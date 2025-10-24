В ХМАО средняя зарплата инженеров превысила 120 тысяч рублей

В ХМАО выросла средняя зарплата инженеров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Средняя зарплата инженеров в ХМАО достигла 124 300 рублей по данным сентября 2025 года. Регион занимает второе место в Уральском федеральном округе по уровню доходов технических специалистов после Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито Работы».

«В Ханты-Мансийском автономном округе число вакансий для инженеров выросло на 13%, а предлагаемая заработная плата — на 38%», — уточнили аналитики сервиса. Наибольший спрос на инженерные кадры сохраняется в нефтегазовой и энергетической отраслях региона.