В Пермском крае нашли тело мужчины, утонувшего в Сылве

09:22 26 апреля 2017 0

Молодой человек провалился под лед Фото: соцсети

В Сылве нашли тело мужчины, провалившегося под лед накануне. Об этом сообщили в социальных сетях близкие погибшего, информация также появилась в пермских группах во «ВКонтакте». Родные поблагодарили всех, кто помогал в поисках мужчины.

Молодой человек в субботу, 22 апреля, вышел из поселка Троица в поселок Ильича. На обратном пути он провалился под лед, мужчину три дня искали волонтеры и сотрудники МЧС. По словам местных жителей, когда молодой человек шел в одну сторону, «со льдом все было хорошо», но к вечеру, по всей видимости, уже «открылось русло».