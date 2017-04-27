01:43 27 апреля 2017 0

Россия увеличила производство собственных морепродуктов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Через два-три года Россия полностью откажется от импортных морепродуктов — устриц и мидий. Об этом заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков в ходе выступления на международной выставке морепродуктов SeaFoodExpo-2017.

По его словам, отказу от импорта способствует наращивание производства морепродуктов в Азовском и Черном море. По данным «Федерального агентства новостей», за последние девять месяцев 2016 года объем производства мидий и устриц в России вырос в два раза по сравнению с показателями 2015 года. Российские рыбаки добыли более 4,755 млн тонн водных биоресурсов.