В Сургуте назвали самые востребованные вакансии

Среди них оказались продавцы, повара и водители Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Самыми востребованными вакансиями в Сургуте за октябрь оказались продавцы, менеджеры по продажам и водители. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе HeadHunter.

«Топ-15 возглавляют вакансии продавцов-консультантов и продавцов-кассиров — 0,3 тысяч вакансий. Далее — менеджеры по продажам и по работе с клиентами — 0,23 тысячи, водители — 0,14 тысяч», — сказано в сообщении.