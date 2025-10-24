Битва в Абу-Даби — российская армада против мировых звезд: обзор карда UFC 321 и прогноз

UFC 321 — турнир по смешанным единоборствам, который состоится 25 октября 2025 на арене «Etihad Arena» в Абу-Даби, ОАЭ Фото: Louis Grasse / Keystone Press Agency / Global Look Press

В субботу вечером, 25 октября 2025 года, в Абу-Даби состоится довольно ожидаемый турнир — UFC 321. В карде представлены два титульных боя, а также четыре поединка с участием российских бойцов. Александр Волков, Умар Нурмагомедов, Азамат Мурзаканов и Икрам Алискеров готовы покорить октагон и приблизиться к чемпионским высотам. Своим прогнозом на предстоящие бои поделился известный блогер и публицист, автор Telegram-канала»МЧС (Махач, че стало?)» Махач Абдулаев. Подробнее о главных противостояниях и шансах наших спортсменов — в материале URA.RU.

Где и когда смотреть UFC 321

Абу-Даби продолжает укреплять статус одной из ключевых площадок для проведения турниров UFC. Организаторы приготовили для болельщиков настоящий праздник смешанных единоборств, который возглавит титульный бой в тяжелом весе между действующим чемпионом Томом Аспиналлом и бывшим временным чемпионом Сирилом Ганом.

Турнир пройдет на арене «Etihad Arena» в Абу-Даби (ОАЭ) в субботу, 25 октября 2025 года. Начало предварительного карда — в 17:00 по московскому времени, основного карда — в 21:00 мск.

Трансляцию можно будет посмотреть на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ» (главный кард), а также на платформе UFC Fight Pass при наличии подписки. Онлайн-трансляция будет доступна на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

Полный кард турнира UFC 321

Основной кард:

Тяжелый вес: Том Аспиналл (15-3) — Сирил Ган (13-2) — титульный бой Женский минимальный вес: Вирна Жандироба (22-3) — Маккензи Дерн (15-5) — бой за вакантный титул Легчайший вес: Умар Нурмагомедов (18-1) — Марио Баутиста (16-2) Тяжелый вес: Александр Волков (38-11) — Жаилтон Алмейда (22-3) Полутяжелый вес: Азамат Мурзаканов (15-0) — Александар Ракич (14-5)

Предварительный кард:

Икрам Алискеров (16-2) — Пак Чун Ен (19-6) Людовит Клайн (23-5-1) — Матеуш Ребецки (20-3) Вальтер Уокер (14-1) — Луи Сазерленд (10-3) Натаниэль Вуд (21-6) — Хосе Дельгадо (10-1) Хамди Абдельвахаб (4-1) — Крис Барнетт (23-9) Азат Максум (17-2) — Митч Рапосо (9-3) Жаклин Аморим (10-1) — Мидзуки Иноуэ (15-6)

Российские бойцы в октагоне на турнире UFC 321

Александр Волков против Жаилтона Алмейды





1/2 Александр Волков (прозвище — Драго) — российский боец смешанного стиля Фото: Louis Grasse / Keystone Press Agency / Global Look Press

Александр Волков (38-11) подходит к бою после спорного поражения раздельным решением от Сирила Гана в декабре прошлого года. Многие эксперты и болельщики посчитали, что российский тяжеловес был ограблен судьями. Теперь «Драго» стремится вернуться в победную колею и доказать свое право на титульный бой.

Противостоять ему будет бразилец Жаилтон Алмейда (22-3), прозванный «бразильским Хабибом» за свою доминирующую борцовскую технику. Алмейда известен мощной борьбой и грэпплингом, что может создать определенные трудности для россиянина.

Если Волков попадет в ритм, будет держаться на дистанции, наносить чистые удары и не давать перевода — может выиграть — считают многие аналитики. Для Волкова этот поединок имеет особое значение — победа может вывести его на титульный бой, а поражение отбросит в конец очереди претендентов.

«Для Волкова это настоящий час икс, — комментирует Махач Абдулаев. — Поражение полностью перечеркнет его перспективы в UFC. Ему необходимо выигрывать, чтобы котироваться в числе главных претендентов на титул. Против него выйдет очень сильный борец Алмейда, но если Волкову удастся контролировать поединок, держаться на дистанции и быстро включиться в бой, у него есть все шансы на победу».

