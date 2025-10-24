Искусственный интеллект на Ямале иногда подменяет чиновников

ИИ должен ускорить процессы госуправления на Ямале Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Ямальские чиновники активно изучают основы работы с нейросетями. Их интересуют возможности быстрой обработки текстов, создание презентаций, генерация звука и визуала. Более того, искусственный интеллект (ИИ) уже активно используется на Ямале при работе с обращениями граждан и в ходе протоколирования совещаний. Свои успехи в области освоения ИИ госслужащие обсудили на совещании в Салехарде.

«Весной около 500 государственных служащих изучили основы работы с нейросетями, правила обеспечения конфиденциальности данных, а также освоили современные инструменты для обработки текстов, создания презентаций, генерации изображений, видео и звука. На сегодняшний день округ активно внедряет технологии ИИ в различные сферы жизни», — говорится в релизе окружных властей. Возможности ИИ обсуждались участниками стратегической сессии по применению технологий искусственного интеллекта в государственном секторе.

Значимость внедрения современных технологий в работу государственных органов объяснил замгубернатора ЯНАО и директор окружного департамента информационных технологий и связи Константин Оболтин. «Искусственный интеллект — это не волшебная палочка, которая выполнит работу за человека, а современный инструмент, который способен кардинально улучшить предоставление государственных услуг в сферах экономики, здравоохранения, образования, ЖКХ, строительства и многих других», — отметил чиновник.

Продолжение после рекламы