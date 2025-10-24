Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Природа

Погода

ХМАО накроют снегопады на осенних школьных каникулах

24 октября 2025 в 17:59
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
На осенних каникулах в ХМАО синоптики обещают дожди и снег

На осенних каникулах в ХМАО синоптики обещают дожди и снег

Фото: Илья Московец © URA.RU

Во время осенних школьных каникул с 25 октября по 2 ноября в крупных городах Югры установится прохладная и пасмурная погода с осадками в виде дождя и снега. Средняя температура сохранится в пределах от -2 до +5 градусов. Об этом свидетельствуют данные сервиса Gismeteo.

«В Ханты-Мансийске на ближайших выходных, 25 и 26 октября, ожидается мокрый снег с ветром до 10 м/с», — следует из прогноза. В Сургуте и Нижневартовске в ближайшее воскресенье прогнозируются усиление ветра до 11-12 м/с и переход к смешанным осадкам.

На протяжении всей каникулярной недели в регионе преобладает пасмурная погода. Наиболее комфортные условия ожидаются в середине недели, когда вероятность осадков снизится, а температура сохранится в пределах 0...+4 градусов.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал