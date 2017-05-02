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02 мая 2017
22:41  02 мая 2017 1

Правозащитники требуют отмены уголовной ответственности за покупку шпионских устройств

Международная выставка
Действующее законодательство предусматривает уголовную ответственность за шпионские гаджетыФото: Александр Мамаев © URA.RU

Общественная организация «Коллективная защита» обратилась в Совет Федерации и Мосгордуму с предложением о декриминализации статьи 138.1 УК РФ, которая предусматривает уголовную ответственность за использование «шпионских» приборов. Правозащитники считают, что общественная опасность распространения подобных товаров носит весьма условный характер.

«Под действие статьи подпадает продажа и покупка различных безвредных гаджетов в виде ручек со встроенным диктофоном, обыкновенных брелоков с мини-камерой и прочих технических средств сувенирно-развлекательного характера. Лица, которые могут быть привлечены к уголовной ответственности, даже не подозревают, что приобретение ими шутки ради какой-нибудь ручки с маленькой камерой является уголовным преступлением, за которое можно лишиться свободы на четыре года», — заявил представители «Коллективной защиты» телеканалу RT.

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Общественники также отмечают, что при за использование шпионского оборудования в данный момент можно привлекать несовершеннолетних граждан. В нынешнем виде статья 138.1 предусматривает уголовную ответственность с 16 лет.

«На наш взгляд, ответственность должна быть перенесена из уголовной в рамки административной, чтобы последствия покупки таких безвредных средств не отразились на дальнейшей судьбе человека в виде судимости за уголовное преступление. В особенности это касается школьников и студентов, которые приобретают такие гаджеты ради шутки и развлечения, не создавая при этом для общества абсолютно никакой угрозы или опасности», говорится в официальном тексте обращения.

Представители Мосгордумы заявили, что данный вопрос является актуальным, уточнив, что ответственность за подобные приборы слежения должны нести-фирмы производители.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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