец приемов правительственной резиденции «Кохи сомон» в Душанбе.
Заседание открыл Рахмон. Во вступительном слове он отметил, что повестка встречи охватывает актуальные вопросы регионального взаимодействия. В том числе в торгово-экономических вопросах, содействии росту инвестиций, расширении гуманитарных связей и обеспечении национальной безопасности. Затем президент Таджикистана передал слово Путину, еще раз поздравив его с прошедшим 7 октября днем рождения.
Россия твердо нацелена на дальнейшее укрепление стратегического партнерства и союзничества со странами Центральной Азии, углубление взаимовыгодных политических, экономических и гуманитарных связей, сказал Путин. Он подчеркнул, что во всех этих направлениях уже удалось добиться хороших результатов. Так, по итогам прошлого года товарооборот с пятью странами региона в сумме превысил 45 млрд долларов.
«В целом неплохой результат. Но, я хочу обратить ваше внимание, — я всегда в таких случаях привожу этот пример, — завтра примет участие в нашей работе по линии СНГ Александр Григорьевич Лукашенко. Вот с Белоруссией у нас товарооборот свыше 50 млрд долларов. Напомню, что в Белоруссии проживает 10 млн человек, в Узбекистане — уже почти 40, в Таджикистане — свыше 10, в Казахстане — более 20.
Посмотрите, какой колоссальный ресурс. А это значит, есть и хорошие перспективы для развития наших отношений в сфере экономики», — сказал Путин.
Это был второй саммит «Центральная Азия — Россия». Первый состоялся 14 октября 2022 года в Астане. А в целом формат существует с 2019 года — министры иностранных дел шести стран провели уже восемь встреч, последняя из них прошла в апреле в Алма-Ате. Развивается также взаимодействие в шестистороннем формате по линии советов безопасности и министерств обороны. Проводить встречи на высшем уровне предложила в 2021 году Россия. Центральноазиатские партнеры единогласно поддержали инициативу.
Саммит «Центральная Азия — Россия» для Москвы — важный ход в большой политической игре за влияние на всем Евразийском континенте. Ведь к региону проявляет интерес не только дружественный Москве Пекин, но и США, и Европа, отмечает главный научный сотрудник Института экономики РАН Борис Шмелев. В апреле этого года в Самарканде прошел саммит Центральной Азии и ЕС, в июне в Астане — саммит Центральной Азии и Китая. А в 2023 году в Нью-Йорке лидеры азиатской части стран СНГ встречались с Джо Байденом.
«Этот регион становится полем для конкуренции между центрами влияния в мировой политике. Как писал еще в 1992 английский журнал-обозреватель Observer, кто контролирует Центральную Азию, контролирует весь мир.
А в последние годы внимание Запада к этим странам на фоне обострения его отношений с Россией резко выросло. Цель оппонентов — вытеснить РФ из региона в экономическом, культурном и, в конечном счете, в политическом плане», — говорит эксперт.
Страны Запада наращивают инвестиции в Центральную Азию, с ее республиками начинают развивать сотрудничество Евросоюз и даже НАТО. Растет число политических контактов между государствами Европы, США и азиатской частью партнеров России по СНГ. Налаживает с ними взаимодействие и Япония, продолжает Шмелев.
«И все стараются не только вести диалог, но и вкладывать ресурсы в регион. В течение долгого времени после распада СССР он был мало кому интересен и практически находился на обочине мировой политики. А теперь Россия, Китай и Запад направили туда свое внимание. Разворачивается конкуренция, и она будет серьезной. Поэтому визит Путина и саммит нельзя считать рядовым событием — это важная составляющая большой геополитической игры», — подчеркнул собеседник URA.RU.
Москва в этой игре не должна считать себя явным лидером, но у нее есть немало козырей, добавил Шмелев. Это экономические, финансовые связи, участие в технологическом развитии стран Центральной Азии, строительство предприятий на их территории. Кроме того, у России широкие культурные и образовательные связи с этими республиками, в них говорят на русском языке. Также РФ важна для них как рынок сбыта, например, продуктов и изделий легкой промышленности, и как страна, куда едет работать много граждан Таджикистана, Узбекистана и Киргизии.
Сам факт таких встреч говорит о том, что страны Центральной Азии продолжают ориентироваться на Россию и считать ее ключевым партнером, объясняет доцент кафедры экономической политики и экономических измерений института экономики и финансов государственного университета управления Максим Чирков. В свою очередь, РФ они интересны как активно растущие рынки.
«Даже по составу делегации можно увидеть, что масштаб взаимодействия серьезный и будет расти. Отдельное внимание уделено сотрудничеству с Таджикистаном, которое все больше укрепляется.
Сейчас России нужно достичь максимума важных договоренностей и дать дорогу бизнесу для сотрудничества, потому что иначе эти ниши займут другие страны.
Рынок Европы потерял свою инвестиционную привлекательность. Доверие к Азии и конкретно к центральноазиатскому региону, наоборот, растет», — сказал Чирков.
