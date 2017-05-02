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14:56  02 мая 2017 0

«Детей приходилось выбрасывать из окна». В ХМАО поймали серийного поджигателя

Пожар на Белинского, 163а. Екатеринбург, пожар, огонь
В Сургутском районе местный житель поджег жилые дома, баню и коляскуФото: Александр Мамаев © URA.RU

В поселке Барсово (Сургутский район) в ХМАО задержали местного жителя, обвиняемого в поджоге нескольких жилых домов, бани и коляски. По версии пострадавших, ему могли заплатить представители строительных компаний.

В пресс-службе УМВД по ХМАО «URA.RU» рассказали, что в поселке Барсово произошла серия поджогов — пострадали два жилых дома, коляска и баня. Был задержан местный житель 1985 года рождения, который признался в преступлении, однако никак не пояснил, почему он устраивал пожары. Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное уничтожение или повреждение имущества». Поджигатель помещен в изолятор временного содержания.

Жители поселка считают, что поджоги могли быть организованы с подачи местных застройщиков. Во время пожаров были серьезно повреждены два жилых дома по улице Майская, предназначенных под снос.

«Конечно, не пойман — не вор, но сразу после поджогов к нам пришли представители строительных компаний и стали предлагать переехать. Говорили, например, о квартире в доме, где удобства на улице. Никто не согласился. А другое жилье они предоставить не могут, потому что им сначала надо снести дома и построить новые», — рассказал один из жителей, пожелавший остаться неизвестным из-за опасений, что предприниматели могут не ограничиться поджогами.

«Сгорели подъезды почти дотла, двери квартир — находиться там невозможно. Мы возмущены, что поджигателя обвиняют только в порче имущества. Во время пожаров детей приходилось выбрасывать из окна второго этажа, потому что все проходы были в огне. Ребенок один серьезно пострадал. Бабушку выбросили из окна, у нее перелом обеих ног, и она до сих пор в реанимации», — поделился собеседник агентства.

По последним данным, в этой ситуации сейчас разбирается местная администрация, которая ищет возможные варианты для переселения жителей, пострадавших от действий поджигателя домов.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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