На предтурнирной пресс-конференции Волков был спокоен и сдержан. Когда его спросили о предыдущем поражении от Гана, он ответил: «Я встретился с Сирилом, но виноватого лица не увидел, несмотря на то, что в декабре прошлого года уступил французу очень спорным решением судей».

Умар Нурмагомедов против Марио Баутисты

Марио Баутиста — американский профессиональный боец смешанных единоборств, выступает в легчайшем весе UFC Фото: Matt Davies / Keystone Press Agency / Global Look Press

Умар Нурмагомедов (18-1) возвращается в октагон после первого поражения в карьере от Мераба Двалишвили в титульном поединке. Несмотря на неудачу, Умар доказал, что находится на высочайшем уровне — он сумел навязать чемпиону серьезное сопротивление и забрать у него несколько раундов.

Его соперник, Марио Баутиста (16-2), идет на впечатляющей серии из восьми побед подряд, что является вторым показателем в дивизионе после чемпиона. Среди его последних жертв — бывший чемпион UFC Жозе Альдо и экс-чемпион Bellator Патчи Микс.

Нурмагомедов прокомментировал недавние высказывания Илии Топурии в адрес Ислама Махачева: «Как сказал однажды Мэнни Пакьяо, любой человек, который будет себя вести возвышенно, обязательно будет унижен. Прекрасные слова».

«Это долгожданное возвращение Умара Нурмагомедова, — отмечает Махач Абдулаев. — У него было единственное поражение, и сейчас он возвращается после этой неудачи. Для него этот бой — кульминация. Очередное поражение полностью подорвет его карьеру в UFC. Главное, чтобы груз волнения не задавил его. Соперник ему по зубам, и если он правильно настроится, проблем быть не должно. Он должен пройти Баутисту и постепенно ворваться в титульную гонку».

Стиль Умара — это комбинация отличной борьбы и ударной техники. Баутиста, в свою очередь, полагается на высокий темп, прессинг и работу. Аналитики считают, что ключевым фактором станет способность Нурмагомедова контролировать дистанцию и переводить бой в партер, где его преимущество наиболее очевидно.

Азамат Мурзаканов против Александра Ракича

Александр Ракич (прозвище Rocket) — австрийский боец смешанных единоборств сербского происхождения Фото: Simon HastegÃ…Rd / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Непобежденный Азамат Мурзаканов (15-0) получит серьезное испытание в лице опытного Александара Ракича (14-5). Несмотря на серию из трех поражений, сербский боец остается опасным противником — все его неудачи пришлись на поединки с бывшими или будущими чемпионами (Блахович, Прохазка, Анкалаев).

У этого боя есть ярко выраженная стилистическая особенность — значительная разница в антропометрии. Мурзаканов (179 см) является самым низким бойцом в полутяжелом дивизионе, тогда как Ракич (193 см) обладает преимуществом в росте и размахе рук.

«В мире ММА все за медийностью бегают и забывают про бои. Но в UFC самое главное — это бои, а не какая-то медийность», — отметил Мурзаканов на пресс-конференции, подчеркнув свой подход к карьере.

Эксперты отмечают, что ключом к победе для Мурзаканова станет способность сократить дистанцию и навязать ближний бой. В то время как Ракич будет стремиться держать соперника на расстоянии.

Икрам Алискеров против Пака Чун Ена





1/2 Икрам Алискеров — российский самбист и боец смешанного стиля, выступающий под эгидой UFC в среднем весе Фото: Louis Grasse / Keystone Press Agency / Global Look Press

Икрам Алискеров (16-2) вернулся на победный путь после поражения от Роберта Уиттакера, уверенно разобравшись с Андре Мунизом. Теперь ему предстоит проверка в лице корейского бойца Пака Чун Ена (19-6), прозванного «Железной черепахой» за свою способность выдерживать удары.

Корейский средневес имеет отличный рекорд против российских бойцов (3-0), что добавляет интриги этому противостоянию. Алискеров, однако, является фаворитом благодаря своей мощи, скорости и технике. Его основным преимуществом считается работа в стойке, а также контроль в партере.

«Икрам Алискеров — это наш хороший, мощнейший ударник, а также борец, — характеризует бойца Махач Абдулаев. — Множество боев он завершил уже в первом раунде. Очень надеемся, что он так же быстро и эффектно поставит точку в этом поединке. Верю в него и считаю, что он должен уверенно брать этот бой».

