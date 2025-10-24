В Сургуте назвали самые востребованные вакансии
Среди них оказались продавцы, повара и водители
Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
Самыми востребованными вакансиями в Сургуте за октябрь оказались продавцы, менеджеры по продажам и водители. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе HeadHunter.
«Топ-15 возглавляют вакансии продавцов-консультантов и продавцов-кассиров — 0,3 тысяч вакансий. Далее — менеджеры по продажам и по работе с клиентами — 0,23 тысячи, водители — 0,14 тысяч», — сказано в сообщении.
Также в Сургуте нуждаются в курьерах, поварах, электромонтажниках, разнорабочих и машинистах. Кроме того, в городе востребованы врачи, бухгалтеры и автомеханики.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!