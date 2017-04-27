{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,97
Динамика за 2 недели
Евро 62,17
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
27 апреля 2017
26 апреля 2017
21:22  27 апреля 2017 3

Бизнес-леди из Нижневартовска попыталась дать взятку сотруднику ФСБ

Открытая лицензия на 04.08.2015. Взятка., наручники, взятка, закон, криминал
Сотруднику ФСБ в Югре пытались дать взяткуФото: torange.ru

Предпринимательница из Нижневартовска попыталась откупиться от сотрудника ФСБ в надежде сохранить незаконный бизнес. Как сообщает в четверг, 27 апреля, следственное управление СКР по ХМАО-Югре, уголовное дело возбуждено в отношении женщины, руководившей фирмой, которая специализировалась на проведении экзаменов для мигрантов.

Сотрудники РУФСБ России по Тюменской области проводили оперативные мероприятия в Нижневартовске. По результатам проверки одной из коммерческих организаций, осуществляющей деятельность в сфере миграционного законодательства, были выявлены серьезные нарушения.

Сотрудники ФСБ изъяли у предпринимательницы служебную документацию с доказательствами незаконной деятельности фирмы. Чтобы избежать проблем с законом, вернуть документацию и сохранить бизнес, женщина в качестве взятки предложила одному из сотрудников пин-код и банковскую карту, на счете которой было полмиллиона рублей.

Сотрудник ФСБ на коррупционную махинацию не согласился, вследствие чего женщина моментально была арестована за попытку дачи взятки должностному лицу. Ей предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 — п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение незаконных действий, совершенное в крупном размере).

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров