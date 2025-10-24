Рынок краткосрочной и долгосрочной аренды ЯНАО: цены, спрос, предложение

Чаще всего в ЯНАО арендовали однокомнатные квартиры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ЯНАО фиксируется заметный рост спроса на посуточную аренду квартир. В период с 1 сентября по 15 октября пользователи сервиса «Авито Путешествия» забронировали на 20% больше посуточных квартир по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты объясняют увеличение числа бронирований активной осенней миграцией: жители других регионов приезжают на Ямал по работе и учебе. Также увеличился турпоток внутри округа.

Какие квартиры бронируют чаще всего в ЯНАО

Согласно статистике «Авито Путешествий», наибольшей популярностью осенью текущего года пользовались однокомнатные квартиры — на них пришлось 67% всех бронирований. Далее идут двухкомнатные квартиры (17%), студии бронировались реже — их доля составила 12%. Трехкомнатные квартиры занимают минимальную долю в структуре посуточной аренды. В большинстве случаев гости арендовали квартиру на двоих и предпочитали оставаться в ЯНАО на срок в среднем две ночи.

Цены на суточную аренду квартир в ЯНАО: подробные данные

Средняя стоимость аренды квартиры на сутки в ЯНАО в начале осени составила 3 700 рублей. При этом стоимость в зависимости от типа жилья отличалась:

Студия 3 500 рублей;

Однокомнатная 3 380;

Двухкомнатная 4 500;

Трехкомнатная 5 600.

Самыми бюджетными оказались однокомнатные квартиры и студии. Наиболее дорогой вариант — это трехкомнатные квартиры, суточная аренда которых превышает 5,5 тысячи рублей.

Динамика предложения квартир в ЯНАО на долгосрочную аренду

Как отмечает руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев, в начале осени на рынке долгосрочной аренды ЯНАО зафиксирован прирост предложения. По данным с 1 сентября по 15 октября объем доступных квартир увеличился на 2% год к году.

Особенно заметный рост (+54%) произошел в сегменте студий — арендаторам предложено существенно больше малогабаритного жилья. Такая динамика, по мнению экспертов, делает рынок более привлекательным для квартиросъемщиков и формирует здоровую конкуренцию между собственниками.

Цены на долгосрочную аренду жилья на Ямале: стабильность и локальное снижение

В рассматриваемом периоде средняя ставка аренды квартиры в ЯНАО составляет 50 тысяч рублей в месяц. По сравнению с осенью 2024 года средний уровень цен практически не изменился, что свидетельствует о балансе спроса и предложения. Однако сегмент однокомнатных квартир подешевел на 7%, а двухкомнатных — на 6%. Эксперты объясняют такую коррекцию обилием новых предложений: для найма квартиры арендаторам теперь доступно больше вариантов, что способствует снижению цен. Согласно данным «Авито Недвижимости», среднемесячные ставки по разным типам квартир на рынке ЯНАО распределились следующим образом:

1-комнатная 40 000 рублей;

2-комнатная 50 000 рублей;

3-комнатная 65 000 рублей;

Студия 40 000 рублей.