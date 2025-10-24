Подрядчик из Ноябрьска сорвал капремонт детского сада в Новом Уренгое

Подрядчик к ремонту так и не приступил Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Компания из Ноябрьска (ЯНАО) «РУЗИ» в очередной раз не справилась с подрядом. Капитальный ремонт детского сада «Радуга» в Новом Уренгое пришлось выполнять другим строителям. Прокуратура взыскала убытки на 4,1 млн рублей, сообщают в Арбитражном суде ЯНАО.

Как следует из решения суда, ООО «РУЗИ» не приступило к капитальному ремонту детского сада «Радуга» в микрорайоне Мирный Нового Уренгоя, хотя контракт с МКУ «Управление муниципального хозяйства» был заключен еще весной 2023 года. Стоимость работ составляла 7,8 млн рублей, срок завершения — август 2023-го.

Из-за неисполнения обязательств заказчик в одностороннем порядке отказался от контракта. Для завершения капремонта был заключен договор с компанией «Стройсеть» — теперь уже сумма подряда выросла почти вдвое, до 12,9 млн рублей.

Работы по новому контракту завершили осенью 2024 года, но из бюджета на капремонт пришлось дополнительно выделить более четырех млн рублей. Эту сумму прокуратура и потребовала взыскать с прежнего подрядчика как убытки, возникшие из-за нарушения условий договора. В итоге арбитражный суд согласился с позицией надзорного ведомства и обязал ООО «РУЗИ» вернуть муниципалитету средства, потраченные сверх первоначальных условий контракта.

Ранее URA.RU сообщало, что ООО «РУЗИ» уклонилось от выполнения условий договора, по которому обязалось выполнить ремонт школы № 18 в Новом Уренгое (ЯНАО). Подрядчику помешали погодные условия. Ямальское управление федеральной антимонопольной службы включило ООО «РУЗИ» в реестр недобросовестных поставщиков.