Для Алискерова этот бой — шанс подтвердить свои претензии на место в топ-10 среднего веса. Победа над непробиваемым гейткипером дивизиона может стать хорошей заявкой на поединок с более высокорейтинговым соперником.

Титульные поединки на UFC 321

Том Аспиналл — Сирил Ган: скорость против техники





1/2 Том Аспиналл — английский боец смешанных единоборств, представитель тяжелой весовой категории Фото: Louis Grasse / Keystone Press Agency / Global Look Press © URA.RU

Главным событием вечера станет бой за титул чемпиона UFC в тяжелом весе между британцем Томом Аспиналлом (15-3) и французом Сирилом Ганом (13-2).

Аспиналл впечатляет своей взрывной мощью и универсальностью. Средняя продолжительность его поединков в UFC — чуть больше двух минут. В последних трех боях он одержал победы над Кертисом Блейдсом, Сергеем Павловичем и Марчином Тыбурой, причем все завершились в первом раунде нокаутом.

Сирил Ган, в свою очередь, является одним из самых техничных тяжеловесов в истории UFC. Его футворк, точность и разнообразие ударной техники делают его опасным противником для любого бойца дивизиона. Однако в двух предыдущих титульных поединках (против Нганну и Джонса) француз потерпел поражения.

«Что касается главного боя между Аспиналлом и Ганом, — прогнозирует блогер Махач Абдулаев, — думаю, Аспиналл успешно проведет защиту титула. Лучшие годы Сирила Гана, на мой взгляд, уже позади».

Вирна Жандироба — Маккензи Дерн: борьба чемпионок по джиу-джитсу

В соглавном событии турнира Вирна Жандироба (22-3) и Маккензи Дерн (15-5) разыграют вакантный титул чемпионки UFC в женском минимальном весе, оставленный Чжан Вэйли, которая поднялась в наилегчайший вес.

Интересно, что эти соперницы уже встречались на UFC 256 в декабре 2020 года, когда Дерн победила единогласным решением судей. С тех пор Жандироба одержала пять побед подряд и стала №1 в рейтинге дивизиона, в то время как Дерн чередовала победы и поражения.

Обе спортсменки — признанные мастера джиу-джитсу. Дерн является чемпионкой мира по грэпплингу ADCC, а Жандироба славится своими сабмишнами, особенно рычагом локтя. В стойке преимущество имеет Маккензи, но в борьбе и контроле сильнее может оказаться Вирна.

Взвешивание и подготовка к турниру UFC 321

Главное событие турнира — бой за титул чемпиона UFC в тяжелом весе между действующим чемпионом британцем Томом Аспиналлом и французом Сирилом Ганом Фото: Александр Стародумов © URA.RU

Официальная процедура взвешивания прошла в четверг, 24 октября, и принесла несколько неожиданностей. Азат Максум не смог уложиться в лимит наилегчайшей весовой категории и будет оштрафован на 30% от своего гонорара в пользу соперника. Хосе Мигель Дельгадо также превысил допустимый вес для полулегкой категории.

Поединок Абдул-Карима Аль-Сельвади с Матеусом Камильо был отменен по личным причинам Аль-Сельвади. Это несколько сократило предварительный кард турнира.

Главные участники титульных боев успешно прошли процедуру взвешивания: Том Аспиналл показал на весах 115,66 кг, а Сирил Ган — 112,26 кг. Вирна Жандироба и Маккензи Дерн также уложились в лимит своей категории — обе показали по 52,16 кг.

Открытые тренировки и медиадень

В среду, за два дня до турнира, в Абу-Даби прошел традиционный медиадень, где участники карда вышли к журналистам и ответили на различные вопросы. Особое внимание было приковано к российским бойцам — Александру Волкову и Умару Нурмагомедову.

Волков уклонился от подробных комментариев по поводу изменений в его тренерском штабе. В бою с Алмейдой его будут секундировать тренер по ударной технике Владимир Турченко, тренер по БЖЖ Ронни Маркес и спарринг-партнер-грэпплер Роман Лукашевич. Обычно в его углу присутствуют Тарас Кияшко и Михаил Заяц, но россиянин не стал обсуждать причины изменений.