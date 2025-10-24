ХМАО накроют снегопады на осенних школьных каникулах
На осенних каникулах в ХМАО синоптики обещают дожди и снег
Фото: Илья Московец © URA.RU
Во время осенних школьных каникул с 25 октября по 2 ноября в крупных городах Югры установится прохладная и пасмурная погода с осадками в виде дождя и снега. Средняя температура сохранится в пределах от -2 до +5 градусов. Об этом свидетельствуют данные сервиса Gismeteo.
«В Ханты-Мансийске на ближайших выходных, 25 и 26 октября, ожидается мокрый снег с ветром до 10 м/с», — следует из прогноза. В Сургуте и Нижневартовске в ближайшее воскресенье прогнозируются усиление ветра до 11-12 м/с и переход к смешанным осадкам.
На протяжении всей каникулярной недели в регионе преобладает пасмурная погода. Наиболее комфортные условия ожидаются в середине недели, когда вероятность осадков снизится, а температура сохранится в пределах 0...+4 градусов.
