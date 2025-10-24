Журналистов и блогеров зовут на форум «Патриоты Урала» в Новый Уренгой

Аккредитация СМИ на форум «Патриоты Урала» уже началась Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Форум волонтеров и гражданских активистов «Патриоты Урала» пройдет в Новом Уренгое. Организаторы уже объявили о начале аккредитации журналистов, блогеров и пресс-служб. Как сообщили URA.RU в оргкомитете форума, подать заявку можно до 31 октября 2025 года включительно.

«IV форум „Патриоты Урала“ пройдет с 7 по 9 ноября в Новом Уренгое. Мероприятие проводится по инициативе полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Артема Жоги», — сообщили URA.RU в уральском полпредстве.

Форум традиционно собирает сотни волонтеров, гражданских активистов, представителей общественных организаций и силовых ведомств. Жители более 20 российских регионов подали заявки на участие в форуме еще в начале сентября этого года.

