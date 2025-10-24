Олег Майами выступит в Сургуте после переноса концерта

Олег Майами переносил концерт в Сургуте с апреля на декабрь Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Олег Майами выступит в Сургуте в декабре спустя полгода после переноса концерта. Уральский певец не смог приехать на гастроли в ХМАО весной.

«Концерт перенесли еще с апреля. В декабре Майами выйдет на сцену, ничего не отменялось», — узнал корреспондент URA.RU у представителей концертной площадки. Актуальную дату агентству подтверждал и менеджер музыкального лейбла, который продюсирует певца.

Продажа билетов на перенесенный концерт Майами оказалась на «стопе» в августе. Тогда операторы онлайн-сервиса сказали, что само выступление — под вопросом.

Между тем югорчане ждут концерты Сергея Пенкина, Линды, Игоря Николаева. Осенью в округе выступит и звезда шоубиза Валерия. А в декабре Сергей Лазарев привезет свое масштабное шоу в Ханты-Мансийск и Сургут.