В ХМАО средняя зарплата инженеров превысила 120 тысяч рублей

В ХМАО выросла средняя зарплата инженеров
Средняя зарплата инженеров в ХМАО достигла 124 300 рублей по данным сентября 2025 года. Регион занимает второе место в Уральском федеральном округе по уровню доходов технических специалистов после Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито Работы».
«В Ханты-Мансийском автономном округе число вакансий для инженеров выросло на 13%, а предлагаемая заработная плата — на 38%», — уточнили аналитики сервиса. Наибольший спрос на инженерные кадры сохраняется в нефтегазовой и энергетической отраслях региона.
По данным исследования, в Уральском федеральном округе наблюдается устойчивый рост спроса на инженерные профессии. Лидерами стали регионы с развитым промышленным и энергетическим сектором, где специалисты могут рассчитывать на конкурентные условия труда и карьерный рост.
