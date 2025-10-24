На Ямале открываются новые центры обучения для диабетиков

Диабетики на Ямале проходят обучение в специальных центрах Фото: Анна Майорова © URA.RU

Более 900 жителей Ямала ежегодно обучаются в «школах сахарного диабета», которые продолжают работу в разных городах региона. С начала 2025 года только в детской школе при Центральной городской больнице Ноябрьска прошли обучение родители 34-х детей с диабетом первого типа, сообщают в окружном депздраве. Скоро новые центры обучения появятся в Надыме и Новом Уренгое.

«На Ямале продолжают работу школы сахарного диабета для детей и взрослых. Проект помогает пациентам учиться жить с заболеванием, контролировать уровень сахара и предотвращать осложнения», — сообщает telegram-канал ведомства. Более 900 человек обучаются в таких школах. В ближайшее время подобные центры появятся и в медицинских учреждениях Нового Уренгоя и Надыма.

Источник отмечает, что главная задача школ — научить пациентов контролировать уровень глюкозы в крови, уменьшить риск осложнений и сформировать навыки здорового образа жизни. История работы детских «школ диабета» на Ямале насчитывает уже восемь лет: постоянные занятия для маленьких пациентов были возобновлены в Салехарде еще в 2017 году.

Продолжение после рекламы

С того времени, по данным главного детского эндокринолога региона Ильфата Хафизова, проведено более 300 очных занятий. Для жителей отдаленных районов округа с 2023 года доступна онлайн-школа, что значительно расширило географию проекта и увеличило охват людей с разными формами болезни.