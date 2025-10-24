Журналистов и блогеров зовут на форум «Патриоты Урала» в Новый Уренгой
Аккредитация СМИ на форум «Патриоты Урала» уже началась
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Форум волонтеров и гражданских активистов «Патриоты Урала» пройдет в Новом Уренгое. Организаторы уже объявили о начале аккредитации журналистов, блогеров и пресс-служб. Как сообщили URA.RU в оргкомитете форума, подать заявку можно до 31 октября 2025 года включительно.
«IV форум „Патриоты Урала“ пройдет с 7 по 9 ноября в Новом Уренгое. Мероприятие проводится по инициативе полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Артема Жоги», — сообщили URA.RU в уральском полпредстве.
Форум традиционно собирает сотни волонтеров, гражданских активистов, представителей общественных организаций и силовых ведомств. Жители более 20 российских регионов подали заявки на участие в форуме еще в начале сентября этого года.
Началась аккредитация СМИ на IV форум «Патриоты Урала», — сообщает telegram-канал «Патриоты Урала». Процедура подачи заявки стандартная: на электронную почту urfo.priem@yandex.ru необходимо отправить полную информацию о зарегистрированном СМИ, ФИО, должность и паспортные данные с датой рождения каждого журналиста, контактный номер телефона, а также перечень техники (фото- и видеоустройства), которую планируется использовать для освещения мероприятия.
