В Сургуте назвали самые востребованные вакансии

В Сургуте нуждаются в продавцах, водителях и бухгалтерах
24 октября 2025 в 15:46
Среди них оказались продавцы, повара и водители

Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Самыми востребованными вакансиями в Сургуте за октябрь оказались продавцы, менеджеры по продажам и водители. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе HeadHunter.

«Топ-15 возглавляют вакансии продавцов-консультантов и продавцов-кассиров — 0,3 тысяч вакансий. Далее — менеджеры по продажам и по работе с клиентами — 0,23 тысячи, водители — 0,14 тысяч», — сказано в сообщении.

Также в Сургуте нуждаются в курьерах, поварах, электромонтажниках, разнорабочих и машинистах. Кроме того, в городе востребованы врачи, бухгалтеры и автомеханики.

