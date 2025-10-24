В Сургуте открыли старейшую школу после реконструкции. Видео
Более тысячи учеников будут обучаться в новой школе
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Сургуте (ХМАО) открыли для учеников одну из старейших школ города — №8. В учреждении имени Сибирцева не только провели капремонт, но и полностью обновили наполнение учебного пространства, рассказал на открытии URA.RU глава города Максим Слепов.
«Мы надеемся, что это не последний проект и нас поддержат в том числе и федеральный, и региональный бюджет. У нас уже в графике стоит ремонт следующих школ. Поэтому мы преобразим пространство до 2036 года. Программа у нас уже расписана», — пояснил мэр.
Всего в школе обучается около тысячи детей. На ее реконструкцию и наполнение потрачено из федерального, регионального и местного бюджетов 310 миллионов рублей. Еще порядка 70 направлены на благоустройство территории и спортивную площадку, которая будет доступна и жителям микрорайона.
«Здесь стояли два полуразрушенных здания. Когда-то они были теплицами. Но много лет не использовались уже. И мы убрали эти аварийные строения и на их месте возвели совершенно потрясающую площадку», — добавил Слепов.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте завершили ремонт старейшей школы города. Особенностью проекта было участие в его создании школьников и их родителей.
